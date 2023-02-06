Лучшие проекты в сфере событийной индустрии наградят на ежегодной премии «Событие года»

Премию «Событие года» вручают профессионалам событийной индустрии — компаниям, которые организуют и проводят внутрикорпоративные и маркетинговые мероприятия, мероприятия в сфере вовлечения персонала и КСО, социокультурные и спортивные фестивали, а также частные праздники. С этого года премия будет проходить при поддержке Правительства Москвы. Подать заявку на участие можно до 14 февраля 2023 года.
«Событие года» проходит уже в одиннадцатый раз и традиционно выбирает наиболее интересные проекты в 30 основных и четырех специальных номинациях: за лучшую креативную идею, режиссуру, оформление и дизайн, применение технологий.
В этом году существенно увеличился состав жюри: оценивать проекты номинантов будут более 50 профессионалов индустрии — топ-менеджмент, ответственный за внешние и внутренние коммуникации крупнейших брендов: БКС, «Бургер Кинг», ВТБ, «Магнит», «Открытие», Сбербанк, «Тинькофф», «Фаберлик», Avito, Avon, VK и многих других.
Для повышения прозрачности оценки проектов судьи разработали специальную систему критериев: их перечень и удельный вес в итоговой оценке отличается в зависимости от номинации. Например, для образовательно-просветительских мероприятий наиболее весомый критерий — контентное наполнение, а для маркетингового мероприятия и спонсорской интеграции — эффективность, под которой понимается достижение финансовых результатов и прочих изначальных KPI.
Для фестивалей и церемоний награждений один из ключевых критериев — качественное исполнение ивента с точки зрения организационных процессов и менеджмента, включая реализацию «пути гостя», а для спортивных — работа с каналами коммуникации, их охваты и влияние на результаты проекта.
С полным перечнем критериев можно ознакомиться в положении премии.
Прием заявок на «Событие года» открыт до 14 февраля. После будет сформирован шорт-лист из участников, которых пригласят на офлайн-защиту проекта. Церемония награждения победителей состоится в марте в Москве.
Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково
- 2 На встрече HSE Business Club обсудят, как построить миллиардный бизнес на еде
- 3 Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»
- 4 На StartUp MeetUp расскажут, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции
- 5 Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии
ВОЗМОЖНОСТИ
06 февраля 2023
07 февраля 2023
08 февраля 2023