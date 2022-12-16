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Идет отбор в закрытую часть HSE Business Club

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

HSE Business Club — крупнейший студенческий бизнес-клуб в России. В рамках клуба развивается закрытая часть для лучших студентов-предпринимателей Высшей школы экономики. Суммарный капитал резидентов закрытого сообщества — больше 13 млрд рублей.

Идет отбор в закрытую часть HSE Business Club
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Сейчас бизнес-клуб НИУ ВШЭ пополняет состав закрытой части новыми резидентами с прорывными бизнес-проектами. Они получат доступ к базе ресурсов клуба, а также возможность:

  • участвовать в кулуарных встречах с миллиардерами из списка Forbes;
  • наработать полезные связи;
  • находить единомышленников и бизнес-партнеров;
  • стать частью крупнейшего университетского бизнес-комьюнити России.

Чтобы стать резидентом закрытого клуба, нужно соответствовать одному из критериев:

  • быть собственником бизнеса с оборотом от 15 млн рублей в год;
  • иметь чистую прибыль от 1 млн рублей в год;
  • иметь опыт работы на руководящей позиции в консалтинге или компании-лидере рынка от двух лет.

Подать заявку на вступление в HSE Business Club можно до 18 декабря 2022 года. Подробная информация на сайте. Отбор проходит только один раз в год.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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