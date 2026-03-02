Где получить бесплатную психологическую помощь

Психологическая помощь нужна не только тем, кто ищет её для себя, но и тем, кто пытается помочь близкому. Russian Business обратился к профильным специалистам и собрал чек-лист, который помогает понять, когда стоит обращаться за поддержкой — для себя или другого человека, — и что делать дальше, если ситуация кажется тревожной. Ниже — актуальные способы получить бесплатную психологическую помощь по телефону и онлайн без направления от врача.

Чек-лист. Как понять, что нужна психологическая помощь

Мы поговорили со Светланой Костроминой, деканом факультета психологии СПбГУ, Еленой Зиновьевой, руководителем Психологической клиники СПбГУ, и Татьяной Казанцевой, психологом и доцентом СПбГУ. На основе их рекомендаций собрали чек-лист, который поможет понять, что нужна психологическая помощь.

1. Если тревога и подавленность не отпускают

Один из самых частых сигналов — когда негативное состояние тянется неделями и просто переждать не получается.

«Тревожный звонок — когда эти чувства [тревога и подавленность] не проходят неделями или месяцами, возникают „на пустом месте“ и становятся вашим эмоциональным фоном», — говорят Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

2. Если вами управляют эмоции или вы теряете контроль

Когда возникает ощущение, что эмоции управляют вами и сопровождаются постоянными эмоциональными качелями.

Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ, называют тревожным признаком резкие, неконтролируемые перепады настроения: от раздражительности и гнева до полной апатии и слезливости.

3. Если ничего не хочется и обычная жизнь стала казаться тяжёлой

Когда пропадает интерес к тому, что раньше радовало, и даже базовые дела требуют усилий. Например, встать с кровати и сделать простые бытовые дела требует огромных усилий.

«То, что раньше приносило радость (хобби, встречи с друзьями), теперь кажется бессмысленным», — перечисляют Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

4. Если тело даёт сигналы, а врачи не находят причины

Плохой сон и аппетит, снижение либидо, необъяснимые боли, постоянная усталость, и всё перечисленное держится больше двух недель — частый способ, которым психика сообщает о проблеме.

«Точно надо к психологу, если есть: соматические проблемы без клинических оснований, а также бессонница, нарушение аппетита, снижение либидо минимум в течение двух недель», — предупреждает Татьяна Казанцева, психолог, доцент СПбГУ.

5. Если появились навязчивые мысли или проживание прошлого

Навязчивые мысли крутятся по кругу, мешают жить и не отключаются усилием воли, даже если вы понимаете, что они иррациональны.

К таким мыслям Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ, относят тревожность о будущем и постоянное «пережёвывание» прошлых событий.

6. Если уходите в самоизоляцию и режете контакты

Человек отказывается от встреч, избегает общения и всё чаще выбирает оставаться в одиночестве, потому что так кажется безопаснее.

Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ, относят к таким маркерам ситуации, когда человек отказывается от встреч с друзьями и думает, что ему проще и «безопаснее» быть одному.

7. Если появились привычки, которые мешают работе или рискованные для жизни

Тревожный сигнал — когда человек уходит в скроллинг, гейминг или другие зависимости и компульсивные привычки и это начинает влиять на сон, отношения и продуктивность.

К таким признакам Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель психологической клиники СПбГУ, причисляют появление рискованного или компульсивного поведения. Например, злоупотребление алкоголем или веществами, чтобы «расслабиться», азартные игры, беспорядочные сексуальные связи, неоправданно рискованное вождение.

8. Если проживаете утрату или травму привязанности

Психологи относят к «травмирующим событиям» любое событие, которое вызывает яркие, болезненные воспоминания, сопровождающиеся страхом, беспомощностью или стыдом.

«Желательно обратиться за психологическим сопровождением в ситуации: опыта утраты (смерть близкого человека, развод, утрата здоровья, работы), травмы привязанности (измена, гостинг), стресс на работе или в учёбе, затяжные или частые конфликты в отношениях», — говорит Татьяна Казанцева, психолог, доцент СПбГУ.

9. Если появляются мысли: «Я не справляюсь»

Не нужно ждать, пока станет совсем плохо. Достаточно того, что плохое ментальное состояние держится неделями и реально мешает жить, мешает работе, отношениям, заботе о себе и вы чувствуете, что самостоятельно не справляетесь.

«Главный критерий, на который стоит ориентироваться, — это ваше субъективное ощущение, что у вас не получается справиться самому, и то, насколько часто эти признаки присутствуют в вашей жизни и мешают нашей повседневной жизни», — резюмирует Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

Чек-лист. Как понять, что близкому нужна психологическая помощь

Мы поговорили со Светланой Костроминой, деканом факультета психологии СПбГУ, Еленой Зиновьевой, руководителем Психологической клиники СПбГУ, и Татьяной Казанцевой, психологом и доцентом СПбГУ. На основе их рекомендаций собрали чек-лист, который поможет понять, что близкому человеку нужна психологическая помощь.

Эксперты подчёркивают, что в данном случае необходимо обратить своё внимание на состояние близкого человека и оценить наличие или отсутствие следующих изменений, длящихся несколько недель и более:

1. Если настроение близкого стало неузнаваемым

Это может выглядеть как резкие перепады настроения или, наоборот, их отсутствие, когда человек будто отключился.

«Резкие перепады настроения: неадекватная вспыльчивость, плаксивость или, наоборот, притупление эмоций, когда человек погружён в себя», — описывают признаки Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

2. Если у него пропал интерес к жизни

Если всё перестало радовать: хобби, люди, работа, планы.

«Потеря интереса к хобби, работе, общению, которые раньше приносили радость. „Мне ничего не хочется“ — становится частой фразой», — перечисляют Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

3. Если человек уходит в самоизоляцию и режет контакты

Человек сужает круг общения, например реже отвечает, отменяет встречи, общается короче и холоднее, а привычный стиль контакта заметно меняется.

«Социальная самоизоляция: человек перестаёт отвечать на сообщения, отменяет встречи, избегает контактов», — говорят Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

4. Если обязанности и быт уходят на второй план

Начинают срываться сроки и обязательства, например человек забрасывает учёбу или работу, откладывает дела, а дома появляется беспорядок, который раньше для него не был нормой.

«Пренебрежение обязанностями: срывы сроков на работе, заброшенная учёба, беспорядок дома», — описывают признаки Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

5. Если человек перестал заботиться о себе

Человек перестаёт следить за собой, например хуже соблюдает гигиену, выглядит неопрятно, откладывает базовый уход, который раньше был привычным.

«Проблемы с личной гигиеной и внешним видом: человек перестаёт следить за собой, выглядит неопрятно», — перечисляют Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

6. Если появляются рискованные или саморазрушающие способы снять напряжение

Человек начинает чаще пить алкоголь или прибегать к психоактивным веществам, чтобы снять напряжение и заглушить состояние, вместо того чтобы разбираться с причиной.

«Саморазрушающие привычки: алкоголь, рискованное вождение, самоповреждения, порезы, переедание», — описывает признаки Татьяна Казанцева, психолог, доцент СПбГУ.

7. Если в речи много самообвинения

Появляются фразы маркировки безнадёжности. К таким психолог и доцент СПбГУ Татьяна Казанцева относит фразы: «Я не справляюсь», «Я себя ненавижу», «Я во всём виноват», «Я всем обуза».

8. Если человек зацикливается на теме смерти

Негативные фразы типа «Лучше бы меня не было» — это повод реагировать сразу.

«Зацикленность на теме смерти или высказывания „без меня всем было бы легче“, „я устал от жизни“», — приводят в пример Светлана Костромина, декан факультета психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель Психологической клиники СПбГУ.

9. Если тело даёт сигналы без понятной медицинской причины

У человека резко меняется аппетит или вес, появляется бессонница или сон по 12–14 часов, необъяснимые боли, постоянная усталость.

«Усталость, которая не проходит после отдыха. Боли, которые не имеют определённой причины», — дополняет Татьяна Казанцева, психолог, доцент СПбГУ.

10. Если были травмирующие события — и человек не выходит из них

Если человек не может прийти в себя после травмирующего события. Среди признаков подобного состояния Светлана Костромина, декан факультета Психологии СПбГУ, и Елена Зиновьева, доцент, руководитель психологической клиники СПбГУ, называют страх, беспомощность, стыд, всплывают болезненные воспоминания, и это мешает жить в обычном ритме.

Если вы замечаете эти признаки у близкого, эксперты советуют не пытаться дожать и заставить его идти к психологу. Давление редко помогает. Гораздо эффективнее показать заботу и что вы видите его трудности, помочь найти контакты специалиста и оставить человеку право выбора.

Где получить бесплатную психологическую помощь

В России доступны бесплатные службы психологической помощи. Обратиться можно по телефону и онлайн — без направлений и предварительной записи. Мы собрали список проверенных организаций с актуальными контактами, которыми можно поделиться с теми, кому сейчас важно не оставаться наедине с трудной ситуацией.

Российский Красный Крест

Что за организация? Российский Красный Крест — одна из старейших гуманитарных организаций в стране, работающая с кризисными и уязвимыми группами населения.

Какую помощь оказывают? Организация оказывает бесплатную психологическую поддержку людям, оказавшимся в кризисной ситуации: пережившим ЧС, утрату, стресс, вынужденный переезд, семейные конфликты. Специалисты помогают справиться с тревогой, страхом, чувством беспомощности, поддерживают в адаптации и поиске дальнейших шагов. Консультации проходят по телефону и онлайн.

Как обратиться

По телефону: 8 (800) 250-18-59 (ежедневно 07:00–22:00 мск)

Написать в чат поддержки в телеграм

МЧС

Что за организация? МЧС России — государственная служба, отвечающая за реагирование на чрезвычайные ситуации и помощь пострадавшим.

Какую помощь оказывают? Специалисты оказывают экстренную психологическую помощь, людям при острых стрессовых состояниях: панике, страхе, шоке после аварий, стихийных бедствий и утрат, а также при переживании сильной тревоги и эмоционального напряжения. Можно задать вопрос психологу, описать ситуацию и получить консультацию онлайн или по телефону.

Как обратиться

По телефону: 8 (495) 989-50-50 (круглосуточно)

Записаться на онлайн-консультацию

Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин

Что за организация? Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин — это федеральная горячая линия психологической помощи, работающая по всей стране.

Какую помощь оказывают? Специалисты горячей линии предоставляют бесплатную анонимную психологическую помощь женщинам при семейном и партнёрском насилии, эмоциональном выгорании, тревожных и депрессивных состояниях, кризисах в отношениях и материнстве. Психологи помогают обсудить ситуацию, снизить остроту переживаний и наметить шаги безопасности и дальнейшей поддержки.

Как обратиться

По телефону: 8 (800) 700-06-00 (круглосуточно)

Написать на кризисную почту: 88007000600@mail.ru (с пометкой «Нужна помощь»)

Федеральная горячая линия психологической помощи студентам

Что за организация? Федеральная горячая линия психологической помощи студентам — это бесплатный круглосуточный сервис поддержки для студентов вузов и колледжей по всей России.

Какую помощь оказывают? Специалисты консультируют по вопросам психологической тревожности, проблем в межличностных и семейных отношениях, эмоционального напряжения в период учёбы и других индивидуальных психологических трудностей. Можно описать ситуацию, обсудить переживания и получить психологическую поддержку и консультацию по дальнейшим шагам.

Как обратиться

По телефону: 8 (800) 222‑55‑71, доб. 2 (круглосуточно)

Московская служба психологической помощи населению

Что за организация? Московская служба психологической помощи населению — городская служба поддержки для жителей Москвы. Она оказывает бесплатную психологическую помощь в кризисных ситуациях и в формате консультаций — взрослым и детям.

Какую помощь оказывают? Можно обратиться при тревоге, панике, переживании утраты, семейных конфликтах и других состояниях, когда нужна поддержка. Помимо телефона, доступны дистанционные и очные форматы, а также групповые программы и мероприятия.

Как обратиться

По телефону: 051 с городского, 8 (495) 051 с мобильного. (Служба работает круглосуточно, но дозвониться возможно только с московских телефонов — для регионов номер недоступен.)

Московский институт психоанализа

Что за организация? Московский институт психоанализа — образовательная и исследовательская организация, которая запустила горячую линию психологической поддержки.

Какую помощь оказывают? На линии работают психологи-волонтёры: они консультируют по телефону в ситуациях острого стресса, тревоги, переживания утраты, конфликтов и других жизненных трудностей. Консультация помогает проговорить ситуацию, снизить напряжение и сориентироваться в дальнейших шагах.

Как обратиться

По телефону: 8 (800) 500-22-87 (понедельник — суббота с 14:00 до 00:00 мск)

Что за организация? Социальный проект «Без паники» оказывает бесплатную экстренную психологическую помощь совершеннолетним, испытывающим сильную тревогу, стресс, панические состояния и эмоциональные кризисы.

Какую помощь оказывают? Психологи помогают проговорить ситуацию, снизить уровень тревоги, сориентироваться в дальнейших шагах, при необходимости подсказать, куда обратиться очно.

Как обратиться

По телефону: 8 (800) 511-74-14 (ежедневно с 9:00 до 21:00 мск)

Что за организация? Благотворительный фонд «Просто люди» ведёт горячую линию психологической поддержки, а также оказывает психотерапевтическую и социальную помощь.

