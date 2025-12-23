Книги про бизнес — топ 2025-го: что реально читали предприниматели в этом году

В 2025 году в сегменте бизнес-литературы наблюдается снижение интереса к абстрактной мотивации. На подъёме спрос на российские бизнес-истории, ИИ, практические инструменты эффективности и социальный капитал. Мы поговорили с издателями, книжными сетями и цифровыми сервисами и собрали топ бизнес-книг 2025-го, которые действительно читали в этом году.

Мастрид 2025-м: какие бизнес-книги читали в этом году

По данным опрошенных Russian Business издателей и книжных сервисов, в 2025 году в сегменте бизнес-книг можно выделить три главных запроса читателей.

Про себя: личная эффективность, работа с тревогой и выгоранием. Предприниматели уже не ищут мотивационные лозунги. Им интересны способы не сгореть в быстром темпе и продолжать принимать решения.

Люди вокруг: социальный капитал, окружение, переговоры, лидерство и корпоративная культура. Предприниматели всё чаще приходят с запросом на сильное окружение, на то, как выстраивать вокруг себя людей, которые делают тебя сильнее.

Про бизнес: рост продаж, маркетинг, ИИ, российские кейсы. Рынок выбирает легкоизвлекаемую пользу: книги, которые дают конкретные инструменты предпринимателю.

«К нам приходили очень разные люди — основатели компаний, СЕО, СОО, руководители по маркетингу и HR, руководители консалтинговых и образовательных проектов. Но запросы повторялись: опора на себя, трезвый взгляд на бизнес и сильное окружение», — дополняет Мария Султанова, главный редактор издательства Альпина PRO.

Старшие зумеры и состоявшиеся миллениалы: кто и как читал бизнес-книги в 2025 году

По словам опрошенных Russian Business экспертов, базовое ядро читателей бизнес-книг в 2025 году — люди старше 35 лет. Любовь Романова, руководитель отдела литературы по бизнесу и саморазвитию издательства «Бомбора», говорит, что миллениалы, которые уже успели поработать в корпорациях, занять руководящие позиции или запустить свои проекты, всегда были основой аудитории бизнес-книг. Но за последние два года сегментом бизнес-литературы заметно заинтересовались старшие зумеры — 20–25 лет. В издательстве МИФ отдельно подчёркивают, что новое поколение предпринимателей смелые и готовые экспериментировать, а запросы от них — про масштабирование и внедрение новых подходов.

По полу аудитория книг про бизнес остаётся симметричной. Издательства и сети видят примерно 50% мужчин и 50% женщин.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему дают крупнейшую долю продаж; по данным Alpina Digital, почти 38,8% пользователей корпоративных библиотек приходится на Москву и область, ещё 8,6% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Далее идут Екатеринбург и Свердловская область (3,6%), Нижний Новгород и Нижегородская область (3,1%).

В издательстве МИФ подчёркивают всплеск интереса к бизнес-литературе из регионов: Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Калининграда, Владивостока и других городов.

Отдельная тема — как именно аудитория читает. Эксперты сходятся во мнении, что бумага всё ещё лидирует в сравнении с цифровым форматом. По оценке издательств «Альпина» и «Питер», на печатные бизнес-книги приходится 75–85% выручки, электронные форматы занимают 15–25%, аудио пока даёт 5–10%, но именно у аудиокниг самые высокие темпы роста с пандемии. При этом эксперты утверждают, что бумажные и цифровые форматы всё чаще совмещают.

«Цифровые форматы не отъедают долю бумаги, это миф. Человек, слушающий аудиокнигу в машине, не отказался от бумажной — он просто не читал бы в это время», — дополняет Ольга Киселёва, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ.

Лучшие книги про личную эффективность

Мы собрали книги, которые одновременно лидируют в продажах у крупных игроков: «Читай-город — Буквоед», Литрес, Альпина, Alpina Digital — и попадают в личные топы редакторов и издателей.

Даниэль Канеман — «Думай медленно… решай быстро»

Дата выхода: 2011 год

Кто автор? Израильско-американский психолог, один из основателей поведенческой экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике.

О чём книга? Как наш мозг нас обманывает и как с этим справляться. Международный хит и абсолютный чемпион продаж по данным «Читай-города — Буквоеда», Литреса и Alpina Digital.

Сергей Калиничев — «Адекватность. Как видеть суть происходящего, принимать хорошие решения и создавать результат без стресса»

Дата выхода: 2022 год

Кто автор? Писатель прикладных книг о мышлении и управлении состоянием, бизнес-консультант и практик.

