Зачем предпринимателю ментор? Бизнесмен об опыте наставничества и мотивации работать с компаниями

У предпринимателя довольно мало людей, с которыми он может искренне поделиться своими проблемами и получить поддержку. Родственники, сотрудники и даже партнер не всегда подходят на эту роль. Бизнес-клубы, конечно, вариант, но у них нет достаточной мотивации на сто процентов вникать в ваши дела. Что делать?

Какая польза в менторе

Я работал с ними много лет, но самый точный ответ на этот вопрос получил от человека, для которого сам был ментором.

Мой менти отмечал, что мог открыто говорить о любых проблемах и часто слышал от меня, что это вообще не проблемы, а понятные бизнес-задачи, через которые проходили все на данном этапе развития, и есть понимание, как их можно решить. Главное — не загоняться. Это его очень успокаивало.

В бизнесе вообще мало уникальных ситуаций. Тысячи предпринимателей уже сталкивались с вопросами и вызовами, которые сейчас кажутся нам проблемами.

Если есть ощущение, что ситуация уникальна — просто поищите еще. В свое время наш ментор благодаря опыту дал ценный совет.

На заре своего развития мы привлекли инвестора: подписали договор о намерениях и в расчете на инвестиции резко увеличили расходы на маркетинг. Но инвестор не спешил переводить деньги, выдвигая новые и новые условия. Нам нужно было или согласиться на все, или расстаться, не имея других кандидатов.

Именно ментор тогда помог нам понять, что если инвестор хочет дать денег, он даст. Если затягивает или ищет предлоги, то либо хочет купить компанию с большим дисконтом, либо денег на самом деле у него нет.

Мы прислушались, отказались от сделки — и скоро вышли на инвестиционный фонд, который не только дал денег, но, главное, очень помог экспертизой.

Хороший предприниматель всегда ищет, как ему получить опыт быстрее и сделать так, чтобы ошибаться за чужой счет. Поэтому у большинства выдающихся предпринимателей были свои менторы и наставники.

Например, у Стива Джобса ментором был Майк Марккула, один из первых инвесторов Apple. Сам Джобс был одним из первых менторов Марка Цукерберга.

В IT-менторство как формат часто проходят в рамках бизнес-инкубаторов или акселераторов — в реальном секторе этого практически нет.

Кто такой хороший ментор

Ментор должен опережать по опыту (не возрасту) и жизненным событиям своего менти на несколько лет — и при этом продолжать развиваться. В отличие от бизнес-тренера, преподавателя, психолога или футбольного тренера менторы больше опираются на свой личный опыт и сформированный социальный капитал.

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Опыт, связи, репутация — именно это самое ценное, поскольку приобретаются за самый ограниченный ресурс — время.

Опыт и репутация всегда притягивают полезные знакомства, поскольку лучший способ находить ценные связи — быть полезным, то есть делиться своим опытом. Все это и определяет реальную капитализацию человека.

Люди с такой капитализацией могут быть хорошими наставниками.

По моему опыту, самый эффективный способ получить практические знания — помогать профессионалу. А самый рисковый — начинать делать самому, без помощи. Но именно так и начинает большинство предпринимателей.

Можно было бы избежать многих кризисов в бизнесе, если бы предприниматели заранее смогли найти себе ментора или партнера, которые уже проходили этот опыт ранее.

Как найти ментора

Наверное, самая сложная задача, поскольку для большинства менторов это не основной вид деятельности — в отличие от тренеров или консультантов.

Важно найти человека, который полезен на длинной дистанции, а не для решения локального вопроса. Например, для юридического сопровождения сделки проще привлечь консалтинг, а не ментора.

Важно, чтобы ментор был замотивирован долгосрочно помогать и думать о вас в фоновом режиме, а не только когда вы ему звоните.

Однажды я прочитал у одного известного VC гениальную фразу: чтобы ваш бизнес был успешен, важно, чтобы максимальное количество выдающихся людей считали его своим; если у вас есть ментор, который относится к вашему проекту, как к своему, вы получаете огромный ресурс.

Для ментора важен не только продукт, но и обязательное совпадение с предпринимателем по ценностям и взглядам, так как результатом работы может быть и изменение продукта, и ликвидация бизнеса.

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Иногда лучшее, что я могу сделать из быстрых советов — отговорить предпринимателя тратить деньги на безнадежную идею.

Чтобы найти ментора, нужно спросить себя, кто это бы мог быть. Человек из нашего рынка, с такой же целевой аудиторий, из компании, которая сталкивалась с нашими задачами какое-то время назад?

Ответив на этот вопрос, подключаем принципы классических продаж, ищем контакты или выходы через знакомых. Важно заинтересовать человека продуктом или собой. Помогают и различные бизнес-сообщества, клубы, конференции, где проходят менторские сессии или куда предпринимателей приглашают поделиться опытом.

RB.RU проводит Founder's Mondays — неформальные встречи фаундеров, VC и сочувствующих. Ближайшая — уже 5 декабря в Москве.

Первый наставник появился у нас, когда мы стали участниками конкурса стартапов Forbes, и журнал помог всем участникам найти ментора из своего окружения.

Нашим ментором стал Руслан Алиханов, на тот момент старший партнер McKinsey & Company. Помню, когда мы вышли после первой встречи с ним, еще долго приходили в себя от уровня экспертизы и пользы, которую он выдал нам всего за пару часов общения.

За многие события я благодарен своим менторам и окружению, которое было рядом.

Зачем ментору работать с вами

Его мотивация в большинстве случаев:

развитие социального капитала,

обучение,

вхождение в интересные проекты,

поиск потенциальных инвестиций.

Это не всегда про деньги или получение доли в компании, хотя в большинстве примеров мотивация именно такая.

Однако я не рекомендую разбрасываться долями компании на старте: на разных этапах бизнеса возникают разные задачи, необходим разный опыт, поэтому если есть возможность купить экспертизу — ее лучше покупать за деньги.

Искренне считаю, что менторы могут быть полезны большинству предпринимателей, и в том же время предприниматели могут стать наставниками для кого-то еще, помогая собирать не все грабли на пути: обучая других и делясь опытом, мы сами многому учимся.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab