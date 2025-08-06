Как работает овернайт для бизнеса

В статье вы узнаете, как работает овернайт, кто может им воспользоваться, какие преимущества и недостатки есть у такого депозита, как им управлять и сколько процентов начисляется на счет.

Считается, что депозит — это долгая история: деньги помещаются в банк и после длительного срока возвращаются с процентами. Но есть и другой вид депозита, предельно краткосрочный, который называется овернайт. Такая процедура доступна ИП и юрлицам — деньги размещают на депозит в конце рабочего дня, а забирают утром с процентами.

Что такое овернайт

Это краткосрочное размещение средств в банке. Как правило, длительность такого депозита — одна ночь, но иногда деньги оставляют на счетах на выходные или праздничные дни. В этом случае проценты начисляются за каждые сутки размещения.

Овернайт актуален в случае, когда в бизнесе ненадолго появляются свободные деньги. Например, компания получает крупную сумму, которую нужно перечислить поставщикам только завтра. Деньги можно запустить в оборот даже на такой короткий срок, воспользовавшись депозитом овернайт. Условия овернайта следующие:

Минимальная сумма. Каждый банк устанавливает минимальный размер депозита, как правило, от 500 тыс. до 1 млн рублей. Размещать на коротком счете меньше не имеет смысла, так как проценты на овернайте не слишком высокие, и сумма будет незначительной.

Максимальный вклад. Верхние границы банки не ограничивают — можно поместить на депозит любую сумму.

Сроки. В обычных случаях депозит размещают не менее чем на 6 часов и не более чем на сутки (один банковский день). Период может быть увеличен только в случае, если депозит размещается под выходные или под праздничные дни.

Программа обязательного страхования. На этот вид депозита она не распространяется, поскольку номинально вклад относится к рискованным.

Овернайт можно открыть в личном кабинете с помощью онлайн-банкинга. Посещать офис не требуется. Договор заключается на разовой или на постоянной основе (по выбору клиента).

Если речь идет о крупных суммах и регулярных депозитах, то за определенный период проценты за размещение на счетах могут быть довольно существенными. Для бизнеса это дополнительный источник дохода.

Преимущества и недостатки овернайта

У сделок такого рода можно выделить следующие плюсы:



Прибыль. На депозит начисляется процент, то есть предприниматели могут получать пассивный доход, просто предоставляя банку на короткий срок свои активы.

Гарантии возврата средств. Риск, что банк обанкротится за одну ночь — крайне низкий, поэтому даже без страховки предприниматели почти ничем не рискуют.

Возможность разместить депозит в рублях и в валюте. Некоторые банки принимают на депозит и другие виды активов, в том числе ценные бумаги.

Представители бизнеса получают дополнительный доход, фактически не выводя деньги из оборота. С помощью овернайта средства компании будут работать без перерыва. Таким образом деньги получают хотя бы минимальную защиту от инфляции.

Минусы овернайта:



Процентные ставки ниже, чем по обычным депозитам.

Ставка зависит от рыночной конъюнктуры и других факторов, которые не всегда можно предвидеть заранее.

Средства можно разместить только на определенный срок.

Есть минимальный размер депозита и неснижаемый остаток. Если второй показатель будет ниже определенного значения, договор аннулируется.

Условия по краткосрочным депозитам устанавливает банк, поэтому организации никак не могут повлиять на ограничения.

Кто может пользоваться овернайтом

Открыть такой депозит могут ИП и юридические лица. Обязательное условие — отсутствие на счету частичных или полных приостановлений со стороны налоговой.

Правила открытия депозита на одну ночь в каждом банке свои. Подробные условия (ставка, сумма депозита, размер неснижаемого остатка) указываются в договоре, там же прописываются права и обязанности участников соглашения. Постоянным клиентам могут предложить более выгодные ставки. Если у компании уже есть счет в конкретном банке, открыть овернайт будет проще.

Какие тарифы по овернайту

Конкретные тарифы по овернайту устанавливает банк. Например, в «Тинькофф Банке» открыть такой депозит могут пользователи тарифов «Продвинутый», «Профессиональный» и «Премиум». Пользователям предлагают от 11% годовых с минимальной суммой депозита от 100 млн рублей.

Как получить проценты

Клиент получает проценты вместе суммой депозита на следующий день в указанное в договоре время. Средства перечисляются на основной расчетный счет. После этого овернайт переводится в неактивный статус до следующего пополнения, но при этом не закрывается. Такие условия предлагает банк по постоянному договору.

Если овернайт пополнен под выходные или праздники, проценты начисляются в первый рабочий день, после чего вся сумма переводится на расчетный счет. Ставка по овернайту рассчитывается банком на дату перечисления средств на специальный счет. Этот показатель зависит от рыночной обстановки в банковском секторе, экономических факторов и ключевой ставки Банка России. Кроме того, на ставку влияют сумма депозита, валюта и тариф.

Как вывести деньги со счета овернайта

В каждом банке и на каждом тарифе действуют свои условия. Например, овернайт начинает работать в 17:00 по московскому времени — с этого момента на сумму начисляются проценты.

Окончание действия овернайта — 4:00. Это значит, что с 17:00 до 4:00 вывести деньги со счета нельзя. До времени пополнения, предусмотренного тарифом, можно вывести деньги со счета или пополнить его. После этого вывод возможен только на условии разрыва договора, то есть процентов клиент не получает. Операции становятся доступны после прекращения действия овернайта.

Платят ли налоги за доход с овернайта

Поскольку проценты по овернайту — это доход предпринимателя, хотя и внереализационный, по закону с него нужно платить налоги. Сумма рассчитывается по выбранной схеме налогообложения в день начисления процентов по депозиту.

В случае с ИП на упрощенке это 6% от дохода, на ОСН это 13%. Эти суммы включаются в налоговый платеж

Как управлять овернайтом

Клиенту доступно открытие, пополнение и закрытие овернайта в личном кабинете банка.

Алгоритм открытия депозита:

Оставить заявку на главной странице в ЛК или нажать кнопку открытия нового продукта. Заявка подтверждается с помощью смс с одноразовым цифровым кодом. Далее служба безопасности банка проверяет данные и сам расчетный счет на предмет налоговых приостановлений. Если нет никаких нарушений, в течение нескольких часов открывается овернайт.

Чтобы пополнить счет, нужно выбрать соответствующую опцию на странице депозита, указать сумму перевода и просто подтвердить его. Овернайт можно пополнять в определенное время, пока он находится в неактивном статусе. Некоторые банки предлагают опцию автопополнения.

В истории овернайта сохраняются все операции по краткосрочному депозиту — пополнение, начисление процентов, переводы на основной счет. Как и по любым другим депозитам, по овернайту можно получить выписку за определенный период или за всю историю.

Сколько стоит овернайт

Не нужно платить за открытие, пополнение и обслуживание. Комиссия за переводы со счета тоже не списывается. Если клиент не пользуется овернайтом, он может закрыть его. Но делать это не обязательно, поскольку никаких расходов счет не предполагает.

Что будет с депозитом, если налоговая наложит приостановление

Возможность пополнения зависит от конкретной ситуации.

Частичное приостановление: можно пополнять овернайт на любую сумму, кроме заблокированной.

можно пополнять овернайт на любую сумму, кроме заблокированной. Полное приостановление: пополнение недоступно.

пополнение недоступно. Если распоряжение от налоговой наступило уже после открытия овернайта, проценты будут начислены, но средства не вернутся на расчетный счет, пока не будут сняты ограничения.

