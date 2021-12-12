Продвижение сайтов самостоятельно: пошаговая инструкция

Константин Исакин, оптимизатор в digital-агентстве Webit , эксперт в продвижении крупных межрегиональных сайтов, подготовил объемную инструкцию, в которой описаны основные принципы оптимизации и продвижения сайтов на 2022 год. Она поможет привлечь дополнительную аудиторию.

Чтобы сайт эффективно выполнял свою функцию, необходимо обратить внимание на его SEO-оптимизацию. Без этого сайт в поисковых системах будет невозможно найти даже по прямому запросу, и потенциальные клиенты, скорее всего, будут уходить к конкурентам.

Содержание:

Для чего нужно продвигать и раскручивать сайт в интернете

Сначала разберемся с тем, для чего вообще нам необходимо продвижение сайта. С появлением интернета мир преобразился, информация стала плавно перетекать в сеть, а бизнес получил новые инструменты маркетинга.

Еще 15 лет назад сложно было представить, что, сидя за компьютером дома, можно будет заказать шкаф, новый стул, стиральную машину и другие необходимые товары, оплатить картой, назначить дату и время доставки, а не ехать в магазин на другом конце города, который посоветовал товарищ. Но это все лирическое отступление.

В наше время практически невозможно существовать без интернет-площадки: чтобы удержаться на рынке и расти дальше, необходимо увеличивать свое присутствие в сети. Именно для этого используют поисковое продвижение сайтов, или SEO — Search Engine Optimization.

Как самостоятельно продвинуть сайт

Итак, у вас есть свой сайт, который вы хотите продвинуть, есть свободное время и дополнительные средства, которые готовы вложить в улучшение собственной онлайн-площадки, и перед вами стоит вопрос: «Как продвинуть сайт в поиске?». Если денег нет, то помимо обязанностей по SEO, вам придется взять на себя работу следующих специалистов:

копирайтера;

программиста;

дизайнера;

контент-менеджера.

Копирайтер. В доступной форме и с определенной долей экспертности пишет контент для сайта, правильно распределяет LSi слова по тексту, органически вставляет ключи, подбирает правильную структуру текста.

В доступной форме и с определенной долей экспертности пишет контент для сайта, правильно распределяет LSi слова по тексту, органически вставляет ключи, подбирает правильную структуру текста. Дизайнер. Делает сайт более приятным для пользователя, находит нестандартные решения, улучшает каждый элемент сайта, чтобы поднять конверсию из посетителя в заказчика.

Делает сайт более приятным для пользователя, находит нестандартные решения, улучшает каждый элемент сайта, чтобы поднять конверсию из посетителя в заказчика. Программист. Вносит правки, которые предлагает дизайнер (часто при помощи верстальщика), дорабатывает функционал сайта (разрабатывает калькулятор, например), настраивает работу хостинга, исправляет существующие технические ошибки и, в случае чего, помогает оперативно восстановить работу сайта. Иногда настройками сервера занимается отдельный специалист — системный администратор.

Вносит правки, которые предлагает дизайнер (часто при помощи верстальщика), дорабатывает функционал сайта (разрабатывает калькулятор, например), настраивает работу хостинга, исправляет существующие технические ошибки и, в случае чего, помогает оперативно восстановить работу сайта. Иногда настройками сервера занимается отдельный специалист — системный администратор. Контент-менеджер. Актуализирует данные на сайте, размещает контент, правит оптимизацию страниц (Title, Description, H1).

При самостоятельном продвижении придется делать всю работу за четырех человек или по возможности что-то отдавать на аутсорс.

Как продвинуть сайт в поиске

Первый шаг, который стоит выполнить еще до старта работ, — это:

проанализировать нишу, в которой хотите продвигаться;

оценить конкурентов: понять, сможете ли вы сформировать свое УТП;

сравнить ассортимент услуг и товаров;

посмотреть, какой именно тип сайта вам нужен, чтобы высоко ранжироваться по выбранным запросам.

Часто у людей, которые не погружены в SEO, встречается непонимание того, какой тип сайта необходим для конкурентного участия в ранжировании сайтов. Например, по запросу «автошкола Краснодар» в топе-10 органического поиска показываются сайты, на которых есть информация обо всех услугах автошкол в Краснодаре.

Соответственно, по этому запросу сайт автошколы показываться не будет, потому что поисковик считает страницы с перечнем всех автоучебных заведений релевантнее по интенту запроса (потребности пользователя).

Похожая ситуация обстоит и с запросом «микрозайм онлайн» — в топе одни агрегаторы услуг, которые предоставляют пользователям более полный ответ по запросу и дают возможность выбрать среди условий между всеми МФО. Чтобы попасть в топ по этому запросу, нужен аналогичный сайт.

Следующий шаг — анализ конкурентов. Ориентироваться нужно не на офлайн-конкурентов, а на те сайты, которые выше в поиске по интересующим вас запросам. С точки зрения SEO соперничать вы будете именно с ними.

Несмотря на все сложности и нюансы, у SEO есть ряд своих преимуществ:

на дистанции значительно дешевле, чем платная реклама;

эффект от проделанной работы накапливается и увеличивается как снежный ком, а не пропадает после остановки рекламной компании;

может работать для очень перегретых или узкоспециализированных ниш, где платная реклама нерентабельна;

вы постоянно улучшаете сайт, работаете над его привлекательностью для клиентов.

Какие есть минусы:

долгий результат от работы, как правило, появляется на второй-третий месяц;

дополнительные расходы, если отдавать часть работы на аутсорс (например, услуги программиста, копирайтера);

факторов ранжирования сотни — это огромный фронт работ;

поисковые апдейты от Google и «Яндекс» могут иногда «переворачивать» выдачу, и под такие ситуации придется подстраиваться;

ниши с очень высокой конкуренцией, где в топах ранжируются «мамонты» или агрегаторы, обогнать которые не всегда просто и возможно;

поисковые системы (в частности «Яндекс») со временем пытаются все больше замыкать трафик на своих сервисах.

