Идет прием заявок на участие в рейтинге растущих tech-компаний России Smart 500

Агентство Smart Ranking открыло прием заявок в рейтинг растущих технологических компаний России Smart 500. В нем могут принять участие компании, соответствующие нескольким критериям: например, присутствие на рынке не менее двух календарных лет и наличие собственного инновационного продукта или сервиса.

Проект Smart 500 — результат деятельности Smart Ranking за несколько лет. Агентство планирует создать регулярно обновляемый рейтинг растущих tech-компаний России, в котором могут свободно участвовать любые компании, соответствующие следующим критериям:

присутствие на рынке не менее двух календарных лет;

основной продукт или сервис — собственная разработка компании, которая является тиражируемой и относится к категории инновационного, то есть связанного с внедрением digital-технологий в бизнес или повседневную жизнь;

выручка за 2022 год — не менее 10 млн рублей, рост за 2023 — не менее 20%;

компания не должна иметь госсобственников.

Из всех претендентов на включение в Smart500 команда Smart Ranking отберет 500 кандидатов, показавших самый высокий результат относительного роста выручки в процентах. Далее агентство оценит рост каждой компании не только относительно самой себя, но и всех остальных участников.

Участие в рейтинге бесплатное. Подробности — на сайте.

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