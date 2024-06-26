10 негативных невербальных сигналов, которых нужно избегать на совещаниях

Долгая и тщательная подготовка не гарантирует, что встреча пройдет как по нотам. Чувствуете себя не в своей тарелке, не включенным в группу? Возможно, виной всему язык тела. Рассказываем о распространенных ошибках, которые мешают преподнести себя в выигрышном свете.

Налаженный контакт помогает выстраивать доверительные отношения, способствует сотрудничеству и делает вас более убедительным. И всё же мы часто разрушаем связь с собеседником, сами того не сознавая. От едва уловимых до бросающихся в глаза, негативные невербальные сигналы могут непреднамеренно разорвать контакт с коллегами.

Научившись замечать и обходить эти 10 ловушек языка тела, вы сможете контролировать впечатление, которое вы производите, усилить уверенность в себе и сделать так, чтобы к вам прислушивались на совещаниях.

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1. Место в стороне

Выбор стула у стены, а не за столом, может показаться несущественным, однако он несет ясный посыл: «Я не хочу полностью вовлекаться». Если вы хотите, чтобы вас воспринимали как ценного и активного участника, физическое присутствие за столом очень важно. Оно сигнализирует о том, что вы вовлечены и готовы сделать свой вклад в беседу.

2. Игнорирование

Игнорирование может быть выражено по-разному: можно отвернуться от собеседников, уставиться в телефон или просто смотреть безучастно на стол. А вот если вы развернетесь корпусом к собеседнику, слегка наклонитесь к нему, будете время от времени кивать и сохранять зрительный контакт, это покажет вовлеченность и способствует созданию атмосферы сотрудничества. Такие сигналы тела говорят: «Я с тобой».

3. Поднятый подбородок

Есть кинотроп, определяющий «крутого парня» только лишь по тому, как тот здоровается. Этот тот самый, который задирает подбородок и спрашивает: «Как сам?» Однако этот высокостатусный жест может выглядеть пренебрежительным. Он подавляет собеседника, создавая психологическую иллюзию разницы в росте, которая подразумевает превосходство.

Чтобы создать ощущение равенства и открытости, смотрите прямо перед собой. Когда вы здороваетесь с кем-то, представьте, что ваш нос, как самолет, не устремляется к небесам, но и не падает вниз.

4. Танцы под столом

Даже если в целом человек выглядит спокойным, суетливые движения или стук ногой под столом отвлекают других. Из-за этого может трястись стол и даже стулья собеседников. Кроме того, несоответствие того, как человек ведет себя «над столом» и «под столом», подрывает доверие к нему. Старайтесь сидеть спокойно, чтобы создать атмосферу уверенности и выглядеть искренним.

5. Лавина одобрения

Кивая, мы показываем, что согласны с говорящим и одобряем его слова. Важно не переборщить, иначе выступление может затянуться, спикер подумает, что ему хотят угодить, или что собеседник нетерпеливо ждет возможности перебить.

Главное — держать баланс. Показывайте одобрение, когда это уместно, и практикуйте активное слушание, не мешая разговору.

6. Плохая осанка

Ссутулившийся человек выглядит незаинтересованным и незначительным. Окружающие могут воспринять эту позу как неуверенность в себе и недооценить его вклад в групповую работу.

Напоминайте себе держать осанку. Представьте, что спина — это резинка, натянутая от макушки вдоль всего позвоночника. Сидя прямо, вы выглядите более энергичным и живым, а также занимаете больше места в пространстве.

7. Обвиняющий жест

Показывать на кого-то указательным пальцем считается грубым во многих культурах, потому что ассоциируется с намерением обвинить. Это может также восприниматься как знак агрессии или угрозы. Лучше избегать этого жеста, чтобы не быть неправильно понятым. Вместо этого указывайте на человека открытой развернутой вверх ладонью, это создает более располагающее впечатление.

8. Атака взглядом

От слишком пристального взгляда становится некомфортно, так как он может восприниматься как угроза. Очень важно периодически прерывать зрительный контакт, синхронизируя это с естественными паузами в разговоре. Например, когда собеседник переводит дыхание, передохните вместе с ним, отведите взгляд, а затем опять посмотрите на него, чтобы поддерживать баланс внимания и уважения к личному пространству.

9. Пустой экран

Мало что вызывает такую неуверенность у собеседника, как спокойное и слегка скучающее выражение лица.

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Постарайтесь подумать о чем-то позитивном, говоря себе «Я хочу быть тут» или «Это интересно», или чуть улыбнитесь — это сделает выражение лица более располагающим и успокоит вашего собеседника.

10. Отвлекающий телефон

Ничто так не кричит о вашей отстраненности, как пролистывание ленты в телефоне во время разговора. Исследование показывает, что если смартфон просто находится в комнате — даже если он спрятан в сумку или карман — это снижает когнитивную способность и мешает завязать отношения. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники меньше отвлекались, больше концентрировались и сотрудничали друг с другом, оставьте телефон в другой комнате.

Использование всей мощи невербальных сигналов означает активное применение позитивных жестов. Чтобы создавать приятное впечатление и влиять на людей, убедитесь, что ваш язык тела играет вам на руку.

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