Но даже с учетом всего озвученного SEO-продвижение сайтов остается эффективным и рентабельным для большого количества ниш.

Чек-лист для самостоятельного продвижения сайта в поиске

В прошлых пунктах мы разобрались со всеми вопросами, которые стоит решить до начала продвижения.

Для того чтобы понять, как продвинуть сайт, нужно усвоить несколько базовых принципов:

Важно создавать качественный контент, который будет интересен пользователям, подробно раскрывать каждый пункт, делать как можно больше вспомогательных материалов и подборок, которые помогут читателям решить свою проблему. Необходимо следить за техническим состоянием сайта, мониторить панели веб-мастеров и отслеживать рекомендации поисковых систем, периодически (хотя бы раз в месяц) прогонять сайт через специальные парсеры, которые помогут найти технические ошибки. Интернет-магазинам и сайтам услуг важно обращать внимание на коммерческие факторы и пытаться дать условия для клиента лучше, чем у конкурентов, постоянно улучшать сервис, расширять ассортимент, упрощать способы заявки, делать свой сайт удобнее. Работать со всеми возможными точками касания с потенциальным клиентом, следить за своей репутацией в сети, отрабатывать негатив. Постоянно анализировать поступающие данные: улучшать что-то можно всегда, и аналитика поможет вашему бизнесу становиться лучше.

Сейчас рассмотрим пункты более детально и по отдельности.

Системы аналитики

Первое, с чего начинаем продвижение, — подключаем и настраиваем системы для сбора статистики посещаемости сайта. В рунете больше всего распространены:

Yandex Metrika (ссылка на добавление сайта);

Google Analytics (ссылка на создание аккаунта и добавление ресурса).

Важно учесть некоторые моменты:

код «Яндекс.Метрики» необходимо вставлять в пределы тегов <head> или <body> как можно ближе к началу кода. Это позволит собирать информацию точнее и не терять отдельные визиты из-за долгой загрузки страницы;

код Google Analytics необходимо вставлять в пределы тега <head>;

в системах статистики обязательно нужно настроить уведомления о неработоспособности сайта.

Варианты добавления «Яндекс.Метрики» и «Google.Аналитики» на сайт:

вручную вставить в шаблон страниц — подойдет, если у вас самописный сайт;

использовать плагин, подходящий для вашей CMS (Wordpress, Bitrix, Joomla и т.п.) — подойдет, если ваш сайт использует популярную CMS (ссылка на плагины и справки);

через Google Tag Manager. Можно сразу поставить и «Метрику» и «Аналитику» — это удобнее, но требует чуть больше навыков.

Еще нам потребуются панели веб-мастеров:

Yandex Webmaster (ссылка на добавление сайта);

Google Search Console (ссылка на добавление сайта).

В «Яндекс.Вебмастере» нужно провести следующие настройки:

Запросите рекомендованные запросы во вкладке «Поисковые запросы — рекомендованные запросы». Во вкладке «Индексирование — Мониторинг важных страниц» добавьте на отслеживание основные страницы сайта. Во вкладке «Индексирование — Файлы Sitemap» нужно добавить корректный файл карты сайта, который обсудим чуть позже. Во вкладке «Представление в поиске — Региональность» после слова «вебмастер» задайте основной регион, по которому работаете.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

На этом базовые настройки кабинета «Вебмастера» завершены.

Для Google Search Console все немного проще: нужно только добавить во вкладке «Индекс — Файлы Sitemap» корректную ссылку на карту сайта. Теперь можно переходить к настройке целей в Google Analytics и «Яндекс.Метрике», чтобы отслеживать конверсии на сайте.

В данный момент у «Яндекса» появились автоматические цели, что сильно упрощает задачу. Если вам нужны специфические цели, которые «Метрика» не предлагает настроить автоматически, то можно воспользоваться стандартным функционалом по ручному добавлению целей. Произведенные действия помогут вам детально анализировать все процессы на сайте и улучшать слабые места.

Семантическое ядро и ключевые слова

Семантическое ядро — это второй шаг, который необходимо сделать еще до создания какой-либо структуры проекта, но, как правило, это происходит уже после запуска сайта. Ядро нам необходимо для того, чтобы:

знать, на какие наши товары и услуги есть поисковый спрос и понимать какие запросы чаще ищут пользователи поисковых систем;

отслеживать позиции своего сайта по запросам в выдаче;

мониторить изменение позиций конкурентов;

оптимизировать текст на странице, заполнить теги Title, Description, H1;

создать новые посадочные страницы, под которые есть поисковый спрос и релевантные товары/услуги.

Если сайт небольшой (до 100 страниц), то проработать семантику можно и без специальных инструментов, используя только сервис Wordstat. Для удобства установите плагин WordStater или его аналоги, которые помогут удобно работать с фразами.

Если сайт довольно объемный или в тематике существует довольно большое количество разнообразных поисковых запросов, то вам потребуются специальные программы и сервисы, которые содержат готовые базы ключей или имеют больше возможностей для автоматического сбора запросов.

Список подходящих сервисов:

Они в основном платные, но отлично подходят для подбора ядра.

В первых двух есть уже готовые базы. В «Мегаиндексе» можно посмотреть, по каким запросам ранжируются конкуренты и есть бесплатный набор полезных инструментов.

Минус этих трех сервисов — они могут быть неполными и неточными, могут содержать большое количество «мусора» — нерелевантных запросов, по которым сайт показывается случайно. Но такие сервисы сильно экономят время при оценке семантики, по которой ранжируются конкуренты.

