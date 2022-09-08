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Идет прием заявок в преакселератор MGIMO Ventures

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Стартовал прием заявок в преакселератор MGIMO Ventures — это программа по основам технологического предпринимательства для студентов, молодых специалистов и проектных команд из любых вузов России. Участие бесплатное. 

Идет прием заявок в преакселератор MGIMO Ventures

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Обучение в преакселераторе длится восемь недель. Основная часть программы пройдет в онлайн-формате. 

Участники получат личного трекера-наставника, экспертные консультации, доступ к большому нетворкингу, вебинарам, воркшопам. Также им предоставят поддержку в поиске релевантных специалистов в команду и возможность выиграть гранты.

Чтобы пройти в программу, необходимо иметь технологический проект на стадии идеи или прототипа. Участвовать могут как команды, так и отдельные специалисты. Также те, у кого нет идеи проекта, могут стать слушателем образовательного блока и частью команд, прошедших в программу, в зависимости от компетенций.

Для участия необходима регистрация на сайте. Она будет открыта до 25 сентября 2022 года. 

Программа реализуется при поддержке эндаумента МГИМО и в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc.

Фото на обложке: 4 PM production / Shutterstock

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