Чек-лист: Юрий Машенцев, «Дринкит»
Первый партнер сети кофеен «Дринкит» в Москве ответил на 33 блиц-вопроса Russian Business.
В постоянной рубрике «Чек-лист» — Юрий Машенцев, первый партнёр сети кофеен «Дринкит» в Москве. Человек, который вместо автомобиля выбирает такси, называет макароны с кетчупом любимым блюдом, считает отдых без цели пустой тратой времени и пересматривал «Револьвер» 16 раз.
Автомобиль. Микроавтобус купил. Но сейчас у меня вообще нет автомобиля — передвигаюсь на такси.
Алиби. Только правда.
Любимое блюдо. Макароны с кетчупом.
Идеальная вечеринка. Забег.
Враг. Нет такого понятия.
Город. Москва.
Идеальный день рождения. В кругу близких.
Друг. Единомышленник, с которыми у нас общие ценности.
Женщина. Интересная.
Идеальный завтрак в будни. Зеленый салат и смузи.
Идеальный завтрак в выходные. Тот же.
Любимый коктейль. Нет.
Лучший комплимент. Классный результат.
Конкурент. Помощник.
Лучшая черта. Доброта.
Лучший отдых. Отдых без цели я не воспринимаю. Должна быть траектория из точки А в точку Б. Я вот ездил Монголию на автопробег на багги — через пустыню и горы. Это был идеальный отдых.
Недостаток. Нетерпеливость.
Любимая книга. У меня два любимых автора — Эрих Фромм и Нассим Талеб.
Одежда. Каждый раз разная — в зависимости от погоды и настроения.
Опоздание. Раньше сам опаздывал и плохо относился к опозданиям, а сейчас — спокойно.
Отбой. До 00:00.
Песня. We Are the Champions.
Питомец. Сейчас нет, в детстве были кошки.
Идеальная погода. +20 °C.
Самый желанный подарок. Внимание.
Самое используемое приложение. Шагомер.
Раздражающий фактор. Долгое ожидание конкретного результата, который в итоге не подтверждается. Это «побочный эффект» моей нетерпеливости.
Идеальное свидание. Это близость.
Любимый сериал. «Йеллоустоун» с Кевином Костнером.
Любимый фильм. «Револьвер» — смотрел раз 16.
Слабость. Мягкость.
Слово-паразит. Типа, как бы.
Совет. Никогда не сдаваться.
