Bloomberg оценил в $1 трлн затраты на раскрытие потенциала ИИ

Не менее $1 трлн придется потратить для раскрытия потенциала искусственного интеллекта, подсчитали аналитики Bloomberg. Эту сумму нужно вложить в строительство дата-центров, выработку электроэнергии и создание сетей коммуникации, чтобы обеспечить необходимую отрасли инфраструктуру, пишет агентство.

С ростом финансирования увеличивается и интерес инвесторов. По данным источников Bloomberg, инвестбанк JPMorgan создал команду, которая будет специализироваться на инфраструктуре для ИИ. Аналогичные подразделения появятся и в Deutsche Bank.

Собеседник агентства в другой кредитной организации рассказал, что у его банка так много сделок, связанных с дата-центрами, что ему не хватает персонала.

Глава BlackRock Ларри Финк в интервью Bloomberg TV ранее заявил, что его инвесткомпания привлечет до $120 млрд долгового финансирования, связанного с дата-центрами. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Microsoft, направленному на финансирование строительства таких объектов и необходимой энергетической инфраструктуры.

Крупнейшие технологические компании, в том числе Amazon, Microsoft, Alphabet (владелец Google), Meta* и Apple, всего за три месяца вложили в инфраструктуру для ИИ $52,9 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на октябрьские данные NEXTDC.

Строительство одного дата-центра на 1 ГВт энергии оценивается в порядка $12 млрд. При этом, по мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, будущее за центрами обработки данных на 5 ГВт, которым потребуются сотни тысяч квадратных метров площади и энергия, которой хватит на несколько городов.

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Несмотря на существенные затраты, банки охотно поддерживают такие масштабные проекты, поскольку будущие арендаторы, как правило, заранее подписывают долгосрочные договоры аренды, что делает инвестиции менее рискованными. По словам источника Bloomberg , знакомого с ситуацией, некоторые банки готовы кредитовать до 70–80% стоимости проекта, а иногда и больше, если договор аренды уже заключен.

Сектор телекоммуникаций, переживающий застой, также получил «второе дыхание» благодаря развитию искусственного интеллекта. Согласно данным Bloomberg, количество сделок в отрасли утроилось по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, некоторые эксперты, опрошенные Bloomberg, считают инвестиции в эту отрасль рисковыми. В частности, они отмечают, что ИИ-компании еще не создали «убийственное приложение», сопоставимое с чрезвычайно успешными проектами эпохи Web 2.0, такими как сервисы на основе GPS или площадки электронной коммерции.

«Есть множество причин для оптимизма. Но если, по каким-либо причинам, эти технологии не приживутся, и люди не найдут способа монетизировать инвестиции в ИИ, это может стать значительным риском», — заявил Бенджамин Фернандес, глава отдела Barclays по обеспеченным обязательствам, связанным с «нетрадиционными» активами, такими как дата-центры.

* Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.