О чём книга? В Альпине PRO книгу описывают как практический сборник коротких психологических настроек, которые помогают справляться с тревогой, усталостью, виной, сомнениями и апатией. Каждая настройка — мини-диалог с собой, где автор мягко подсказывает, что себе сказать и на что обратить внимание.

«Подходит руководителям, специалистам, фрилансерам, предпринимателям — всем, кто хочет найти внутри себя источник продуктивности и радости, а не только „держаться на волевых“», — делится Мария Султанова, главный редактор издательства «Альпина PRO».

Мэри Мёрфи — «Культура роста. Принципы гибкого сознания для развития компаний»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Американский профессор психологии, исследовательница установок мышления и организационной культуры.

О чём книга? Сравнение установок «я такой, какой есть, и это не изменить» и «я могу вырасти». В первом случае талант воспринимают как что-то данное раз и навсегда, во втором — человек исходит из того, что можно развиваться самому, менять среду вокруг. Редактор сервиса электронных книг «Литрес» Елена Тарасова ставит книгу в личный топ.

Джеймс Клир — «Атомные привычки»

Дата выхода: 2018 год

Кто автор? Американский писатель и эксперт по привычкам и личной эффективности.

О чём книга? Аккуратный ремонт повседневных привычек. Она стала книгой 2025 года по версии американского новостного портала Business Insider. Книгу чаще всего читали и обсуждали в корпоративных книжных клубах сервиса электронных книг «Литрес» в 2025 году.

Лучшие книги про окружение, переговоры и социальный капитал

Книги из этого блока стабильно попадают в топы продаж у издательств, топы аудиопрослушиваний и выбор редакторов.

Станислав Натапов — «Социальный капитал. Ключ к личностному росту и процветающему бизнесу»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Предприниматель и создатель бизнес-клуба «Бизнес-Миссия».

О чём книга? Натапов разбирает, как именно окружение формирует наши амбиции и горизонты, а затем даёт системный подход к грамотному выстраиванию круга людей. Одна из любимых бизнес-книг 2025 года по версии главного редактора издательства «Альпина PRO» Марии Султановой.

Максим Фельдман — «Homo amicus: деловой человек в поисках друга»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Писатель и предприниматель, исследующий тему дружбы и человеческих связей в бизнесе.

О чём книга? О важности близких связей и дружбы в принципе. Поможет предпринимателям заводить связи и выстраивать по-настоящему близкие, доверительные и глубокие отношения. Личный выбор нон-фикшен-редактора Литрес Елены Тарасовой.

Игорь Рызов — «Кремлёвская школа переговоров»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Международный эксперт по переговорам, один из самых заметных российских авторов по теме продаж и переговоров.

О чём книга? Она учит выходить победителем из любых переговоров, контролировать свои эмоции и оказывать влияние на самых жёстких оппонентов. Книги международного эксперта в области деловых переговоров Игоря Рызова стабильно в верхних строчках бизнес-топов издательства «Бомбора» и сети магазинов «Читай-город».

Оливия Фокс Кабейн — «Харизма: как влиять, убеждать и вдохновлять»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Международный коуч по коммуникациям и лидерству.

О чём книга? Она разбирает харизму как набор навыков и очень удобно применяется к руководителям, спикерам и продажникам. В 2025-м только в Альпине продано больше 140 000 экземпляров.

Ларри Кинг — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Американский телеведущий и интервьюер. За свою карьеру он взял более 50 тысяч интервью.

О чём книга? Американский журналист посвятил книгу секретам общения и коммуникабельности, исходя из своего жизненного опыта. Больше 117 000 проданных экземпляров за 2025 год в Альпине.

Карстен Бредемайер — «Чёрная риторика. Власть и магия слова»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Немецкий специалист по риторике, консультант по коммуникациям.

О чём книга? Как видеть манипуляции и выстраивать свою позицию жёстко, но корректно. И в ретейле, и у издателей эта книга держит высокие позиции.

Лучшие книги про деньги, личные финансы и финансовую устойчивость

В этот список попали книги, которые годами держатся в бестселлерах Литреса, Alpina Digital, «Питера» и офлайн-сетей, а в 2025-м снова показали крупные тиражи.

Джордж Клейсон — «Самый богатый человек в Вавилоне»

Дата выхода: 1926 год

Кто автор? Американский финансовый эксперт и писатель начала XX века.

О чём книга? Руководство, как улучшить своё финансовое положение, в формате поучительных историй. И у Литреса, и у Alpina Digital она стабильно в топе по личным финансам.

Наполеон Хилл — «Думай и богатей»

Дата выхода: 1937 год

Кто автор? Американский автор методик по личному успеху и книг по финансовой мотивации.