KeyCollector парсит статистику из «Яндекс.Wordstat» по ключевым словам, поданным на вход. Можно собирать данные как из левой колонки (в какие еще поисковые фразы входит введенное ключевое слово), так и из правой (какие еще похожие запросы вводили в поиск люди). Чем больше семантическое ядро, тем больше потребуется времени на его чистку от нерелевантных запросов и кластеризацию.

Кластеризация — это распределение запросов по группам на основании анализа поисковой выдачи. В одну группу попадают запросы, по которым чаще всего в поиске ранжируются одни и те же страницы.

После выполнения кластеризации или вместо неё необходимо распределить собранное семантическое ядро по посадочным страницам сайта. При этом есть правило — не стоит пытаться продвигать одну и ту же страницу по разным кластерам запросов. Скорее всего, разные группы запросов сильно отличаются по смыслу, который в них вкладывает пользователь поисковой системы.

Опишу примерный процесс сбора семантического ядра:

Собираете маркерные ключи по которым хотите продвигать сайт (основные запросы, которые вас интересуют — названия услуг, категорий, товаров). Прорабатываете все варианты написания, синонимы, жаргонизмы, сокращения и т.п. Изучаете, как называют свои товары и услуги ваши конкуренты — они могут уже давно заниматься SEO и понимать, какие запросы являются более конверсионными. По собранным запросам собираем поисковые подсказки (есть специальные сервисы). Проверяем получившуюся выборку и удаляем нерелевантные запросы (под которые у нас нет товаров и услуг). Парсим в KeyCollector по собранным запросам левую колонку «Яндекс.Wordstat». Собираем различные варианты частотности запросов, чтобы сравнить их относительно друг друга. Удаляем запросы, которые нам не подходят. Делим ключи на группы — лучше всего использовать кластеризатор (советую keyassort, megaindex, rush-analytics). Разделяем информационные запросы и коммерческие.

Эту инструкцию лучше применять для отдельных разделов сайта и повторять для каждой следующей. Для начала можно ограничиться и пунктами 1, 7, 10.

Есть и более быстрый способ, если проект не новый. Из «Яндекс.Метрики» можно выгрузить все запросы, по которым на сайт были переходы из «Яндекс». По этим запросам мы уже ранжируемся, но скорее всего, не по всем находимся в топе.

Это описание процесса в общих чертах. Разумеется, в каждой тематике и для каждого сайта есть свои нюансы, которые нужно разбирать на конкретных примерах. Тем не менее, собранные таким образом запросы помогут нам во внутренней оптимизации.

Внутренняя оптимизация сайта

Теперь, когда у нас есть семантическое ядро (для начала можно обойтись неполным), можем перейти к внутренней оптимизации.

Первое, с чего стоит начать — это оптимизация мета-тегов.

Title — основной мета-тег, является заголовком окна браузера, который отображается на вкладке. Оптимизировать нужно, опираясь на собранную семантику, органически вписывая ключевые слова для страницы в заголовок.

Начать стоит с самого частотного запроса и добавить вхождение коммерческих уточнений, которые встречаются в собранном на страницу ядре (например, «купить», «цена», «заказать»). По возможности включить второй по частотности ключ, а если сайт коммерческий, то добавить топоним города, в котором работаете.

Рекомендуемое количество символов — до 160, на сайте не должно быть одинаковых тайтлов.

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Description — описание сайта, которое располагается под заголовком сайта на выдаче. Сюда можно добавлять вхождение ключевых слов, которые не получилось вставить в тайтл. Такие слова могут выделяться жирным в сниппете при поиске похожего запроса.

Для улучшения кликабельности можно использовать эмоджи, информацию о скидках и гарантию, прочие важные УТП вашего сервиса и продукта. Крайне важно, чтобы description выглядел органично и заинтересовывал пользователя, так как напрямую влияет на CTR.

Рекомендуемое количество символов — до 240, на сайте не должно быть одинаковых description.

Keywords. В данный момент официально не учитываются в Google, о чем они официально заявили, в «Яндексе» не влияет на релевантность страницы, но в целом это рудимент, который все больше уходит в прошлое. Этот тег лучше удалить из кода, так как при неаккуратном использовании его заполнение может приводить к наложению фильтра за переспам.

H1-6 заголовки не являются мета-тегами. Самый важный заголовок H1 Должен быть только 1 на странице, он составляет основу представления страницы для поисковиков. Остальные заголовки служат для разметки текста.

Важно соблюдать иерархию, чтобы заголовки второго, третьего, четвертого, пятого и шестого уровня на страницах были ниже заголовка первого уровня. Для сайтов услуг в H1 лучше добавлять наиболее частотное название услуги, а для интернет-магазинов — название категории товаров во множественном числе для листинга и название товара в единственном числе для карточки товара.

Еще важный элемент — перелинковка, — внутренние ссылки на другие страницы сайта. Необходима для построения взаимосвязей между страницами и определения структуры сайта. Кроме того, важна для индексации ресурса поисковыми роботами и является одним из факторов ранжирования.

Примеры использования перелинковки:

меню;

«Хлебные крошки» на сайте;

гиперссылки в тексте;

список статей в конце текста;

слайдеры и баннеры;

блок с похожими товарами;

блок с ссылками на товары из информационной статьи;

и т.д.

При продвижении сайта в топ стоит пристальное внимание уделить структуре сайта. Должна быть выстроена иерархия и логическая взаимосвязь всех страниц сайта.

Для потребителя важно, чтобы он мог найти нужный ему товар в ожидаемой категории. С точки зрения SEO структура должна покрывать весь поисковый спрос, который есть в нише. Сайты с более полной структурой поисковая машина будет считать релевантнее запросу пользователя и будет ранжировать их выше.

