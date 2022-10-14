В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022

27 октября 2022 года в Москве пройдет международная конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи России — SАTCOMRUS 2022, которую ежегодно проводит ФГУП «Космическая связь».
В этом году исполняется 55 лет российскому оператору и всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году в стране начала работу первая телевизионная спутниковая распределительная сеть. Спустя более полувека спутник продолжает играть ключевую роль в обеспечении людей доступом к цифровым услугам и связью даже в отдаленных районах, где альтернативы ему нет.
Но сегодня отрасль сталкивается с беспрецедентными вызовами: с одной стороны, давление НГСО-систем и реструктуризация рынка, с другой — состояние глобальной экономики и напряженная ситуация в мире. Эти же изменения дают индустрии и новые стимулы для развития.
Главной темой SATCOMRUS 2022 станет «55 лет на орбите: новые вызовы — новые решения». Основной акцент будет сделан на обеспечении технологического суверенитета, а также развитии национального производства спутников и наземного оборудования.
Эксперты обсудят, как изменить стратегии операторов и спутниковых сервис-провайдеров с учетом трансформации отрасли. Отдельное внимание будет уделено развитию перспективных спутниковых телевизионных сервисов, интернет-услуг на кораблях и высокоточного позиционирования для сельского хозяйства.
В SATCOMRUS 2022 примут участие представители федеральных и региональных органов власти, спутниковых операторов, телеком-компаний и платформ цифровых сервисов, телерадиокомпаний и вещателей, системных интеграторов, производителей космических аппаратов и телеком-оборудования, финансовых институтов и страховых компаний, а также журналисты.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте. Участие для слушателей бесплатное (не более двух представителей от компании).
Фото на обложке: Dima Zel /
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