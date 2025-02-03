Кто такой бенефициар? Это, простыми словами, лицо, которое получает выгоду от того, что владеет активами, участвует в бизнесе или заключает договоры. Бенефициары остаются за кадром большинства сделок, но они определяют, куда именно направляются деньги и ресурсы.

В статье узнаете, как стать бенефициаром, что нужно, чтобы определить, кто конечный владелец и что значит термин «цепочка бенефициаров». Эти знания пригодятся не только предпринимателям и инвесторам, но и тем, кто хочет понять, как устроен мир финансов и бизнеса.

Бенефициар: какие бывают, как стать бенефициаром и как его определить

https://rb.ru/story/beneficiar-kakie-byvayut/

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