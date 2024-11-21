4 декабря состоится закрытая конференция «ДНК Финтеха» от ВТБ и ФРИИ. В рамках мероприятия будет проведена презентация результатов исследования экосистемы российских финтех-стартапов, а также представлены кейсы пилотных проектов Акселератора ВТБ.

ВТБ и ФРИИ приглашают на закрытую конференцию «ДНК Финтеха»

https://rb.ru/partners/dnk-finteha/

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