Хочу также добавить, что не стоит на сайте использовать различные серые методы, они уже давно устарели и помогут только получить фильтр от поисковых систем:

скрытый контент, который не виден пользователю;

скрытые ссылки с сайта;

использование агрессивной и шок-рекламы;

использование назойливых всплывающих окон.

Если вы не готовы какой-то контент показывать пользователю и стремитесь его спрятать, подумайте — а так ли он вам нужен? В любом случае, обязательно ориентируйтесь на лицензии и требования поисковых систем (требования «Яндекс», требования Google).

Индексация страниц

Индексация сайта — процесс сбора информации поисковыми роботами о вашем сайте и его содержимом. Первое, с чего стоит начать — это проверить, как ваш сайт индексируют обе поисковые системы. Оценить это можно через Google Search Console и Yandex Webmaster.

В Google Search Console выбрать график «покрытие» во вкладке «Обзоры».



В «Яндекс Вебмастере» во вкладке «Индексирование» выбрать вкладку «Страницы в поиске» и переключиться на круговую диаграмму (или во вкладке «Структура сайта»).



Существенная разница между числом проиндексированных страниц в Google и «Яндекс» может сигнализировать о наличии проблем с индексацией и, как следствие, ранжированием сайта. Для того чтобы помочь роботу правильно индексировать сайт, можно использовать два файла.

Один из них — robots.txt (текстовый файл). Располагается в корне сайта и содержит рекомендации поисковым роботам по индексации.

В нем можно закрывать от робота различные адреса, которые не должны появиться в поисковой выдаче, но помните, что этот файл — только рекомендация, которую робот в некоторых случаях может не учитывать. Например, Google однозначно сообщает, что для него файл robots.txt является только рекомендацией.

Что стоит закрыть от индексации:

дубли страниц если нет возможности их удалить;

системные папки и файлы;

корзины заказов;

страницы благодарности за заказ и процесса оформления;

сортировки;

сравнение товаров;

страницы регистрации и авторизации;

пустые страницы без контента;

версии для печати;

различные лендинги, созданные под акции.

Как правило, сейчас все популярные CMS справляются с генерацией файла robots.txt самостоятельно, но желательно руками пройтись и доработать проблемные места.

Второй файл — Sitemap.xml. Это xml-файл со списком всех страниц, которые содержатся на сайте и должны быть проиндексированы, располагается в корне сайта.

В нём для каждого URL указываются следующие параметры:

полный адрес страницы;

дата последнего обновления;

частота обновления;

приоритет для переобхода робота.

С генерацией карты сайта хорошо справляются популярные CMS. Если нет возможности сделать это средствами панели управления сайтом, то можно воспользоваться бесплатными сервисами для полуавтоматического формирования.

Основные принципы генерации Sitemap.xml:

Файл sitemap.xml должен быть в кодировке UTF-8. Ссылка на основной файл sitemap.xml должна содержаться в файле robots.txt. Один файл sitemap.xml должен содержать не более 50 000 ссылок и должен быть по размеру не более 50 Мб. Если на сайте присутствует больше индексируемых страниц, либо файл получается более 50 Мб по размеру — следует генерировать несколько файлов sitemap.xml и формировать файл sitemapindex, содержащий ссылки на все остальные карты сайта. Одна и та же страница не должна находиться одновременно в нескольких файлах sitemap. При генерации файла sitemap.xml нужно учитывать не только добавление и удаление страниц сайта, но и изменения в настройках индексации. То есть если мы меняем что-то в robots.txt, меняем мета-теги robots или канонические ссылки на страницах, настраиваем редиректы — эти изменения также должны учитываться при генерации новой карты сайта. Если на сайте происходят не точечные, а какие-то глобальные изменения в настройках индексации, то желательно сразу после этого сгенерировать новый файл sitemap.xml, чтобы эти изменения были как можно быстрее проиндексированы роботами поисковых систем.

Каких страниц НЕ должно быть в Sitemap.xml:

Страниц, отдающих отличный от 200 код состояния HTTP (404, редиректы и т.д.). Страниц, заблокированных директивой Disallow в файле robots.txt. Страниц, на которых прописан мета-тег noindex. Неканонических страниц (т.е. страниц, на которых прописана ссылка в теге <link> с атрибутом rel="canonical" И эта ссылка НЕ соответствует URL-адресу страницы). URL-адреса файлов, отличных от html-страниц (файлы скриптов, стилей, изображения, PDF-документы, и т.д.) — для документов и изображений можно формировать отдельные карты сайта, но это не обязательно.

После того, как все пункты будут учтены, добавляем файл Sitemap.xml в панели вебмастеров в специальных вкладках.

Технические факторы

Технические ошибки — частая причина плохого ранжирования сайта. У CMS и шаблонов для них часто есть типовые проблемы, которые необходимо будет устранить.

Старт анализа необходимо начать с проверки корректности настройки основного хоста. Часто сайт может открываться по адресу с WWW и по адресу без WWW. Для вас это один и тот же сайт с одинаковым контентом, но для поисковых роботов — зеркала сайта, страницы которых являются дубликатами друг друга.

Необходимо проверить доступность сайта по следующим адресам:

http://site.ru http://www.site.ru https://site.ru https://www.site.ru

Проверить можно через этот сервис. Только 1 адрес (включая вложенные страницы) должен отдавать ответ 200 OK, а остальные 301 Moved Permanently (постоянная переадресация или «редирект» на другой адрес).

Правила переадресаций настраиваются на хостинге в файле .htaccess для сервера Apache или в аналогичных для других серверов. Основные принципы настройки и правила можно найти в интернете, в рамках текущей статьи рассмотреть не успеем.

