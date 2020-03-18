Зачем участвовать в корпоративном акселераторе МТС

Акселератор МТС, под управлением инновационной площадки для развития бизнеса MTS StartUp Hub, принимает заявки на участие в новом наборе. Стартапы, прошедшие отбор, смогут реализовать свои идеи, проверить их на прочность, запустить оплачиваемый пилот, и, возможно, стать партнером одной из крупнейших российских цифровых компаний. Выпускники прошлых лет, которые уже запустили пилотные проекты с МТС, рассказали Rusbase, чем участие в корпоративном акселераторе может помочь молодой компании и что нового они узнали в ходе акселерации. Также они дали пару советов тем, кто хочет подать заявку.

Что акселератор МТС предлагает стартапам

Коворкинг

Во время прохождения программы команда стартапа может работать в коворкинге МТС. Помещение находится в центре Москвы, недалеко от метро Таганская. Площадь — 780 квадратных метров, поэтому здесь одновременно могут поместиться 130 человек. Но пространство поделено на зоны, есть 8 переговорных комнат, поэтому работать комфортно как в команде, так и одному.



Облако

МТС предоставляет участникам акселератора доступ к сервисам CloudMTS. Они включают собственные центры обработки данных и Azure Stack — гибридные облачные системы, которые позволяют запускать продукты Azure в собственном ЦОД и в облаке. Среди доступных возможностей — виртуальные машины, диски, инфраструктура для работы с персональными данными и многое другое.



Лекции, воркшопы и консультации

В программу MTS Startup Hub входят воркшопы, лекции, индивидуальные консультации с экспертами, помощь трекеров. Участники смогут подтянуть свои знания и доработать продукт вместе со специалистами и внутренними заказчиками из МТС.



Поддержка юристов

Для работы с корпорацией нужно много документов. МТС предоставляет юристов на время прохождения акселератора и запуска пилотного проекта, которые помогут участникам составить договоры и решить правовые вопросы.



Доступ к API сервисов

Для участников доступны несколько сервисов МТС:

Big Data API, который помогает выбрать выгодное место для открытия бизнеса по геолокации потенциальных клиентов;

«Мобильный ID» для аутентификации пользователей приложения по номеру телефона;

1Click Payment, с помощью которого можно оплачивать цифровые продукты и услуги, оформлять подписку;

«Платформа IoT-решений», которая позволяет пользователю управлять устройствами интернета вещей, собирает и визуализирует данные.

Центр 5G МТС

Стартапы, чьи решения получат дополнительную ценность за счет использования сети нового поколения, смогут доработать свои продукты в Центре 5G МТС на ВДНХ. Старапам предоставляется рабочие места и все необходимое оборудование. В случае успеха проекта, можно получить грант от МТС в размере 500 тысяч рублей.



Инвестиции

Участники акселератора могут получить инвестиции от корпоративного венчурного фонда МТС. За небольшую долю компания готова вложиться в проект даже на ранней стадии. Кроме инвестиций, фонд предлагает и другие возможности: доступ к данным МТС, маркетинг, продвижение, распространение решения офлайн.

Зачем принимать участие в акселераторе

Мы поговорили с руководителями трех стартапов, которые участвовали в акселераторе MTS Startup Hub и запустили пилотные проекты с МТС.

Compensair — основанный в 2016 году Романом Гильмановым сервис, который помогает пассажирам получить компенсацию за задержку или отмену рейса, пропущенную по вине авиакомпании пересадку или отказ посадить в самолет. Во время прохождения акселератора, стартап получил рекламные возможности МТС и данные об абонентах. Compensair стал партнером оператора — когда абоненты вылетают за границу или возвращаются домой, они получают СМС-сообщение со ссылкой на сайт сервиса и предложением проверить свой рейс.

— основанный в 2016 году Романом Гильмановым сервис, который помогает пассажирам получить компенсацию за задержку или отмену рейса, пропущенную по вине авиакомпании пересадку или отказ посадить в самолет. Во время прохождения акселератора, стартап получил рекламные возможности МТС и данные об абонентах. Compensair стал партнером оператора — когда абоненты вылетают за границу или возвращаются домой, они получают СМС-сообщение со ссылкой на сайт сервиса и предложением проверить свой рейс. Wasteout — основанная Родионом и Андреем Клюевыми в 2015 году система, которая помогает оптимизировать вывоз твердых отходов из контейнеров на полигоны или в переработку, чтобы мусоровозы не приезжали к пустым площадкам. Вместе с МТС стартап создал систему «умного» сбора мусора: машины и контейнеры снабжены датчиками, которые отправляют в систему данные об их загруженности и графике вывоза отходов. Это позволяет содержать территорию в чистоте и по максимуму использовать мусоровозы. МТС уже тестирует систему в регионах России.

