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ВТБ и ФРИИ приглашают на закрытую конференцию «ДНК Финтеха»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

4 декабря состоится закрытая конференция «ДНК Финтеха» от ВТБ и ФРИИ. В рамках мероприятия будет проведена презентация результатов исследования экосистемы российских финтех-стартапов, а также представлены кейсы пилотных проектов Акселератора ВТБ.

ВТБ и ФРИИ приглашают на закрытую конференцию «ДНК Финтеха»
  1. Партнеры
Пять методов генерации идей для нового проекта — в бесплатном курсе-практикуме.

В программе:

  • презентация результатов исследования: аналитика и обзор высокотехнологичных финтех-компаний малого и среднего бизнеса;
  • презентация кейсов пилотных проектов Акселератора ВТБ: стартапы и бизнес-заказчики расскажут о пилотных кейсах, ключевых метриках успеха и ожидаемых результатах для бизнеса;
  • нетворкинг: возможность пообщаться с лидерами российской финтех-экосистемы и представителями Акселератора ВТБ в неформальной обстановке.

Мероприятие будет интересно:

  • стартапам — понять тренды и узнать, как начать сотрудничество с Акселератором ВТБ;
  • корпорациям — получить срез по ключевым технологиям финтеха, оценить лучшие пилотные кейсы и их влияние на бизнес;
  • инвесторам — узнать о трендах развития российского финтеха и познакомиться с перспективными финтех-компаниями для потенциальных инвестиций.

Подробности о конференции и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: primeimages / Gettyimages

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