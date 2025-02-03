Бенефициар: какие бывают, как стать бенефициаром и как его определить
Кто такой бенефициар? Это, простыми словами, лицо, которое получает выгоду от того, что владеет активами, участвует в бизнесе или заключает договоры. Бенефициары остаются за кадром большинства сделок, но они определяют, куда именно направляются деньги и ресурсы.
В статье узнаете, как стать бенефициаром, что нужно, чтобы определить, кто конечный владелец и что значит термин «цепочка бенефициаров». Эти знания пригодятся не только предпринимателям и инвесторам, но и тем, кто хочет понять, как устроен мир финансов и бизнеса.
- Истории
Содержание
Кто такой бенефициар?
Это лицо, которое получает доход от определенной деятельности, договора или имущества. Термин используют в юриспруденции, экономике и финансах, и его значение варьируется в зависимости от контекста.
Где встречается это понятие:
- В финансовой сфере. Это конечный получатель денежных средств. Например: при международных банковских переводах это лицо или организация, которому предназначены переведенные деньги. В страховании бенефициаром называют лицо, которое забирает страховую выплату.
- В корпоративной структуре. Это человек, который фактически владеет компанией или зарабатывает на ее деятельности, даже если официально не указан в учредительных документах. Например, бенефициар — это акционер с контрольным пакетом акций.
- В наследстве. Это лицо, в пользу которого управляется имущество. Например, если родитель передает активы в управление трасту, выгодоприобретателем становится его ребенок.
Какие бывают бенефициары?
Выгодоприобретатели классифицируются в зависимости от сферы применения и характера их прав или выгод. Рассмотрим, какие виды бенефициаров существуют:
- Финансовые — это лица или организации, которые зарабатывают деньги в результате финансовых операций. В банковских переводах — конечный получатель средств. В страховании – тот, кто забирает страховую выплату после наступления страхового случая. В инвестициях – человек, который получает дивиденды, проценты или иные доходы от вложений.
- Корпоративные (конечные) — физические лица, которые контролируют компанию и получают прибыль от ее деятельности, даже если их имена не указаны в учредительных документах. Это владельцы бизнеса через оффшоры или акционеры, которые владеют контрольным пакетом акций или весомо влияют на компанию.
- Трастовые — это лица, в пользу которых управляется имущество в рамках траста. Они получают выгоды, такие как заработок от активов или право их использовать. Это наследники, которые принимают доход от переданного в управление имущества или родственники, которые указаны в доверительном управлении активами.
- Социальные — лица, которые располагают выгодой от социальных программ, помощи или грантов. Это получатели пенсий и социальных выплат или семьи, которые оформляют пособия на детей или субсидии.
- Номинальные — это люди, которые формально числятся выгодоприобретателями, но фактически не управляют активами. Например, банк, который указан в сделке, но передает деньги реальному владельцу.
- Юридические — организации или структуры, которые зарабатывают, например, в рамках совместной деятельности или партнерства.
- Прямые и косвенные — первые получают выгоду напрямую, без посредников (например, зарплата, страховая выплата), а вторые через цепочку посредников (например, владелец офшорной компании, который скрыт за номинальным директором).
Как стать бенефициаром?
Это можно сделать через:
- Владение бизнесом. Для этого достаточно владеть долей компании в уставном капитале или купить ее акцию. Например, если человек владеет 25% акций компании, он уже считается выгодоприобретателем, так как забирает прибыль от ее деятельности. Учитывайте, что законодательство требует раскрывать конечных бенефициаров бизнеса. Это необходимо для того, чтобы избежать незаконных операций.
- Наследство или дарение. Получить активы по наследству — один из распространенных способов. Например, наследник имущества становится выгодоприобретателем траста, если имущество передано в доверительное управление. В этом случае права и обязанности наследника регулируются условиями траста или завещания.
- Инвестиции. Инвесторы, которые вкладывают деньги в акции, облигации или другие финансовые инструменты, становятся выгодоприобретателями, поскольку получают доход от вложений. Однако, чтобы пользоваться всеми преимуществами, важно соблюдать требование бенефициара: предоставлять данные банкам или другим финансовым организациям.
- Участие в социальных программах. Лица, которые участвуют в программах господдержки, например, человек, который оформляет субсидии или пособия.
Нюансы, которые нужно учитывать:
- Чтобы быть признанным выгодоприобретателем, необходимо документально подтвердить право на получение выгоды. Это договор, завещание или официальное решение суда.
- Если активы компании принадлежат нескольким лицам через сложную систему владения, необходимо точно определить конечного участника.
- Выгодоприобретатели обязаны раскрывать доходы и уплачивать налоги в соответствии с законодательством. Например, владельцы бизнеса обязаны предоставлять данные о себе в налоговые органы.
