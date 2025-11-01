Малый бизнес на хардах: «У нас в Арктике всё очень красиво, но оно постоянно хочет тебя убить»

Север — это большая промышленность и суровый климат. Малый бизнес здесь развивается на особых условиях. Примета времени — бум туризма в Заполярье, отсюда и основные отрасли для предпринимательства: отели, гастрономия, туроператоры. Побывали в Мурманске на Альфа-Конфе — бизнес-мероприятии для городов по всей стране — пообщались с предпринимателями Севера и выяснили, чем живёт регион и куда он движется.

Нефть, производство и редкоземельные металлы — жизнь среди гигантов

Исторически Север развивался вокруг ресурсов. Во времена СССР здесь расцвели рыбный промысел, добыча нефти, металлов — всё это требовало масштаба. Поэтому строились заводы, комбинаты, инфраструктура под крупняк. Места для малого бизнеса в этой модели не было.

Когда Союз распался, предпринимателям пришлось начинать с нуля. Но в отличие от регионов Центральной России, здесь добавились свои барьеры: тяжёлый климат, отток населения, слабая логистика.

Северный малый бизнес в основном обслуживает местное население: розница, кафе, бытовые услуги. Реже — небольшие производства, связанные с местными продуктами вроде рыбы и ягод. Другие направления, например IT или креативные индустрии, пока почти не прижились.

«В суровых регионах крупные предприятия вроде горно-добывающих или судоходных предлагают высокие зарплаты, но не создают полноценной среды для жизни. Если человек приезжает и не видит нормальные магазины, приличные кафе и сервисы, он не останется. Именно малый бизнес закрывает этот пробел. Делает так, что даже в маленьком городке Мурманской области есть нормальные рестораны, точки отдыха, места для детей. Благодаря этому люди не чувствуют себя „на периферии“», — Максим Белов, основатель сети АЗС Evecta.

Арктический дайвинг, туризм и веган-кофейня — каким бывает малый бизнес на Севере

Бизнес на Севере — разный. Суровые условия помимо сложностей добавляют малому бизнесу уникальности. Пообщались с участниками Альфа-Конфы в Мурманске — организаторы собрали предпринимателей со всего региона, чтобы обменяться опытом. Каждый из их кейсов обычен для южных регионов или столиц. Но здесь, в отдалённой и холодной части страны, бизнес живёт совсем иначе.

Федерация арктического сёрфинга

Идея родилась из личного увлечения: всё началось с одного сап-борда и желания показать, что на Кольском полуострове можно кататься и кайфовать от воды. Тогда к идее относились скептически — «сапы в Арктике, серьёзно?» — но проект выжил и вырос в Федерацию серфинга Мурманской области, теперь она проводит соревнования и фестивали по всему полуострову.

«Когда мы брали первый грант, нам сказали: „Сапы на Кольском? Ну попробуйте“. А потом пандемия, всё закрывалось, но мы шли вперёд. Это была чистая вера, партнёрство и драйв. На Севере нельзя ждать идеальных условий — нужно просто грести, пока не поймаешь свою волну», — Александра Низовец, основательница.

Гастро-пекарня «Лита»

Супруги Екатерина и Игорь Тельновы начали с маленьких кофеен типа «кофе с собой» — их стало восемь, прежде чем они решились на новый формат. Так родилась «Лита» — кафе с завтраками и собственной пекарней. Идея выросла из желания показать, что в Мурманске можно делать продукт не хуже, чем в Москве или Питере.

«Лита стала нашим венцом — проектом, где мы собрали всё, чему научились. Мы продали квартиру, взяли кредиты, вложили больше 35 миллионов и открыли кафе, которым гордимся. Для нас это не просто заведение, а доказательство, что даже на Севере можно строить бизнес мирового уровня», — Игорь Тельнов, основатель.

Arctic Free — школа фридайвинга и туропер Сатор, родившийся из детского увлечения северным морем

Бывший IT-менеджер вложил премии в снаряжение и рекламу, продал долю в компании и создал бизнес с турами и обучением в Мурманске, Москве и Петербурге. Сейчас проект принимает до 1500 человек в сезон.

«Когда я начинал, все думали, что я сошёл с ума — кто пойдёт нырять в ледяную воду? А теперь у нас тысячи клиентов и целое сообщество. Мы строим отель, готовим лабораторию фридайвинга и растим инструкторов. Это не просто бизнес — это способ жить, понимать себя и мир через воду», — Алексей Антонов, основатель.

