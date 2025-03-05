Автоматизированное тестирование: что это, кому подойдет и когда лучше использовать ручное

Автоматизированное тестирование — это проверка программного обеспечения с помощью специальных инструментов. Это помогает разрабатывать цифровые продукты и при этом ускорять процесс проверки, уменьшая вероятность человеческой ошибки. Также это призвано повышать качество итогового продукта.

Применение автоматизированного тестирования

Ручное и автоматизированное тестирование — это ключевые инструменты для того чтобы обеспечить качество программного обеспечения. В каждом подходе есть свои плюсы и минусы, о которых расскажем ниже.

Автоматизированное мобильное тестирование стало крайне важным в параллели с ростом популярности современных гаджетов, а также с широким использованием мобильных приложений, которые должны работать безупречно.

Преимущества автоматизации тестирования можно особенно четко видеть, если требуется работа с большим проектом, где необходимо постоянное обновление. Процесс может значительно снизить нагрузку на команду тестировщиков если процесс «делегировать» системе. Таким образом каждый раз при изменении кода система будет запускать базовый сценарий и проверять работоспособность всех функций, освобождая человека от данной надобности.

Эффективность данного метода видна также и в проверке сложных интеграций, где требуется учитывать как между собой взаимодействуют разные модули. Если представить человеческий подход в данном случае, это будет слишком трудоемко, а также не всегда безошибочно. Автоматизированная же система способна быстрее анализировать функционал приложения в самых разных условиях. Результаты также фиксируются и разработчики имеют к ним доступ и могут оперативно исправлять ошибки.

Автоматизированное тестирование приложений помогает также не только в проверке функциональности, но и для большей безопасности и проверки производительности. Так, к примеру, тестирование объясняет каким образом система справляется с большим количеством запросов. Благодаря тестам можно выявить возможные слабые стороны. Для приложений это может играть ключевую роль.

Также важной функцией является возможность убедиться в корректной работе старых элементов системы при добавлении новых функций. Подобные проверки системы способны проходить достаточно быстро, что может быть особенно важно для больших проектов, в которых отдельные модули связаны с разными компонентами.

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Что такое автоматизированное тестирование, зачем нужно и какие проблемы могут возникнуть при внедрении

Стоит отметить, что некоторые задачи все же могут исполняться ручными методами. Примерами могут сдать исследовательское тестирование либо оценка пользовательского опыта. Эта причина того почему ручное и автоматизированное тестирование зачастую используют вместе, ведь они дополняют работу друг друга. В итоге, система способна взять на себя рутинные и трудоемкие моменты, в то время как человек получает право сосредоточиться больше на креативных и творческих аспектах.

Особо востребованным автоматизированное тестирование приложений стало в случае мобильных гаджетов.

При тестировании создаются различные тексты, определяющие последовательность действий, а также то, насколько правильно они выполнены. При таком подходе можно выявить ошибки на начальных этапах и предотвратить серьезные проблемы в дальнейшем.

Автоматизация также позволяет запускать подобные тесты много раз.

Чтобы все прошло правильно, нужно тщательно подготовиться. Важно выбрать подходящие инструменты для конкретного проекта. После выполнения вышеперечисленного можно переходить непосредственно к процессу.

Какие виды тестирования можно автоматизировать?

Виды автоматизированного тестирования помогают бизнесу экономить время и снижать количество ошибок. Если проверять все вручную, процесс затянется, а баги могут остаться незамеченными. Но не все тесты можно автоматизировать.