Существуют также дубли главной страницы. В идеальном варианте главная страница должна открываться только по адресу site.ru. В этом случае ответ 200 ОК по любому из ниже перечисленных адресов означает, что у вас есть дубликат главной страницы:

site.ru/index.html

site.ru/index.php

site.ru/index.htm

site.ru/index.asp

site.ru/index.aspx

site.ru/default.asp

site.ru/default.aspx

site.ru/home.html

site.ru/home/

site.ru/main/

site.ru/main

Важно проверить через тот же сервис, чтобы все перечисленные адреса возвращали ответ 301 с переадресацией на site.ru или 404 ответ сервера.

Дубликаты возникают также, когда у нас одна и та же страница может открываться со слешем ( / ) и без слеша на конце.

Например:

https://www.site.ru/catalog/categorya1/

https://www.site.ru/catalog/categorya1

Тогда нам нужно будет настроить 301 редирект для одной из версий на другую, например, с адреса без слеша на конце на адрес со слешем на конце.

Важно использовать именно 301 редирект. Такой ответ сервера означает, что страница навсегда изменила свой адрес и поисковые системы перестают к ней обращаться и индексировать её. Существует еще 302 редирект, но он временный, и страницы с таким ответом могут оставаться в индексе еще довольно долго, дублировать целевые страницы, что отрицательно скажется на продвижении.

Часто бывает, что у сайтов некорректно настроена обработка несуществующих страниц. Как проверить наличие? Добавляем в конце существующих адресов различные символы.

Например:

В случае корректной обработки обращения по несуществующим адресам страницы вернут ответ сервера 404 Not Found. Такую проверку необходимо провести для каждого типа страниц на сайте.

Дубликаты страниц. На сайте не должно быть двух страниц, контент которых максимально похож друг на друга, такие страницы начнут мешать друг другу в ранжировании в поисковой выдаче и в результате будут занимать более низкие позиции, чем могли бы. Продвигать две одинаковые страницы сразу невозможно.

Есть несколько выходов из ситуации:

Настроить переадресацию с ответом 301 с одного адреса на другой. Закрыть от индексации страницы дубликаты (canonical, мета-тег robots, файл robots.txt). Удалить одну из дублирующих страниц с настройкой ответа 404. Уникализировать каждую страницу.

Дубли тегов Title и Description. Иногда бывает так, что Title или Description могут повторяться у разных страниц. Чаще всего ошибка встречается у интернет-магазинов на карточках товаров, но нельзя при продвижении упускать этот момент и для других видов сайтов.

В различных CMS существуют свои нюансы при формировании мета-тегов, возможные проблемы может подсветить «Яндекс.Вебмастер», указав на дубли тегов с адресами страниц.

Страницы пагинации. Так называют страницы нумерации, разбивающие длинный листинг на отдельные страницы, часто ссылка на них находится под списком товаров.

Распространены на интернет-магазинах, агрегаторах, новостных сайтах, реже на сайтах услуг. Служат для разделения больших объемов контента на части.

Что делать с такими страницами? Единого мнения не существует, у каждого специалиста свой подход. «Яндекс» рекомендует «склеивать» такие страницы с основной страницей листинга при помощи тега <link> с атрибутом rel=”canonical” с указанием адреса основной страницы.

При этом Google такой рекомендации не дает, и для него страницы лучше оставлять доступными для индексации. Но многие оптимизаторы закрывают пагинацию от индексации при помощи мета-тега robots, таким образом они борются с индексацией некачественных и малоценных страниц.

Страницы с GET-параметрами — все условия сортировки и фильтрации вашего товара, страницы с метками из систем контекстной рекламы и т.д. Иногда адреса целевых страниц сайта тоже строятся не по принципам ЧПУ, а содержат GET-параметры.

Пример урлов с параметрами

Если на вашем сайте реализованы ЧПУ, но при это сортировка товаров или фильтр генерирует не оптимизированные страницы с параметрами, то у вас могут быть серьезные проблемы с индексацией ресурса.

На рынке чаще всего встречаются 3 варианта решения этой проблемы:

Настройка тега <link> с атрибутом rel=”canonical” с указанием в качестве канонической основной страницы. Закрытие всех страниц с параметрами от индексации в файле robots.txt через Disallow. Закрытие всех страниц с параметрами от индексации в файле robots.txt через Clean Param для Яндекс и через специальный инструмент в Google.

Ссылки на страницы с 301/302 ответом сервера. Такие ссылки неэффективно расходуют краулинговый бюджет поисковых роботов. Исправляется просто — указывается адрес страницы назначения редиректа.

Ссылки на страницы с 404 ответами. Бывает, что какие то страницы с сайта удаляются или становятся неактуальными. В рабочей среде такие ссылки называют «битыми», и если такая ссылка стоит в сквозном блоке, то может генерировать много ошибок для поискового робота. Если находите такие ссылки, то удаляйте их.

Мобильная версия. Этот подпункт даже стоило бы вынести в отдельный. Сейчас все больше трафика переходит на мобильные платформы, а поисковые системы считают это одним из факторов ранжирования. В Google уже давно используется метод Mobile First, когда при ранжировании в первую очередь учитывается наличие и качество мобильной версии, «Яндекс» тоже перенял этот метод.

Телефоны стали неотъемлемой частью жизни любого человека, поэтому адаптировать свой сайт для мобильных устройств — один из самых важных пунктов при разработке и продвижении.

Проверить, подходит ли ваш сайт для мобильных телефонов, можно тут.

Скорость загрузки сайта косвенно влияет на процент отказов на сайте, и по заявлению Google, является фактором ранжирования, но в топе на высоких позициях можно встретить разные ресурсы, и не всегда у них будет все в порядке со скоростью.

В данный момент из этого показателя Google сформулировал новые — Web Vitals.