Как определить бенефициарного владельца?
В юридической практике периодически возникает необходимость выявить конечного владельца активов или доходов.
Рассмотрим, как определить бенефициара юридического лица:
- Изучить учредительные документы. Первый шаг — проверить устав, учредительный договор и сведения о владельцах компании.
- Проверить цепочку участников. Для юридических лиц используют сложную структуру владения, которая включает несколько компаний. Выясните, кто в конечном итоге владеет долями в уставном капитале и извлекает прибыль. Это поможет понять, как определить конечного бенефициара.
- Запросить данные у партнеров и контрагентов. В некоторых случаях компания должна запросить у контрагентов сведения о конечных владельцах. Это обязательное требование, в частности при работе с иностранными партнерами.
- Использовать публичные реестры. В России для определения пользуются данными ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) или открытыми реестрами акционеров.
- Проанализировать финотчетность. Это поможет выявить, кто получает большую часть прибыли или распределения дивидендов.
Конечным участником считается физическое лицо, которое:
- Прямо или косвенно владеет 25% или более акций компании.
- Контролирует бизнес через родственников или номинальных владельцев.
- Влияет на решения компании, в том числе на назначение руководства и распределение доходов.
Если структура владения сложная, важно изучить цепочку юридических лиц, которые владеют компанией и контролируют ее.
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Если хотите получить статус бенефициара, необходимо:
- Владеть долей в компании или акциями, которые обеспечивают право на получение дохода.
- Быть наследником имущества или участником трастового управления.
- Инвестировать средства в активы, которые принесут прибыль.
Обязанности и права бенефициарного владельца
Права владельца:
- Получать доход. Бенефициар компании владеет правом получать прибыль от того, что владеет активами или участвует в бизнесе. Это дивидендный доход, проценты, рента или иные денежные поступления.
- Управлять активами. В зависимости от структуры владения, выгодоприобретатель участвует в принятии решений может назначать руководителей и определять стратегическое направление бизнеса.
- Наследование и передача активов. Владелец может передать права наследникам или оформить их в рамках доверительного управления.
- Защищать свои интересы. Законодательство предоставляет право защищать активы и доходы в судебном порядке.
Обязанности:
- Раскрывать информацию. Здесь важно понимать, кем является бенефициар для банка, кто это. Лицо, которое фактически получает выгоду от финансовых операций. Банки обязаны устанавливать конечных владельцев для того, чтобы предотвращать незаконные операции, такие как отмывание денег. Для этого требуется предоставить информацию о доле участия, структуре владения и контактные данные.
- Уплачивать налоги. Декларировать доходы и уплачивать налоги в соответствии с налоговым законодательством.
- Соблюдать корпоративные процедуры. Участвовать в общих собраниях, принимать решения в рамках установленных полномочий, выполнять требования законодательства в области корпоративного управления.
- Соблюдать антикоррупционные нормы. Избегать действий, которые могут быть расценены как попытка уклонения от закона.
- Контролировать цепочку. Если активы распределены через сложную систему компаний, выгодоприобретатель обязан гарантировать прозрачность цепочки владения.
Банки требуют от клиентов раскрывать информацию о конечных владельцах, чтобы:
- Убедиться в законности операций.
- Исключить риски работы с недобросовестными компаниями.
- Предотвратить нарушения международных санкций.
Документы, необходимые для подтверждения прав бенефициара
- Удостоверение личности. Паспорт или другой документ.
- Документы о владении активами. Для акций — это выписка из реестра акционеров или депозитарные расписки. Для недвижимости — свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН. А для долей в бизнесе — учредительные документы компании (устав, договор, протокол собрания участников).
- Договор доверительного управления.
- Выписки из банковских счетов, которые подтвердят получение дохода или финансовая отчетность компании.
- Документы о цепочке владельцев. Выписки из реестров юридических лиц, договоры купли-продажи акций или долей, решения о распределении доходов.
- Документы для банка. Заявление о раскрытии конечного бенефициара, согласие на обработку персональных данных. Для иностранных компаний: сертификат инкорпорации и аналог выписки из реестра владельцев.
- Налоговые декларации. О доходах или уплате налогов, чтобы подтвердить законность прав.
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Итог
Бенефициар — это фигура в финансовом и корпоративном мире, которая получает выгоду от активов и бизнес-операций. В рамках статьи рассмотрели:
- Виды. Конечные владельцы, держатели долей или лица, которые управляют активами через доверительные схемы.
- Способы становления. Если у человека приобретены активы, доля в компании или оформлены договоры, закрепляющие права, он — бенефициар.
- Как определить. Проанализировать цепочку владения. Таким образом можно установить, кто конечный владелец.
Фото на обложке: Andrii Dodonov / Getty Images
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