«Арктический вкус» — производство варенья и соусов из северных ягод

Основатели начали с желания экспортировать морошку и другие ягоды, но со временем поняли: можно заниматься и производством. Многому научились у финнов, но не стали копировать всё. Финны делают джемы, а «Арктический вкус» пошёл в сторону варенья и соусов.

«Стартовали на инвестиции и банковский кредит, прибыль пошла с первого месяца. Продают напрямую в магазины и на ярмарках. Сейчас компания растёт: готовит экспорт в Казахстан, Китай и Беларусь и расширяет линейку северным чаем и грибной икрой», — Андрей Стогов, основатель.

Evecta — АЗС нового формата

Команда работает на «белых пятнах» карты: там, где до прежде людям приходилось ехать за бензином 25 километров. Их фишка — арктический стритфуд: хот-доги из оленины, авторские салаты. За несколько лет сеть выросла до шести комплексов по Мурманской области, оборот — 200 млн ₽ в год, каждая точка рентабельна.

«Стартовали на свои и беспроцентный займ „Норникеля“ на 21 млн ₽. Из-за некомпетентных строителей бюджет раздулся с 30 до 50 млн — пришлось дотягивать инвестициями. Главная боль — подрядчики. Первый объект добивали с третьего раза под личным контролем, несмотря на дождь и ветер. При нынешних ставках окупаемость — 8-10 лет, но на Севере иначе нельзя, только горизонты на десятилетия», — Максим Белов, основатель.

Кадры — главная боль региона

В Арктической зоне не хватает 64 тыс. специалистов — при населении менее миллиона это почти каждое десятое рабочее место. Для сравнения, в среднем по России дефицит кадров оценивается в 3–4 % от числа занятых. На Севере он ощущается втрое сильнее из-за климата, оттока людей и слабой миграции.

Нанять человека — испытание. Приходится изворачиваться — приглашать работников из Беларуси и стран Средней Азии или «охотиться» на студентов первых курсов.

«Часто приходит молодой человек без опыта, но с желанием работать — и мы учим. У нас есть договоры со всеми профильными колледжами: студенты приходят на практику, мы заранее видим, кто на что способен. Есть и те, кого родители отправили для галочки — такие быстро уходят. Но в целом система помогает отобрать мотивированных ребят и вырастить своих людей», — Валерий Арчинов, владелец сети ресторанов в Мурманске.

Иногда у сотрудников есть проблемы с мотивацией и нежеланием следовать стандартам. Особенно это видно в отдалённых регионах. Максим Белов открывает многофункциональные заправки по всему Северу. Он столкнулся с проблемой, что дальше от больших городов, тем сложнее убедить людей следовать стандартам.

«Чем дальше от города, тем меньше у людей выбора для работы. Кажется: мы дадим возможность, люди будут замотивированы. У нас простые регламенты: улыбаться, поддерживать беседу, порядок на точке и чётко следовать регламентам готовки. Но убедить людей следовать таким стандартам — сложно. Приходится смотреть в сторону людей из других городов и стран. Например, в Териберке уже работает девушка из Беларуси: ей очень нравится и нет проблем с регламентами», — Максим Белов, основатель Evecta.

Найти сотрудника — полбеды. Его нужно ещё удержать. В ход идут передовые HR-практики с Северным вайбом: заниматься тимбилдингом, вникать в проблемы к сотрудникам и предлагать варианты горизонтального роста.

«Мой подход — вникать в проблемы коллег не только на работе, но и в личной жизни. Север — сложное место, и люди часто нуждаются в помощи по вопросам, которые не связаны с работой. Мы становимся чем-то большим, чем просто коллегами. Северяне известны своей эмоциональностью. Если они чувствуют, что ты вкладываешься больше, они ответят тем же», — Алексей Клибанский, директор туристического центра «Лапландская деревня».

Стройка — испытание

На Севере стройка — испытание. Подрядчик может взять деньги и исчезнуть. Или залить фундамент и пропасть уже после. Найти достойного — большая проблема и без рекомендации от знакомых работу лучше не начинать.

«Лучше закладывать двойной бюджет. Часть украдут, часть потеряешь из-за ошибок, остальное потратишь на переделки. Мы сменили две бригады, когда строили Атлас. Первая вскопала котлован и исчезла — юридическое лицо растворилось, мы потеряли три миллиона. Вторая пришла на жёстких условиях, поработала три месяца и тоже пропала. Только третья команда довела всё до конца. Но и там были проблемы с некоторыми персонажами», — Максим Белов, основатель сети АЗС Evecta.