Основные из них:

LCP (Largest Contentful Paint) — показатель загрузки, отображает комфорт для пользователя при скорости загрузке сайта, рекомендуемый показатель — 2.5 секунды. FID (First Input Delay) — показатель интерактивности, измеряет время, через которое пользователь может начать взаимодействовать со страницей. Например, клик по кнопке или любому элементу сайта. Рекомендуемая скорость — 0.1 мс. CLS (Cumulative Layout Shift) — показатель визуальной стабильности, в переводе на человеческий — сдвиги макета и элементов сайта при пролистывании страницы. Часто бывает так, что при пролистывании часть элементов «прыгает» и раздражает пользователя. Рекомендуемый показатель — 0.1.

Проверить скорость загрузки и показатель LCD, FID, CLS можно специальным сервисом от Google.

Атрибуты у изображений

Важных для SEO всего два:

Title. Отвечает за вспомогательную информацию при наведении пользователем курсора на картинку. Alt. Отвечает за альтернативное описание картинки в случае, если она не загрузилась.

Эти теги стоит заполнить по шаблону, если есть такая возможно в стандартных средствах CMS, а если нет, то прорабатывать в последнюю очередь. Влияет на трафик через поиск по картинкам в «Яндекс» и Google, в Google влияет на текстовую релевантность.

Выше были описаны самые распространенные технические ошибки, которые в различной степени влияют на продвижение. Проверять вручную может быть долго и неэффективно, поэтому для облегчения этой задачи существуют специальные программы — парсеры, которые комплексно проверяют сайт и выдают информацию об основных ошибках.

От себя могу посоветовать:

Netpeak Spider — есть бесплатная версия с ограничениями.

Screaming Frog — аналогично есть бесплатная версия с проверкой до 500 страниц.

Коммерческие факторы ранжирования

Это совокупность элементов сайта, которые влияют на удобство пользователя при выборе и покупке товара, а также влияют на итоговое решение о покупке или заказе. Работают такие элементы только комплексно.

Сюда входят:

Цены на товары и услуги. У каждого товара и услуги есть цена, и лучше, когда пользователь сможет узнать о ней без личного звонка или сообщения менеджеру.

Отзывы. Многие считают, что отзывы устарели, и пользователь на них не обращает внимания, но это не так. Все зависит от формата отзывов: если оставлять на сайте скриншоты из мессенджеров, то к таким отзывам у пользователя уже нет доверия. Но можно сделать отзывы под карточками товаров как у маркетплейсов или конвертировать отзывы в видеоформат — такие отзывы все еще оказывают влияют на пользователя и помогают при продвижении.

Кнопки «купить» или «заказать». для потребителя важно, чтобы была возможность сделать заказ максимально просто и быстро. В идеале реализовать на сайте два варианта заказа. Первый — корзина или подробная анкета с информацией о заказе. Второй — кнопка заказа в один клик с указанием номера телефона. Такой подход поможет не терять «ленивых» клиентов и упростит работу с сайтом.

Информация о доставке. При заказе товара почти всегда встает вопрос о способах и стоимости доставки. Стоит сделать подробную страницу и добавить информацию на карточки товаров. Этот пункт больше подходит интернет-магазинам.

Информация об оплате. Люди зачастую хотят знать, как можно будет оплатить товар, например, через расчетный счет или, может, у магазина есть отсрочка платежа. Такую информацию тоже необходимо выкладывать на сайт. По аналогии с пунктом о доставке — сделать отдельную страницу с подробным описанием и кратко добавить на страницу товаров и услуг.

Наличие товара. Важный пункт для потребителя. Если человек хочет купить товар, то он хочет получить его как можно скорее, а не ждать под заказ через 2-4 недели. Внедрение на сайт такого функционала поможет облегчить нагрузку на менеджеров, сократить негатив от клиентов и поднять конверсию на сайте. Дело в том, что пользователь может предпочесть купить похожий товар, если ему предоставить такую возможность.

Информация о компании. Если у вашей компании есть история, то обязательно стоит вынести её на сайт. Люди хотят знать, у кого покупают. Такой материал будет как минимум интересен, если правильно подойти к его реализации, и поможет сделать выбор клиентов в вашу пользу.

Лицензии и сертификаты повысят доверие со стороны пользователей и поисковых систем. Любые документы, которые подтверждают право на ведение деятельности, дипломы специалистов, сертификация продукции и прочее.

Ассортимент — не последний пункт, который стоит учитывать, ведь он влияет не только на покрытие семантического ядра, которое мы обсуждали ранее, но и поведение потенциальных клиентов. Людям проще купить все в одном месте у магазина, которому они доверяют, или заказать несколько услуг у одной компании, чем искать в разных местах.

Раздел FAQ. При общении с клиентами почти всегда можно выявить ряд типовых вопросов, которые возникают при обращении или покупке. На все такие вопросы имеет смысл дать ответ заранее.

На самом деле коммерческих факторов больше, чем в приведенном списке, и для каждой ниши они могут отличаться. Смотрите на лидеров поиска в своей тематике, анализируйте и внедряйте на сайт.

Контакты

Отдельным пунктом хотелось бы рассмотреть реализацию контактов на сайте. Часто это последний шаг потребителя на пути к приобретению продукта. Следовательно, такую страницу нужно оформить конструктивно и закрыть все возможные точки касания.

Это должны быть:

мессенджеры — WhatsApp / Viber / Telegram;

рабочие почтовые ящики компании и людей ответственных за работу с клиентами;

телефоны региональные и межрегиональные (8-800), если компания работает по России;

социальные сети;

Схема проезда к магазину (в случае, если магазинов несколько, то к каждому);

Почтовый адрес и индекс.

Предпочтения у всех разные, и тут нужно удовлетворить потребность посетителя, чтобы он использовал удобное ему средство коммуникации.

Оптимизация страниц и карточек товаров

Кроме текстовой оптимизации, есть базовые требования к наполнению страниц услуг и карточек товаров, которые обязательно необходимо учитывать.