О чём книга? Как с помощью 13 шагов перейти от размышлений о больших деньгах к финансовому благополучию. Всё ещё в топах продаж и аудиопрослушиваний, например в Литресе входит в топ-5 бизнес-книг.

Роберт Кийосаки — «Богатый папа, бедный папа»

Дата выхода: 1997 год

Кто автор? Американский предприниматель и инвестор, известный книгами по финансовой грамотности.

О чём книга? Автор в книге предлагает читателю научить детей обращаться с деньгами раньше, чем они столкнутся с финансовыми трудностями. Издательство «Питер» и сервис электронных книг «Литрес» отмечают, что книги предпринимателя, инвестора и писателя Роберта Кийосаки остаются в топе продаж.

Лучшие российские бизнес-истории

Здесь книги, которые издательства сами называют феноменами и опорными текстами про российский бизнес. У всех у них честный опыт, тиражи в десятки тысяч и регулярные упоминания в рекомендациях предпринимателей и редакторов как обязательное чтение.

Фёдор Овчинников — «Додо. От подвала до миллиарда»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Основатель международной сети «Додо Пицца».

О чём книга? История создания и стремительного роста сети «Додо Пицца». Издательство МИФ называет книгу феноменом 2025 года, продажи составили более 30 000 экземпляров.

Дмитрий Кибкало, Дмитрий Гриц — «Совладельцы»

Дата выхода: 2025 год

Кто авторы? Дмитрий Кибкало — предприниматель и инвестор. Дмитрий Гриц — адвокат и юрист по корпоративным вопросам.

О чём книга? Руководство, как договариваться с партнёром по бизнесу, чтобы потом не было мучительно больно. Вторая книга в личном топе бизнес-книг 2025 года от Любови Романовой, руководителя отдела литературы по бизнесу и саморазвитию издательства «Бомбора».

Алексей Онносов — «Герои бизнеса. Вдохновляющие беседы с теми, кто каждый день меняет мир»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Предприниматель с 20-летним стажем и автор бизнес-книг.

О чём книга? Живая энциклопедия российского предпринимательства. В книге описаны истории Технониколя, Связного, Додо Пиццы, Генотек и других. Мария Султанова, главный редактор издательства «Альпина PRO», называет книгу хорошей прививкой от романтизации бизнеса.

«Книга Алексея — хорошая прививка от романтизации бизнеса: после неё начинаешь трезво смотреть на собственные планы, но при этом мотивации не меньше. Появляется ощущение „я не один, у других тоже было тяжело, и они справились“», — дополняет Мария Султанова, главный редактор издательства «Альпина PRO».

Маргулан Сейсембай — «Миссия выполнима. Технология счастливой жизни»

Дата выхода: 2023 год

Кто автор? Казахстанский предприниматель и инвестор, миллиардер. Входит в список 50 самых влиятельных людей Казахстана. Первый бизнес запустил 34 года назад, это была компания по экспорту зерна.

О чём книга? Миллиардер из Казахстана делится честным опытом, как проходил через кризисы и принимал судьбоносные решения. В Альпине PRO тираж уже превысил 70 000 экземпляров за 2025 год.

Лучшие книги про маркетинг и соцсети

В этот блок вошли книги, которые издатели называют рабочими инструментами для развития узнаваемости бизнеса.

Максим Ильяхов — «Пиши, сокращай — 2025»

Дата выхода: 2025 год

Кто автор? Редактор, автор книг о текстах и деловой коммуникации.

О чём книга? Как написать сильный текст и построить доверительные отношения с читателями. В 2025 году только в Альпине продано больше 144 000 экземпляров.

Максим Ильяхов, Родион Скрябин — «Большая книга о соцсетях для предпринимателей, экспертов и блогеров»

Дата выхода: 2025 год

Кто авторы? Максим Ильяхов — редактор, автор книг о текстах и деловой коммуникации. Родион Скрябин — специалист по SMM и контенту.

О чём книга? Как превратить соцсети в рабочий инструмент для бизнеса. Книга находится на втором месте в топе бизнес-книг 2025 года по версии Читай-Города.

Максим Ильяхов, Михаил Розов — «Правки, деньги, два стола. Как работать с клиентом, вести переговоры и быть богатым творцом»

Дата выхода: 2025 год

Кто авторы? Максим Ильяхов — редактор, автор книг о текстах и деловой коммуникации. Михаил Розов — практикующий юрист и переговорщик.

О чём книга? Пошаговое руководство по работе с клиентом. Книга, вызывающая интерес у читателей, по данным издательства «Бомбора».

