Чек-лист: Юрий Машенцев, «Дринкит»

В постоянной рубрике «Чек-лист» — Юрий Машенцев, первый партнёр сети кофеен «Дринкит» в Москве. Человек, который вместо автомобиля выбирает такси, называет макароны с кетчупом любимым блюдом, считает отдых без цели пустой тратой времени и пересматривал «Револьвер» 16 раз.

Автомобиль. Микроавтобус купил. Но сейчас у меня вообще нет автомобиля — передвигаюсь на такси.

Алиби. Только правда.

Любимое блюдо. Макароны с кетчупом.

Идеальная вечеринка. Забег.

Враг. Нет такого понятия.

Город. Москва.

Идеальный день рождения. В кругу близких.

Друг. Единомышленник, с которыми у нас общие ценности.

Женщина. Интересная.

Идеальный завтрак в будни. Зеленый салат и смузи.

Идеальный завтрак в выходные. Тот же.

Любимый коктейль. Нет.

Лучший комплимент. Классный результат.

Конкурент. Помощник.

Лучшая черта. Доброта.

Лучший отдых. Отдых без цели я не воспринимаю. Должна быть траектория из точки А в точку Б. Я вот ездил Монголию на автопробег на багги — через пустыню и горы. Это был идеальный отдых.

Недостаток. Нетерпеливость.

Любимая книга. У меня два любимых автора — Эрих Фромм и Нассим Талеб.

Одежда. Каждый раз разная — в зависимости от погоды и настроения.

Опоздание. Раньше сам опаздывал и плохо относился к опозданиям, а сейчас — спокойно.

Отбой. До 00:00.

Песня. We Are the Champions.

Питомец. Сейчас нет, в детстве были кошки.

Идеальная погода. +20 °C.

Самый желанный подарок. Внимание.

Самое используемое приложение. Шагомер.

Раздражающий фактор. Долгое ожидание конкретного результата, который в итоге не подтверждается. Это «побочный эффект» моей нетерпеливости.

Идеальное свидание. Это близость.

Любимый сериал. «Йеллоустоун» с Кевином Костнером.

Любимый фильм. «Револьвер» — смотрел раз 16.

Слабость. Мягкость.

Слово-паразит. Типа, как бы.

Совет. Никогда не сдаваться.