Например, для карточек товаров:

Побольше качественных фотографий;

Цена;

Отзывы и оценки;

Информация о доставке и оплате;

Наличие продукта;

Небольшое описание;

Все характеристики и параметры, которые могут помочь при покупке;

Шеринг в социальные сети;

Видео (если применимо к тематике)подходящий формат;

Дополнительные товары, которые подходят к покупке.

Например, для страниц услуг:

Текстовое описание услуги;

Калькулятор, если есть возможность приблизительно посчитать стоимость;

Детальные цены и принципы ценообразования;

Отзывы;

Кнопки заказа и обратной связи.

В зависимости от ниши набор элементов может меняться. Необходимо тщательно анализировать конкурентов по поисковой выдаче.

Внешние факторы оптимизации

Под внешней оптимизацией сайта имеют в виду получение обратных ссылок на сайт. Методы могут быть разные:

Получение естественных ссылок с ресурсов, которые предоставляют такую возможность.

Прямая покупка ссылок через биржи.

Аутрич — личные договоренности с вебмастерами других сайтов.

Пути могут быть разные, но цель одна — получение ссылки, и чем качественнее ресурс, тем ценнее такая ссылка.

При грамотной работе помимо ссылочного веса можно получить еще и пользователей, которые перейдут по ссылке.

Для получения естественных ссылок можно использовать:

Каталоги и справочники организаций;

Различные социальные сети;

Сайты вакансий.

Бирж по продаже ссылок существует огромное множество, например:

Но покупка ссылок может привести к наложению санкций от поисковых систем, поэтому мы не рекомендуем их использовать.

Что следует учитывать при покупке и наращивании ссылочной массы:

Ссылки хорошо работают при продвижении сайта в Google;

При продвижении под «Яндекс» ссылки работают, но не так хорошо, как раньше.;

Не должно быть ссылочных взрывов — резких всплесков внешних ссылок, чтобы не получить фильтр от поисковых систем;

Подбирайте правильно анкоры (тексты ссылок) и не злоупотребляйте ключевыми словами в текстах ссылок;

Не покупайте ссылки на «мусорных» (некачественных) сайтах.

Проверить ссылочную массу можно через эти сервисы:

Безопасность

Весь современный трафик уже перешел на https-протокол шифрования данных, поисковик отдает предпочтение сайтам на https, а в браузеры встраивают предупреждения, что сайт не использует безопасные технологии (такие уведомления для сайтов на http серьезно повышают процентов отказов и мешают в продвижении).

Современные сертификаты отличаются по уровню проверки:

DV (Domain Validated) — подтверждает домен, доступно как для юридических лиц, так и для физических.

OV (Organization Validation) — подтверждает принадлежность домена конкретной организации, доступно только для юридических лиц.

EV (Extended Validation) — требуется глубокая проверка юридического лица и является стандартом в финансовой индустрии, доступно только для юридических лиц.

Существует большое количество способов получения и установки SSL-сертификата. Есть как платные сертификаты, так и бесплатные от Let's Encrypt, которые легко и доступно можно установить на ряд хостингов, достаточно будет нажать пару клавиш.

Если вашим хостинг-провайдером не предусмотрены такие настройки, то нужно соблюдать следующие правила при переезде:

Добавить сайт с новым протоколом в вебмастера;

В «Яндексе» в настройках переезда сайта поставить галку «переезд на https»;

Поменять все внутренние ссылки на сайте но новую версию протокола (если стоят абсолютные);

Поменять ссылки на внутренние CSS, JS файлы, изображения;

Поменять ссылки в Sitemap.xml;

Сменить ссылку на Sitemap.xml в robots.txt;

Сменить ссылки на альтернативные языковые версии (если есть);

Настроить 301 редирект со старых страниц на новые (на некоторых хостингах это можно сделать из панели управления, если такой возможности нет, необходимо настроить правило в .htaccess).

Региональность

Правильная настройка региональности поможет дать хороший рост регионального трафика сайту. Очень хорошо, если у вас есть офлайн-точка, куда может прийти посетитель, но если нет, то Google и «Яндекс» предусмотрели и эти варианты, добавив возможность заведения карточки онлайн-организации.

Добавьте свой адрес с следующие справочники:

Яндекс Бизнес — добавление организации; Google My Business — добавление организации.

Все данные, которые требует предоставить платформа, нужно заполнить максимально точно и подробно и эпизодически проверять их актуальность. Данные и отзывы из этих систем берутся для оформления сниппета организации на поиске с геозависимым запросом или на картах. Кроме того, рейтинг компании в справочниках может влиять на ранжирование в поисковой выдаче..

Также рекомендую добавить организацию сюда:

Поведенческие факторы

Поведенческие факторы — это показатели поведения посетителя на сайте и в поисковой выдаче.

Нашумевшая тема, в одно время в «Яндексе» можно было продвинуть сайт в топ-1 исключительно на накрутке этих самых поведенческих факторов, чем воспользовались многие недобросовестные специалисты (категорически не рекомендуем!).

И только с недавних пор «Яндекс» начал хоть как-то фильтровать такой трафик и отсекать роботов в показах метрики, но проблема полностью не решена, а лишь частично купирована. В Google нет проблемы, аналогичной «Яндексу», но свои накрутки тоже есть, только фильтруются лучше и слабо влияют на продвижение.

Теперь разберем, какие есть основные поведенческие метрики:

CTR (отношение числа кликов к числу показов) на поиске;

Кликабельность всего сайта в целом;

Отказы — посетители, которые покинули сайт со страницы входа;

Время на сайте и странице;

Глубина просмотра сайта — количество переходов пользователя по страницам сайта;

Возврат на выдачу после просмотра сайта.

После того как основные технические задачи и коммерческие факторы на сайте будут проработаны, можно приступить к анализу этих показателей.

