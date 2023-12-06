Как изменить цвет и размер указателя мыши на Windows 10

Windows 10 позволяет настраивать размер и цвет указателя мыши, чтобы сделать его более заметным и упростить навигацию. Рассказываем, как это сделать.

Как изменить размер курсора

Перейдите в «Параметры» → «Специальные возможности» → «Мышь». Быстро открыть приложение «Параметры» можно комбинацией Windows + i.

Настройте ползунок в разделе «Изменение размера указателя мыши». Можно выбрать размер от 1 до 15. По умолчанию установлен наименьший размер.

Как изменить цвет указателя

Это можно сделать в том же разделе: «Параметры» → «Специальные возможности» → «Мышь». Доступно четыре варианта: белый (по умолчанию), черный, инвертированный (становится черным на белом фоне и наоборот) и выбранный цвет.

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В последнем варианте по умолчанию установлен салатовый цвет. Но можно выбрать любой другой. Для этого на появившейся панели с рекомендуемыми цветами нажмите «Выбрать цвет указателя».

Текстовый курсор (тот, что похож на заглавную английскую I с более длинными засечками) изменится в соответствии с этими настройками.

Как настроить текстовый курсор

Как было сказано выше, изменения для обычного курсора по умолчанию применяются и к текстовому. Но у второго есть и собственные варианты настройки. Откройте «Параметры» (Windows + i) → «Специальные возможности» → «Текстовый курсор».

Нажмите на переключатель рядом с «Включить индикатор текстового курсора» — сверху и снизу курсора появятся конусы. После этого также можно настроить их цвет.

Индикаторы текстового курсора отлично работают в Microsoft Edge и Firefox, но могут вести себя некорректно, например, в Google Chrome.

В разделе «Специальные возможности» также можно настроить индикатор касания для компьютеров с сенсорным экраном.

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Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock