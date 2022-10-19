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Премия «Управление изменениями. Визионеры» продлила срок приема заявок

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Продлен прием заявок ежегодной премии по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе «Управление изменениями. Визионеры» от «Проекта +1». Принять участие в премии можно будет до 28 октября.

Премия «Управление изменениями. Визионеры» продлила срок приема заявок
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Премия популяризирует среди заинтересованных сторон и общественности импакт-подходы в реализации социальной и экологической политики государственных и частных организаций.

Как пояснила Анастасия Попова, основатель и CEO «Проекта +1», президент «Лиги зеленых брендов», миру сегодня как никогда не хватает устойчивости. Владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели ощущают это особенно остро.

«Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений», — сказала она.

Эксперт добавила, что премия традиционно станет площадкой для обмена опытом и открытого диалога между представителями госсектора, бизнеса, некоммерческих организаций, отраслевых сообществ и сферы медиа.

Чтобы претендовать на получение премии, необходимо выбрать блок для подачи заявки — «Оценка отчетов компаний» или «Оценка проектов». Всего доступно более 20 номинаций.

Традиционно среди членов жюри — лидеры отрасли. В этом году победителей определят: 

  • Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию, управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству; 
  • Анна Цепа, руководитель направления Департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты РФ;
  • Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества;
  • Наталья Зайцева, управляющий директор ESG дирекции «Сбера» и др.

Победителей объявят на церемонии награждения 15 декабря 2022 года в Москве. Подробнее — на сайте

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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