Субсидии Москвы для бизнеса в 2021 году. Как получить?

В 2020-м команда Игоря Тарасова уже получила 860 000 рублей для их дата-центра Тушино. В этом году они вновь решили попробовать получить субсидию от департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Своим опытом они делятся в этой колонке.

В этом году Москва продолжает раздавать деньги. Дают — бери, бьют — беги. Чего ж не взять?! Жаль, конечно, что это сейчас, а не 20 лет назад. Но и сейчас хорошо.

В прошлом году процесс был, конечно, сложный. Мы изначально не верили в успех, скорее даже ожидали получить отрицательный результат, и потом поругать власть, что нас прокатили. Но случилось всё ровно наоборот, и был тот нечастый случай когда власть хвалили.

Мы даже изначально подали один документ с ошибкой, но нам позволили его исправить, что особенно приятно.

И так и должны чиновники поступать. Однако, количество бумаг было, конечно, очень большим. Возможно, потому, что в первый раз всё очень сложно делать. Повторить значительно проще, когда идёшь по накатанной.

Процесс получения субсидии в 2021 году

Здесь мы не будем повторяться, а сосредоточимся на основных отличиях от прошлого года.

В 2021 году появился новый единый портал для подачи документов на субсидии, и сам процесс изменился в целом в лучшую сторону.

Теперь заявка подается через «обратный обзвон». Сейчас нет, как в прошлом году, страницы, где самостоятельно можно загрузить документы.

С момента, как оставлена такая заявка, она считается поданной по всем правилам. То есть, в отличие от прошлого года, вам не нужно в мыле за час собирать все документы, заявку вы уже подали, документы нужно собирать после того, как позвонит специалист и расскажет, какой именно комплект документов собирать.

Важно! Они не учитывают «рабочее» время. Звонят и в 8 утра, и в 9 вечера, и в выходные. Нужно оставлять мобильный телефон для связи. Один раз не дозвонились — заявка падает в «отказы». Правда, позже прозванивает контроль из разряда «Как вы пообщались со специалистом» — хотя они тоже звонят, когда в голову взбредет. Не взяли трубку — «До свидания!»

Один раз мы сами не взяли трубку от специалиста в субботу в 22 вечера. Перезвонить нельзя — многоканальный. Помог именно контрольный звонок от них. Заявку развернули в «корректировку», но второй раз специалист опять звонил после восьми вечера.

Когда связывается профильный специалист, он проговаривает, какие документы обязательны, какие желательны, отвечает на вопросы, и главное (!!!), высылает логин-пароль для доступа на портал для подачи документов.

В ЛК профильный специалист уже проставляет вам категорию подачи, вы можете видеть историю изменений. Тут у нас уже в качестве примера рекламная заявка, по которой мы сейчас работаем.

В этом же кабинете вы можете загрузить все необходимые документы для заявки.

Хороший лайфхак! При звонке специалист говорит о том, что необходимо сделать копию всех документов, поставить на них отметку о заверении копии и сделать скан. Однако вы можете сделать заверение путем подписания документов через ЭЦП. Сами специалисты об этом не говорят, но если задать прямой вопрос — отвечают, что такой метод заверения возможен.

Мы пользуемся открепляемыми подписями, формата .sig. Такой тип файла недоступен к загрузке, поэтому мы собрали все подписи и заархивировали их в 1 файл, загрузив их в ЛК архивом.

Все документы, загруженные в ЛК сразу видимы для профильного специалиста, удалить их с сервера нельзя. Будьте аккуратны.

Важное изменение в 2021 году! Теперь заявку отправляют на «дособирание» документов. Если вы накосячили где-то с документами, в заявке не отказывают, как раньше, а отправляют на исправление ошибок. Дают на это 10 дней! При этом заявка не попадает в отказы, время для подачи не начинается заново.

Это существенно увеличивает шансы на получение субсидии, так как вас не разворачивают за неправильно поставленную буковку в комплекте документов из 200+ страниц.

Мы пока в процессе получения, и специально выпускаем колонку пораньше, чтобы и вы тоже смогли принять участие в получении субсидий, пока их не закрыли. По результатам мы планируем выпустить ещё один материал, если будут какие-то трудности в дальнейшем процессе.

Вместо заключения

Бизнесу нужен диалог с властью. Сейчас у нас монолог. Законы и правила определяют те, кто не производят добавочной стоимости, но мешает производить другим. Субсидии — хорошо, а рост экономики на 5% в год в разы лучше. Зелёный свет для криптовалют. Исключение физических онлайн-касс с фискальными накопителями для онлайн-платежей и безнала, ведь данные можно сразу отправлять по API в ОФД или налоговую.

Нужно снижение цен на электроэнергию для бизнеса. Бизнес — это рабочие места и налоги, оптовая закупка электроэнергии, а получается, что опт стоит дороже розницы для физлиц. Ну и, конечно, переставать конфликтовать со всем миром. Нужна интеграция. А у нас платёж за границу отправить диких денег стоит. Для «Газпрома» это не проблема. А вот когда нужно заплатить фрилансеру 20 долларов, то это проблема.

Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором.