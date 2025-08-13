ИИ-2041: как не вылететь с рынка, если ты человек

Книга «ИИ-2041: Десять образов нашего будущего» — смесь фикшена и нон-фикшена. Кай-Фу Ли, экс-глава Google China и крупный инвестор в области ИИ, спрогнозировал 10 реалистичных сценариев нашего будущего. А писатель-футуролог Чэнь Цюфань написал 10 новелл, иллюстрирующих эти сценарии.

Люди — это баг

ИИ в 2041 году — рулевой. Он прогнозирует, считает, принимает решения быстрее и точнее любой команды. Если ваш менеджер до сих пор человек — вы уже проигрываете.

Рассказ «Город завтрашнего дня»

Мегаполисом управляет нейросеть: она регулирует транспорт, следит за коммунальными расходами, прогнозирует эпидемии и распределяет ресурсы. Эффективность — в разы выше, чем у людей. Но вместе с контролем приходит и моральный конфликт: когда алгоритмы ставят эффективность выше человеческих эмоций и свободы.

Продажи в режиме предсказаний

Прежний маркетинг — на свалке. ИИ считывает мысли и продаёт ещё до того, как клиент понял, что он хочет.

Рассказ «Любовь без касаний»

Героиня живёт в мире, где каждое действие, эмоция и биоритм считываются сенсорами. ИИ использует эти данные, чтобы подсовывать ей товары и услуги, идеально подходящие в моменте. Даже партнёры подбираются через ИИ, потому что алгоритм знает её желания раньше неё самой.

Хочу, как в рекламе

Данные — новая нефть. ИИ превращает их в персонализированные товары: вещи, которые идеально сидят и попадают в точку.

Рассказ «Два воробья»

Детям-сиротам выдают ИИ-ассистентов, которые обучают, советуют, анализируют эмоции и управляют окружением. Ассистент знает, какие вещи тебе подходят — не по стилю, а по настроению. Персонализация выходит за пределы покупки и становится частью идентичности.

Пробки? Какие пробки?

ИИ рулит логистикой. Знает, где будет затор, когда приедет курьер и как сэкономить 5, 10, 15 минут.

Рассказ «Священный водитель»

Водитель в Шри-Ланке удалённо управляет автономной машиной во время урагана. ИИ прогнозирует опасные участки дороги, меняет маршрут в реальном времени и спасает жизни. Алгоритм обрабатывает погодные данные, плотность трафика и состояние дорог за секунды.

Экология без убытков

ИИ помогает тратить и распределять ресурсы с умом. Экологичность становится выгодной.

Рассказ «Мечты о достатке»

Жители утопического острова получают «экобраслеты» — устройства, считывающие вклад в общее благо: переработка мусора, волонтёрство, бережное потребление. Чем выше вклад, тем больше доступ к бонусам. Системой управляет ИИ, но жители учатся её обходить. Возникает вопрос: кто кого обучает?

Врач в облаке

Медицина становится точной. ИИ подбирает лечение под твой геном, лайфстайл и психику.

Рассказ «Падающий муравей»

ИИ-помощник врача анализирует медицинские показатели, поведение и настроение пациента в реальном времени. Система не просто назначает лекарства, а предсказывает срыв, выгорание или рецидив — и даёт рекомендации на опережение.

Никаких свайпов

Тиндер — прошлое. Партнёра подберёт ИИ. Совместимость теперь — дело математики.

Рассказ «Остров счастья»

Герой оказывается в закрытом техно-курорте, где все его движения и реакции считываются системой. ИИ анализирует соцсети, микрожесты, биоданные и выдает идеального партнёра — с которым, по логике алгоритма, ты будешь счастлив. Ты даже не замечаешь, как перестаёшь выбирать сам.

Не завтра — уже

ИИ — не про 2041. Он про сейчас. Книга Ли и Цюфаня — не фантастика, а гайд по выживанию в мире, где алгоритм важнее амбиций.

Авторы доносят: ИИ не убьёт бизнес. Он убьёт тех, кто не научится с ним работать. Остальных — автоматизирует.

Наш выбор: быть тем, кто пишет алгоритмы — или дата-сетом, на котором эти алгоритмы обучаются.

Фото: Flux AI