Логистика — квест

Север — отдалённая часть страны, где слабо развито локальное производство. Например, «Арктический вкус» везут стекло и банки из Кубани. Предприниматели были бы рады закупать товар на Севере и не платить по 180 000 рублей за каждый рейс грузовика, но поставщиков нет.

Приходится учитывать издержки логистики: повышенную себестоимость и риск остановки всей цепочки в случае форс-мажора.

«На Севере мало производителей. Их можно по пальцам одной руки пересчитать. Поэтому вспомогательные материалы приходится закупать по всей России. Например, стеклянные тары мы закупаем на Кубани. Привозят за 2 недели, нам это не мешает — мы уже подстроили под это процессы. Но если происходит форс-мажор, ломается вся цепочка, приходится ждать», — Андрей Стогов, основатель Арктического вкуса.

Как помогает государство

Северяне не ждут помощи, но умеют ей пользоваться. Главный буст — статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Сегодня у Арктической зоны больше 700 резидентов с общими инвестициями в 850 млрд ₽. Лидирует Мурманская область — около 200 компаний, от глэмпингов и рыбопереработчиков до кафе и IT-сервисов.

Что даёт статус АЗРФ

Налоги: 0% на прибыль в федеральную часть и до 5% в региональную.

Земля: участки под бизнес можно получить без аукциона.

Страховые взносы: 7,6% вместо 30%.

Вся бюрократия — через одно ведомство: Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.

«Огромное преимущество — возможность покупать земельные участки. В России вся земля продаётся через аукцион. Ты сделал межевание, получил все справки и подал документы, потратил на это 400 000 рублей. Но аукцион выиграла другая компания: пришлось её покупать ещё за 2,5 миллиона. Итог: вместо дешёвой или бесплатной земли — дополнительный расход почти в 3 миллиона рублей. Статус резидента арктической зоны позволяет избежать таких проблем», — Владислав Евглевский, основатель туроператора «Открой свой Север».

Тренды и будущее Севера

Инфраструктура — проблема. Но её решают. По всему Северу к 2030 году планируют реконструировать около 600 объектов: дороги, коммунальные сети, аэропорты и другие значимые сферы.

«Север будет развиваться — не только в туризме, но и в инфраструктуре, логистике, энергетике. Я надеюсь, что это даст толчок малому бизнесу и активным людям. Туризм, фридайвинг, горнолыжка, морские туры — всё это только начало. Я хочу быть частью этого роста», — Алексей Антонов, основатель Arctic Free.

Причина такого внимания государства — развитие Северного морского пути для торговли с Китаем и другими азиатскими странами. Чтобы делать это эффективно, недостаточно построить несколько железных дорог и портов — нужно прокачать инфраструктуру в целом.

Один из проектов инфраструктуры — глубоководный порт «Индига» в Ненецком автономным округе. По уровню грузопотока он будет мощнее порта Петербурга: 70 млн тонн грузов в год на Севере против 44 млн тонн в Петербурге.

Если эта ставка оправдается и порт построят, Север станет крупным транспортным хабом. Большая часть проблем логистики уйдёт и товары будут приезжать сначала на Север, а потом — дальше по России

Туризм — новый экспорт. Ещё десять лет назад в эти края ехали геологи и военные, сегодня — блогеры, гастроэнтузиасты и те, кто устал от Сочи и других популярных направлений. В 2024 году Арктику посетили 3 миллиона человек — на 7% больше, чем в прошлом году.

По словам Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, северный туризм — «крайне перспективное направление», под него уже строят 130 новых проектов: глэмпинги, модульные отели, этно-маршруты и базы для фотоохоты. 97% путешественников остаются довольны поездкой.

«Мы решили собрать местных гидов за круглый стол — познакомиться, всё обсудить. Ждали человек десять, но пришло сорок пять. Стало понятно, что нужно объединяться. Мы создали портал и телеграм-чат, где гиды могут общаться, бронировать столы и мероприятия в наших ресторанах. Спустя год у нас уже 270 гидов. Через систему прошло 10 тысяч бронирований. Глядя на это, убеждаешься: туризм на Севере растёт и процветает», — Валерий Арчинов, владелец сети ресторанов в Мурманске.

Вместо финала