Рассмотрим, какие из видов тестирования точно стоит передать программам:

Регрессионное. Если сайт или приложение регулярно обновляется, важно проверять, не сломалось ли что-то после изменений. Например, вы добавили новую кнопку в интернет-магазине, а корзина вдруг перестала работать. Автоматизированное тестирование программного обеспечения быстро находит такие ошибки. Нагрузочное. Как сайт поведет себя при наплыве клиентов? Если готовитесь к крупной распродаже, стоит заранее проверить, выдержат ли серверы. Автоматические тесты моделируют тысячи пользователей и показывают, где система может дать сбой. UI-тестирование (интерфейс). Представьте, что у вас онлайн-сервис по бронированию отелей. Если после обновления сайт отображается некорректно или кнопки не нажимаются, клиенты уйдут. Автоматизированные UI-тесты проверяют, работают ли все элементы интерфейса так, как задумано. API-тестирование. Если бизнес связан с интеграциями (например, интернет-магазин получает данные о товарах от поставщиков), важно, чтобы API работало без сбоев. Автоматические тесты проверяют, правильно ли передаются запросы и ответы.

Что не стоит автоматизировать:

Тестирование удобства использования — программа не сможет оценить, комфортно ли клиенту пользоваться сайтом.

— программа не сможет оценить, комфортно ли клиенту пользоваться сайтом. Креативные сценарии — иногда пользователи действуют непредсказуемо, и это сложно запрограммировать.

Иногда ручное тестирование остается незаменимым, особенно если нужно проверить уникальные пользовательские сценарии. Однако автоматизация помогает быстрее выпускать обновления и минимизировать ошибки. Главное — выбрать правильные инструменты и тестировать то, что действительно важно.

Так ли необходимо ручное тестирование?

Сегодня в бизнесе все больше автоматизируют, включая тестирование различных программ и сайтов. Но значит ли это, что ручной тест больше не нужен? Совсем нет. В некоторых случаях оно незаменимо.

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Автоматизация не справится при:

Оценке удобства использования. Допустим, вы разработали приложение для смартфонов. Автоматизированное тестирование мобильных приложений проверит, работают ли кнопки, но не скажет, удобно ли пользователю искать нужные функции. Только живой человек может дать честную обратную связь. Тестировании нестандартных сценариев. Автотесты запускают, чтобы проверить, что все работает «по правилам». Но что, если клиент заполнит форму не так, как ожидалось? Например, введет номер телефона в поле для имени. Такие ситуации лучше выявляются вручную. Тестировании игр и креативных приложений. Если ваш бизнес связан с разработкой игр или анимационных приложений, важны детали: насколько плавная анимация, реалистичны ли звуки. Это не проверит ни один алгоритм. Поиске визуальных дефектов. Например, запускаете интернет-магазин. Автоматизация проверит, загружается ли сайт, но не заметит, что на мобильной версии текст съехал или картинка накладывается на кнопку.

Если тесты повторяются и занимают много времени, стоит разобраться, как автоматизировать тестирование. Например, для проверки функционала интернет-магазина можно настроить скрипты, которые протестируют корзину и оплату без участия человека.

Ручное тестирование остается важным, особенно когда нужно оценить удобство, эстетику и креативность. Но если процессы рутинные и повторяющиеся, автоматизация сэкономит время и деньги. Лучший вариант — сочетать оба метода, чтобы бизнес работал без сбоев.

С чего начать автоматизацию?

В этом плане лучше двигаться поэтапно.

Шаг 1. Определите рутинные задачи

Сначала разберитесь, какие процессы занимают больше всего времени и сил. Например:

В интернет-магазине сотрудники вручную обрабатывают заказы и отправляют клиентам однотипные письма.

В бухгалтерии постоянно вбивают одинаковые данные в отчеты.

В отделе продаж менеджеры тратят часы на ответы на типичные вопросы.

Шаг 2. Выберите нужные инструменты

Не обязательно сразу внедрять сложные системы. Начать можно с простых решений:

Для обработки заказов — CRM-системы (например, «Битрикс24», AmoCRM).

— CRM-системы (например, «Битрикс24», AmoCRM). Для автоматического общения с клиентами — чат-боты в Telegram или WhatsApp.

— чат-боты в Telegram или WhatsApp. Для бухгалтерии — сервисы вроде «1С» или «Мое дело».