Какую помощь оказывают? На линии можно получить первичную психологическую помощь при кризисах, семейных и личных проблемах, а далее — записаться на индивидуальные, семейные и групповые консультации в очном или онлайн формате.

Как обратиться

По телефону: 8 (993) 261-65-40 (ежедневно с 9:00 до 00:00 мск)

Записаться на онлайн-консультацию

Что за организация? Телефонная психологическая консультация «Ярославна» — бесплатная анонимная служба, где работают опытные психотерапевты.

Какую помощь оказывают? Здесь помогают в острых эмоциональных кризисах, при тревоге, страхах, одиночестве, внутрисемейных конфликтах, сложностях в принятии решений, а также могут записать на несколько бесплатных очных консультаций.

Как обратиться

По телефону: 8 (495) 120-16-60 (ежедневно с 9:00 до 21:00 мск)

Что за организация? Сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь женщинам, пережившим насилие или находящимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Какую помощь оказывают? Предоставляют индивидуальную консультацию с психологом или юристом, а также присоединиться к группам поддержки и взаимопомощи. Проект не является экстренной службой — ответы могут занимать время, поэтому при острой угрозе жизни или здоровью важно обращаться в экстренные службы.

Как обратиться

Записаться на консультацию

Центр «Сёстры»

Что за организация? Благотворительный центр «Сёстры» оказывает бесплатную психологическую помощь и поддержку людям, пережившим сексуальное насилие.

Какую помощь оказывают? Центр проводит анонимные консультации по телефону доверия и по электронной почте, организует очные приёмы и группы поддержки, а также просветительские программы о проблеме насилия.

Как обратиться

По телефону: 8 (499) 901-02-01 (понедельник — суббота с 10:00 до 20:00 мск)

Написать на почту: online@sisters-help.ru

Как ещё бесплатно получить психологическую помощь

Помимо горячих линий и кризисных центров, есть и другие бесплатные способы поддержать себя и научиться справляться с тревогой самостоятельно.

Бесплатная психологическая помощь по ОМС

С 2024 года россияне с полисом ОМС могут получить бесплатную консультацию психолога в своей поликлинике. За помощью могут обратиться:

Ветераны боевых действий

Пациенты на диспансерном учёте

Женщины во время беременности и в послеродовой период

Направление к психологу можно получить через лечащего врача.

Полезные материалы

Онлайн-сервис психологической помощи YouTalk публикует полезные материалы по самопомощи. Хотя сам сервис платный, бесплатные памятки и статьи помогают сориентироваться в мире психологии и понять, с чего начать заботу о себе. К примеру, у сервиса есть бесплатная памятка про тревогу.

Бесплатные курсы

Некоторые образовательные платформы периодически открывают бесплатные курсы и интенсивы о ментальном здоровье: как справляться со стрессом, выгоранием, тревогой, выстраивать границы и так далее. Это не терапия, но лекции и упражнения помогают лучше понимать своё состояние и добавляют рабочих инструментов в копилку самопомощи.

К примеру, Skillbox открыл бесплатный доступ к курсу «Справляемся с тревогой и беспокойством» для всех, кто сегодня сталкивается с сильными эмоциональными нагрузками.

Курс подойдёт, если вы тревожитесь за близких, переживаете из-за будущего или хотите научиться управлять сильными эмоциями. Авторы честно предупреждают, что это не замена индивидуальной работе с психологом, но освоение универсальных техник поможет найти опору в сложные моменты. Достаточно зарегистрироваться — и курс сразу появится в личном кабинете.

Если звонить или писать живому человеку пока страшно, можно попробовать телеграм-ботов с психологической поддержкой. Они работают 24/7, абсолютно анонимны и помогают проговорить переживания в безопасном пространстве.

Zigmund.GPT

Это ИИ‑бот сервиса Zigmund.Online, который в формате диалога помогает разбираться с эмоциями, тревогой и жизненными трудностями. Он использует техники когнитивно‑поведенческого подхода: помогает отследить негативные мысли, предлагает стратегии самопомощи, упражнения на релаксацию и управление стрессом.

Ссылка на бота

Ася

Ася — телеграм‑бот‑«психолог», который даёт возможность анонимно выговориться и получить поддерживающий ответ от нейросети. Бот помогает снизить уровень стресса, подсказывает простые техники расслабления и остаётся на связи круглосуточно, когда нужно просто быть с кем‑то «на линии».

Боты не заменяют живого психолога, но могут стать первым шагом, чтобы начать говорить о том, что беспокоит, и понять, нужна ли вам дальнейшая профессиональная помощь.

Ссылка на бота