Джек Траут, Эл Райс — «Маркетинговые войны»

Дата выхода: 1986 год

Кто авторы? Классики маркетинга, создатели концепций позиционирования и конкурентных стратегий.

О чём книга? Классический труд по маркетингу, мировой бестселлер, за последние 30 лет выдержавший множество переизданий во многих странах мира. Книга держится в числе лидеров продаж 2025 года в бизнес-сегменте издательства «Питер».

Джек Траут, Стив Ривкин — «Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции»

Дата выхода: 2007 год

Кто авторы? Американцы Джек Траут — классик маркетинга и создатель концепции позиционирования и Стив Ривкин — консультант по брендингу и маркетингу.

О чём книга? Авторы объясняют, что в мире, где рынки насыщены продуктами и услугами, только уникальные и чётко различимые предложения могут добиться успеха. Книга держится в числе лидеров продаж 2025 года в бизнес-сегменте издательства «Питер» и продаётся тиражом больше 8 тысяч экземпляров в год.

Джим Коллинз — «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет»

Дата выхода издания: 2025 год

Кто автор? Американский бизнес-исследователь и консультант, автор нескольких культовых книг по стратегии и управлению.

О чём книга? В основу легло большое исследование, в котором бизнес-консультант и писатель Джим Коллинз и его команда проанализировали международные компании, совершившие переход от стабильного результата к великому. Книга входит в личный топ бизнес-литературы Анны Титовой, исполнительного директора издательства «Питер».

Лучшие книги про ИИ и новые технологии

Эти книги стали хитами 2025 года: распроданные тиражи, допечатки, стабильное место в топах и сильный запрос от предпринимателей.

Дамир Халилов — «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга»

Дата выхода: 2024 год

Кто автор? Российский эксперт по маркетингу в социальных сетях и диджитал-стратегиям.

О чём книга? Как использовать ChatGPT и другие ИИ-инструменты для бизнеса и маркетинга. В основе книги готовые промпты, разработанные специалистом по маркетингу в социальных сетях Дамиром Халиловым по собственной методике и проверенные на реальных проектах.

«Первый тираж был моментально распродан, и книга стала хитом. Итоговый тираж за 8 месяцев с допечатками — 32 тысячи экземпляров», — дополняет Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской группы «Альпина».

Пётр Панда — «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети»

Дата выхода: 2024 год

Кто автор? Российский автор прикладных книг по ИИ и цифровым инструментам, популярный бизнес-блогер.

О чём книга? Как вести себя с ИИ и вытягивать из него нужное в любой сфере. В издательстве «Питер» книга стабильно в лидерах бизнес-сегмента.

Илья Стребулаев, Алекс Данко — «Венчурное мышление. 9 принципов роста бизнеса в любых условиях»

Дата выхода: 2025 год

Кто авторы? Илья Стребулаев — российский профессор Стэнфордской бизнес-школы, специалист по венчурному капиталу. Алекс Данко — австралийский предприниматель и исследователь инноваций.

О чём книга? Формально книга не про ИИ, но издательство МИФ справедливо пишет, что она попала в нерв времени. Книга расшифровывает код бизнесов будущего вроде OpenAI и SpaceX и учит мыслить как венчурный инвестор в эпоху технологических переломов.

«Главная ценность — книга переворачивает привычное мышление о принятии решений. В России сейчас можно и нужно делать бизнес, принимать нестандартные решения и искать возможности для прорывов — они есть», — делится Ольга Киселёва, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ.

Бизнес-литература в 2025 году — норм или стрём?

Если резюмировать, триггер чтения бизнес-литературы в 2025 году сместился. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас читатель выбирает либо известного ему писателя, либо конкретную книгу под конкретный запрос вместо целой полки абстрактной и мотивирующей литературы. Рынок в среднем не растёт взрывными темпами, но отдельные книги и категории выстреливают очень громко. Не потому, что модные, а потому, что закрывают реальную боль тех, кто продолжает делать бизнес в 2025-м.

Ольга Киселёва, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ, также фиксирует тренд предпринимателей на российский опыт ведения бизнеса и национальные особенности.

«Читатели хотят кейсы, которые работают в наших реалиях и с нашим менталитетом», — резюмирует Ольга Киселёва, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ.

Издатели видят, что лучше всего живут книги с легко извлекаемой пользой — те, что дают инструменты и ощущение хоть какого-то контроля в нестабильной среде. Если бизнес-книга закрывает такой запрос, она и становится мастридом предпринимателя, даже если её нет в книжных рейтингах.