Если речь идет об ИТ-сфере, то одним из первых шагов может стать автоматизация процесса автоматизированного тестирования. Это позволит сократить время на проверку кода и снизить количество ошибок.

Шаг 3. Тестируйте и дорабатывайте

Автоматизация требует настройки. Например, если вы добавили чат-бота, но клиенты все равно звонят с теми же вопросами, значит, нужно доработать сценарии общения.

В ИТ-компаниях этот этап особенно важен, так как процесс автоматизированного тестирования должен учитывать разные сценарии. Например, при тестировании мобильных приложений важно проверять работу на разных устройствах и операционных системах.

Шаг 4. Обучите сотрудников

Новые системы — это не только удобство, но и стресс для команды. Чтобы автоматизация работала, проведите обучение: объясните, как пользоваться инструментами, и ответьте на главные вопросы.

Шаг 5. Постепенно расширяйте автоматизацию

Когда первая часть автоматизации работает без сбоев, можно двигаться дальше:

Добавить авторассылки для клиентов.

Внедрить складской учет с автоматическим пополнением товаров.

Подключить систему предсказания спроса.

Как выбрать инструмент автоматизации?

Это не просто покупка какого-то софта, а шаг к улучшению работы компании. Оцените потребности, выберите подходящий инструмент по функционалу и бюджету, протестируйте его и учитывайте поддержку. Так сможете выбрать идеальный инструмент, который сэкономит время и деньги, в том числе с учетом методов автоматизированного тестирования.

Рассмотрим, на что стоит обратить внимание:

Оцените потребности бизнеса. Например, если управляете интернет-магазином, возможно, нужно автоматизировать обработку заказов и отправку уведомлений. Если у вас офис, можете подумать о системах для автоматического планирования встреч. Изучите функциональность инструмента. Выбирая инструмент, обязательно смотрите, что он может предложить. Например, если нужно автоматизировать работу с клиентами, выберите CRM-систему, которая собирает информацию о клиентах и помогает управлять продажами. Удобство и интеграция с другими инструментами. Важно, чтобы инструмент был удобным в использовании. Сложные системы могут отнимать больше времени на обучение. Также стоит обратить внимание на возможность интеграции с другими системами, которые вы уже используете, например, с бухгалтерией или маркетинговыми инструментами. Если используете Google Календарь для планирования, может подойти инструмент, который интегрируется с этим сервисом. Определите бюджет. Не все инструменты одинаково стоят. Некоторые из них бесплатны, а за другие нужно платить. Например, для небольших проектов подойдут простые и бесплатные инструменты, как Jira для управления задачами или «Альбато» для автоматизации базовых процессов. Для более сложных бизнесов, например, для крупных интернет-магазинов, возможно, подойдут более дорогие решения. Протестируйте инструменты. Почти все серьезные платформы предлагают пробные версии. Это дает возможность протестировать, подходит ли инструмент. Получите отзывы и рекомендации. Не стесняйтесь искать отзывы других пользователей, особенно тех, кто занимается похожим бизнесом. Оцените поддержку. Для бизнеса очень важна хорошая служба поддержки. Проблемы могут возникнуть в любой момент, и важно, чтобы помогли быстро. Перед выбором инструмента посмотрите на отзывы о сервисе поддержки и убедитесь, что она доступна.

Для бизнеса, связанного с разработкой ПО, важно, чтобы выбранный инструмент поддерживал методы автоматизированного тестирования. Если работаете с ПО, ищите платформы, которые интегрируются с автоматизированным тестированием программного обеспечения, что позволит управлять проектами и сократить таким образом время на тестирование.

Итог

Автоматизированное тестирование становится популярным при разработке программного обеспечения, так как оно способно ускорить процесс проверки и повысить ее точность. Идеальным полем работы для такой системы являются повторяющиеся задачи, не требующие человеческого присутствия.

Для корректного внедрения автоматизации следует серьезно подойти к вопросу, тщательно спланировать процесс и выбрать подходящие инструменты и команду.

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