5 вопросов, которые стоит задать работодателю на собеседовании

Эти пять вопросов задают многие кандидаты, успешно прошедшие собеседование. К такому выводу пришла Джудит Хамфри, основательница The Humphrey Group и автор книги The Job Seeker’s Script («Сценарий для соискателей»).

Хорошие кандидаты знают, как отвечать на частые вопросы о себе . Лучшие — тоже задают вопросы собеседнику. Это повышает шансы получить работу и дает возможность узнать больше о компании и будущем начальнике.

Что побудило вас устроиться в эту компанию?

Этот вопрос показывает, что вы хотите лучше узнать собеседника.

Один из соискателей, с которым пообщалась Хамфри, проходил собеседование в Amazon. Он спросил: «Расскажите, как вы перешли из Yahoo в Amazon. Почему вам захотелось устроиться в Amazon?» HR-менеджер рассказала о причинах и была впечатлена тем, что кандидат изучил ее страницу на LinkedIn.

Что вам нравится в культуре этой компании?

Это отличный способ узнать больше о компании, в которой вы планируете работать.

Также можно спросить, какие недостатки в корпоративной культуре видит HR-менеджер. Это могут быть переработки или необходимость приходить в офис по несколько дней в неделю — о таком стоит узнать заранее.

Как моя должность поможет вам достичь целей?

Этот вопрос задал один из успешных кандидатов, о котором Хамфри рассказала в своей книге. Он сформулировал вопрос будущему руководителю так: «Какова ваша главная цель на ближайший год, и как должность, на которую я претендую, поможет ее достичь?»

Этот вопрос уместен только в том случае, если собеседование проводит потенциальный начальник. Так кандидат показывает, что хочет создавать ценность для компании и руководителя.

Это также позволит выяснить, является ли начальник командным игроком или же предпочитает командно-административный стиль управления. Например, если вопрос его озадачит, возможно, он считает, что должность, на которую вы претендуете, не добавит ценности его карьерным целям.

Что, по вашему мнению, самое важное в этой работе?

В описаниях вакансий часто указано много лишней информации, и такой вопрос даст более четкое представление о будущей работе.

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Специалист по найму может сделать акцент на ежедневных задачах или же на общей картине. Обратите внимание на то, как менеджер «продает» эту должность, и подумайте, нужна ли она вам. Стоит насторожиться, если ее описание не особо вас вдохновляет.

Как бы вы описали свой стиль руководства?

Не бойтесь показаться навязчивым. «Чтобы повысить шансы получить работу, кандидаты в первую очередь должны задавать острые вопросы», — считает управляющий партнер Zanzibar Enterprises Занзибар Вермильо, которого Хамфри цитирует в своей книге. Например, можно спросить о стиле руководства и целях отдела, а также об отношениях с другими отделами и клиентами.

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