ВТБ и ФРИИ приглашают на закрытую конференцию «ДНК Финтеха»

4 декабря состоится закрытая конференция «ДНК Финтеха» от ВТБ и ФРИИ. В рамках мероприятия будет проведена презентация результатов исследования экосистемы российских финтех-стартапов, а также представлены кейсы пилотных проектов Акселератора ВТБ.
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В программе:
- презентация результатов исследования: аналитика и обзор высокотехнологичных финтех-компаний малого и среднего бизнеса;
- презентация кейсов пилотных проектов Акселератора ВТБ: стартапы и бизнес-заказчики расскажут о пилотных кейсах, ключевых метриках успеха и ожидаемых результатах для бизнеса;
- нетворкинг: возможность пообщаться с лидерами российской финтех-экосистемы и представителями Акселератора ВТБ в неформальной обстановке.
Мероприятие будет интересно:
- стартапам — понять тренды и узнать, как начать сотрудничество с Акселератором ВТБ;
- корпорациям — получить срез по ключевым технологиям финтеха, оценить лучшие пилотные кейсы и их влияние на бизнес;
- инвесторам — узнать о трендах развития российского финтеха и познакомиться с перспективными финтех-компаниями для потенциальных инвестиций.
Подробности о конференции и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: primeimages /
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