— основанная Родионом и Андреем Клюевыми в 2015 году система, которая помогает оптимизировать вывоз твердых отходов из контейнеров на полигоны или в переработку, чтобы мусоровозы не приезжали к пустым площадкам. Вместе с МТС стартап создал систему «умного» сбора мусора: машины и контейнеры снабжены датчиками, которые отправляют в систему данные об их загруженности и графике вывоза отходов. Это позволяет содержать территорию в чистоте и по максимуму использовать мусоровозы. МТС уже тестирует систему в регионах России. Geointellect — платформа с сервисами для геоаналитики. Прототип продукта Денис Струков и его коллеги создали в 2010 году. Стартап вместе с МТС представил сервис для принятия решений на основе анализа геоданных. С его помощью бизнесмены и маркетологи могут искать целевую аудиторию и определять, где лучше открыть магазин или кафе, арендовать помещение.

Выпускники акселератора рассказали, зачем стартапам участвовать в подобных программах.

Проект с крупной компанией

Участники MTS Startup Hub подчеркивают — главное преимущество корпоративного акселератора в том, чтобы поработать с крупной компанией и запустить совместный проект. Ведь в обычных условиях подобраться к корпорации и предложить свое решение нелегко: непонятно, к кому из руководства обратиться, чтобы договориться о сотрудничестве и получить обратную связь.

Участие в акселераторе позволяет получить единое окно доступа в МТС, а также людей, которые помогают тебе сориентироваться, куда внутри компании нужно идти, к кому обратиться, чтобы тебе дали фидбек, подписали договор и помогли с запуском пилота. Роман Гильманов, основатель Compensair

На самом деле, самое важное — это пилот с МТС. С помощью MTS Startup Hub мы получили отличного партнера в лице компании, так как доказали эффективность нашего решения. Родион Клюев, генеральный директор Wasteout

Было интересно попробовать создать совместный продукт с МТС. MTS Startup Hub дал возможность довольно быстро наладить сотрудничество с компанией. Денис Струков, генеральный директор Geointellect

А если у стартапа есть представление о том, что он хочет получить от пилотного проекта и что могут дать корпорации, то взаимодействие будет максимально быстрым и продуктивным.



Развитие бизнеса

Корпоративный акселератор позволяет проверить гипотезы с помощью ресурсов компании и протестировать свой проект в реальных условиях.

MTS Startup Hub помог интегрироваться в МТС как организационно, так и технически, поставить ряд гипотез по продажам, посмотреть результаты, научиться принимать решения быстрее. Денис Струков, генеральный директор Geointellect

Если вам нужен мощный партнер в лице корпорации, необходимо опробовать решение в боевых условиях или просто ускорить процессы, вам будет полезен MTS Startup Hub. Родион Клюев, генеральный директор Wasteout

Даже если ваш пилот станет неудачным, он будет полезен для развития вашего бизнеса. Вы получите обратную связь со стороны экспертов и трекеров, поймете, как мыслят и работают крупные компании. Кроме того, расходы даже на неудачный пилот вам возместят, так что ваши усилия не пропадут даром. Роман Гильманов, основатель Compensair

Однако, по словам Дениса Струкова, стартапу придется выделить ресурсы для развития. Нужно быть готовым к интенсивной работе — тогда акселератор станет «быстрым лифтом».



Советы новичкам

Тем, кто планирует принять участие в акселераторе в этом году, выпускники MTS Startup Hub советуют три вещи: представить свою идею незаинтересованной третьей стороне (например, кому-то, кто уже участвовал в корпоративном акселераторе), выслушать и использовать их обратную связь, а после подать заявку — без лишних колебаний и с уверенностью в успехе.

Для начала следует ответить на вопрос, надо ли это вам. Если вы четко понимаете, зачем вам это надо, тогда необходимо пообщаться с компаниями и людьми, которые уже находятся в MTS Startup Hub, или выпускниками акселераторов. Нужно рассказать им свою идею и послушать их мнение. У всех разный опыт, но если вы пообщаетесь хотя бы с тремя-пятью компаниями, то соберете более-менее репрезентативную выборку, у вас появится объективное понимание того, адекватна ваша идея или нет. Если нет, то нужно адаптировать, корректировать ее, делать из нее что-нибудь адекватное. Если она и так адекватная — супер, можно подавать заявку. Роман Гильманов, основатель Compensair

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