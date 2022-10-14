Идет прием заявок в программу по работе с инновациями «Школа чемпионов»

Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке Минэкономразвития Самарской области открывает второй набор в практико-ориентированную программу «Школа чемпионов». Представители компаний узнают, как разрабатывать и внедрять новые современные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы. Участие бесплатное.

В первом наборе, который прошел в 2020 году, приняли участие 275 представителей среднего и крупного бизнеса. В 2022 году главная цель программы осталась неизменной — научить участников внедрять инструменты цифровой трансформации и открытых инноваций в бизнес.

В программе «Школы чемпионов» — как работа с внешними стартапами, так и инструменты мотивации собственных сотрудников на создание инновационных проектов внутри компании.

Спикерами программы выступят представители корпораций, организаторы корпоративных акселераторов и представители фондов с опытом внедрения инструментов открытых инноваций и цифровой трансформации.

Участники смогут перенять опыт, задать любые вопросы и пообщаться с директором Технопарка «Жигулевская долина» Александром Сергиенко, руководителем акселератора StartupDrive («Газпром нефть») Максимом Онищенко, директором центра по инновациям и инвестициям МТС StartUp Hub Дмитрием Куриным, руководителем направления внешних инноваций ПАО «Кировский завод» Еленой Морозовой, начальником Куйбышевского центра инновационного развития КбшЖД Светланой Кишкиной, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым и другими экспертами.

Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации. Принять участие могут представители крупного и среднего бизнеса со всей России.

Подать заявку можно до 24 октября 2022 на сайте «Школы чемпионов».

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