Форум о цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики DID 2022 пройдет в Иннополисе

24-26 ноября в Иннополисе состоится крупнейший в России форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. На нем выступят эксперты из «Яндекса», НИУ ВШЭ, МФТИ, «Сколтеха», ИТМО, РЖД, «Газпром нефти», «Норильского никеля», VK, «Мобильного электронного образования», «Лаборатории Касперского» и профильных федеральных министерств.
На DID 2022 состоятся заседания рабочих групп по приоритетным отраслям экономики — здравоохранение, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, городское хозяйство, финансовые услуги, транспортная инфраструктура, строительство, образование, энергетическая инфраструктура, обрабатывающая и добывающая промышленность.
Представители индустрий и вузов обсудят решения ИИ для транспорта и здравоохранения, коммерциализацию образовательных организаций, госпаблики вузов, метавселенные, информационную безопасность и создание национальной экосистемы для разработки и использования открытого кода.
Специалисты ассессмент-центра Университета Иннополис подведут итоги оценки цифровых компетенций студентов в 2022 году в рамках федерального проекта «Цифровые кафедры».
Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» проведут воркшопы по интеграции промышленных роботов в работу предприятий.
Индустриальный межвузовский студенческий акселератор Startuphouse Universities объявит лучшие стартапы, авторы которых прошли восьминедельную образовательную программу по развитию предпринимательских компетенций. Они представят свои проекты на демо-дне в рамках форума инвесторам.
Для участия нужна регистрация.
Параллельно с форумом Университет Иннополис проводит ежегодную конференцию по применению технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики, на которой в рамках 10 отраслевых треков выступят ведущие российские спикеры из «Аэрофлота», «Ак Барс Банка», АНО «Цифровая экономика», Factory5, TAG Consulting Russia.
Фото на обложке: foxaon1987 /
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