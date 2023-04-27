«ПРО.Креатус» проведет бесплатный курс по охране и монетизации интеллектуальной собственности

Образовательное сообщество «ПРО.Креатус» запускает бесплатный курс для топ-менеджеров из Москвы, работающих в сфере креативных индустрий. Участники узнают о юридических аспектах управления и охраны творческих продуктов, а также освоят принципы монетизации интеллектуальной собственности.

Курс «ПРО.Креатус» предназначен для директоров, их заместителей и руководителей направлений в сфере исполнительских искусств, музыки, кино и анимации, телерадиовещания, в издательской деятельности и новых медиа, в сфере разработки ПО и компьютерных игр, в рекламе, архитектуре, моде и дизайне.

Занятия будут проходить очно каждую субботу в течение пяти недель. Участники узнают, как оптимизировать управленческую деятельность, познакомятся с юридическими аспектами управления и охраны креативных продуктов и освоят гибкие навыки для более успешного ведения проектов.

Внимание также уделят монетизации интеллектуальной собственности. Кроме того, слушатели смогут стать частью нового бизнес-сообщества, которое поможет в решении задач творческой экономики столицы.

Среди спикеров — ведущие эксперты и действующие юристы в сфере интеллектуальной собственности. Правовые аспекты ведения креативного бизнеса разберут на реальных кейсах из практики.

В рамках курса также планируется организовать для слушателей экспертное сопровождение сделок, связанных с оборотом прав на результаты интеллектуальной деятельности, в течение 11 месяцев после проведения программы.

Первый поток обучения стартует 13 мая. Зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock