Премия «Управление изменениями. Визионеры» продлила срок приема заявок

Продлен прием заявок ежегодной премии по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе «Управление изменениями. Визионеры» от «Проекта +1». Принять участие в премии можно будет до 28 октября.
Премия популяризирует среди заинтересованных сторон и общественности импакт-подходы в реализации социальной и экологической политики государственных и частных организаций.
Как пояснила Анастасия Попова, основатель и CEO «Проекта +1», президент «Лиги зеленых брендов», миру сегодня как никогда не хватает устойчивости. Владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели ощущают это особенно остро.
«Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений», — сказала она.
Эксперт добавила, что премия традиционно станет площадкой для обмена опытом и открытого диалога между представителями госсектора, бизнеса, некоммерческих организаций, отраслевых сообществ и сферы медиа.
Чтобы претендовать на получение премии, необходимо выбрать блок для подачи заявки — «Оценка отчетов компаний» или «Оценка проектов». Всего доступно более 20 номинаций.
Традиционно среди членов жюри — лидеры отрасли. В этом году победителей определят:
- Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию, управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству;
- Анна Цепа, руководитель направления Департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты РФ;
- Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества;
- Наталья Зайцева, управляющий директор ESG дирекции «Сбера» и др.
Победителей объявят на церемонии награждения 15 декабря 2022 года в Москве. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Black Salmon /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На конференции «Форум Доноров» обсудят развитие человеческого капитала и ESG в новых условиях
- 2 ESG-стратегия за 10 шагов: план с адаптацией под российский опыт
- 3 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
- 4 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
- 5 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
ВОЗМОЖНОСТИ
19 октября 2022
21 октября 2022