Например, выбирать страницы с большим процентом отказов, анализировать причины и внедрять улучшения.

Рекомендую также прорабатывать сниппеты, использовать форматы микроразметки для улучшения привлекательности на поиске, вставлять эмоджи.

Создавайте контент, который будет полезен пользователям, отвечайте на их вопросы и решайте их проблемы. Казалось бы, прописные истины, но на деле бо́льшая часть владельцев сайта не занимаются этим при продвижении.

Самостоятельное продвижение сайта в соцсетях (SMM)

Напрямую, продвижение сайта в поиске и продвижение сайта в социальных сетях никак не связано, но не стоит забывать, что это одна из точек касания с клиентом. Немного другие механизмы работы, но в целом при качественной проработке поможет сайту улучшить метрики.

Поисковые системы учитывают переходы из соцсетей, ссылки и поведенческие показатели, которые демонстрируют пользователи на сайте. В некоторых тематиках за счет активного ведения аккаунта можно продвинуть в топ поисковой выдачи группу «Вконтакте» или аккаунт в «Инстаграме».

Какие основные социальные сети стоит использовать при продвижении бизнеса:

«Вконтакте»;

«Одноклассники»;

«Фейсбук»;

«Инстаграм»;

«Твиттер»;

«Ютуб»;

«Яндекс.Дзен»;

«Пинтерест»;

«Линкедин».

Каждую сеть желательно оформить и указать ссылку на ваш сайт. Требуется регулярно публиковать уникальный интересный контент с корректным оформлением для того, чтобы поддерживать интерес подписчиков к аккаунту.

Кроме того, рекомендую активно вовлекать их во взаимодействие — провоцировать на комментарии, лайки, репосты.

План для самостоятельного продвижения сайта с помощью контекстной рекламы в интернете

Контекстная реклама поможет получить клиентов буквально сразу же после запуска компании, плюсы перед поисковым продвижением очевидны:

Скорость появления первых звонков;

Несложный механизм настройки рекламы;

Для узких ниш — небольшая цена за лид.

Но есть и минусы:

Если посадочная страница не проработана, то рекламный бюджет сольется впустую;

Для высококонкурентных ниш цена за лид будет неоправданно большой;

После откручивания бюджета звонки прекращаются.

Этапы настройки рекламной компании:

Подключаете системы аналитики, если не делали этого ранее. Собираете ключевые слова для настройки «Яндекс.Директа» и Google Adwords (если не собирали СЯ для seo-продвижения). Указываете минус-слова. Составляете короткий заголовок и текст объявления. Создаете рекламный креатив (для РСЯ). Настраиваете аудиторию. Подключаете UTM-метки для отслеживания. Выбираете регион. Заполняете информацию о компании (если ранее добавляли организацию в справочник, то подтянется оттуда). Указываете быстрые ссылки. Разделяете компании для поиска и РСЯ/КМС (рекомендуется). Настраиваете ставки в зависимости от бюджета. Отправляете на модерацию.

В случае проблем с настройкой можете обратиться к специалистам «Яндекса», их операторы помогают настроить первую рекламную кампанию для запуска.

Отраслевые и прайс-агрегаторы

Последние несколько лет становятся популярны сайты-агрегаторы, которые собирают всех поставщиков разных товаров.

Примеры сайтов:

«Озон»;

«Яндекс.Маркет»;

Wildberries;

Google Merchant и т.д.

Существуют также сайты-агрегаторы, которые нацелены на определенные отрасли:

profi.ru;

YouDo;

flowwow;

incamp и т.д.

В высококонкурентных нишах эти сайты забирают большую часть трафика на себя, так как предоставляют ассортимент товаров и услуг, который предоставить обычному магазину практически невозможно. И средний бизнес вынужден размещаться на них, что с одной стороны удобнее — не нужен свой сайт и можно сэкономить на его разработке и продвижении.

С другой стороны, такие агрегаторы диктуют свои условия и берут комиссию, а бренд не получает лояльных к нему клиентов.

Для многих видов бизнеса еmail-маркетинг может стать хорошим источников клиентов, при своей относительной простоте он помогает напомнить о себе клиенту, который ранее подписался на рассылку.

Когда можно использовать email-маркетинг:

Если у вас сезонный товар, например, шины или зимние куртки, стоит делать рассылку клиентам перед началом сезона;

Если ваш товар покупался к какому-то особому случаю, например, цветы на день рождения или торт к годовщине, то можно напомнить накануне новой даты;

Если у вас новые акции и скидки и т.д.

Таких ситуаций много, и работа проще, так как клиент, подписанный на рассылку, уже более лоялен к вам, чем клиент из поиска или директа. Затраты на рассылки несравнимо меньше, чем на любое другое продвижение.

Рекомендации по email-маркетингу:

Не покупайте слитые базы почтовых адресов, собирайте только законным путем;

Напишите привлекательную тему письма;

Напишите и оформите текст письма;

Проверьте письмо на спам;

Следите за списком рассылки;

Автоматизируйте работу с отправкой писем.

Новостные агрегаторы

Новостные агрегаторы — это сайты, которые собирают у себя все последние новости, опубликованные новостными изданиями.

Какие популярные агрегаторы существуют:

«Яндекс.Новости»;

«Рамблер»;

Google News;

Google Discover;

Flipboard;

Bing News;

lentainform.

Для «Яндекса» и Google необходимо выполнить ряд технических требований и подать заявки, но есть и автоматические агрегаторы, которые будут брать новости с вашего сайта самостоятельно.

Рекомендуем изданиям и новостным агентствам использовать как можно больше подобных агрегаторов. Ведь привычное продвижение для них не всегда подходит — важно только настроить сайт технически, чтобы свести количество ошибок к минимуму.

Фото на обложке: Shutterstock / WDnet Creation