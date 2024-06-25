Сотрудники китайских технологических компаний работают на пределе

Китайская технологическая отрасль столкнулась с новой реальностью: низкие темпы роста, взлет конкуренции и апатия инвесторов. Многие руководители сокращают персонал и ужесточают требования к тем, кто сохраняет работу.

Инженеры в Китае никогда не пользовались такими льготами, как их коллеги в Кремниевой долине, у которых есть врачи в офисе и суши-бары.

Во время недавней видеоконференции основатель JD.com Ричард Лю предупредил сотрудников: в компании нет места для тех, кто стремится к балансу между работой и личной жизнью.

«У нас есть сотрудники, которые предпочитают наслаждаться жизнью, для которых жизнь стоит на первом месте, а работа — на втором. Я могу понять нежелание усердно работать, каждый делает свой выбор... Поэтому я могу только сказать, что вы не наш брат, вы просто прохожий», — сказал Лю. — Нам не стоит работать вместе.

Он добавил, что в команде будут активнее отсеивать тех, кто работает не очень усердно и не дает результатов, при этом вознаграждая сотрудников за хорошую работу.

В этом ничего необычного. Китайская технологическая отрасль столкнулась с новой реальностью: низкие темпы роста, взлет конкуренции и апатия инвесторов. Многие руководители сокращают персонал и ужесточают требования к тем, кто сохраняет работу.

Инженеры в Китае никогда не пользовались такими льготами, как их коллеги в Кремниевой долине, у которых есть врачи в офисе и суши-бары. Джек Ма, основатель Alibaba, печально известный тем, что сказал сотрудникам, что стандартные 996 часов работы в технологической отрасли (с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю) были «благословением».

В последние годы благодаря правительственной кампании «Всеобщее процветание», направленной на сокращение неравенства доходов и содействие справедливости, ситуация, казалось, улучшалась.

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Сейчас, когда экономический рост замедляется, а цены на акции снижаются — пять крупнейших публичных технологических компаний Китая в совокупности потеряли около $1,3 трлн рыночной стоимости по сравнению с пиками 2021 года, — руководители возвращаются к своим более скромным начинаниям.

Многие в отрасли стремятся к результатам Pinduoduo: в прошлом году она получила прибыль в 60 млрд юаней, 3,4 млн юаней ($468,5 тысяч) на каждого из 17 тысяч сотрудников.

Это в 3 раза больше, чем у Tencent и в 9 раз — чем у Alibaba.

Для этого в Pinduoduo трудятся изнурительно много. В 2021 году двое погибли в результате инцидентов, которые их коллеги связали с переутомлением на работе. Одна экс-сотрудница говорит, что за два года работы в компании у нее было так много времени, что она практически прекратила «общение, хобби и даже свою личную жизнь». «После того, как я уволилась, это было похоже на воссоединение с обществом», — признается она.

Pinduoduo называет себя «динамичной и быстро развивающейся компанией», которая «стремится обеспечить сотрудникам позитивную и продуктивную рабочую среду».

Чтобы повысить собственную эффективность, крупнейшие компании отрасли Alibaba и Tencent с 2021 года сократили десятки тысяч людей, нанимая «менее затратные кадры», что обычно означает более молодых работников.

Новые эвфемизмы помогают приукрасить ситуацию. Компании говорят об «оптимизации» своей рабочей силы, а сотрудники рассказывают друзьям, что они «выпускаются» или получают «большие подарки» от работодателей, что означает, что их уволили с выплатой выходного пособия.

Эти потрясения наиболее болезненны для пожилых технических специалистов, как правило, тех, кому за 35, которым больше всего грозит увольнение и самый жестокий рынок труда. Китайские начальники часто считают, что люди старше 35 лет обходятся дорого, и не готовы мириться с длительным рабочим днем из-за домашних обязанностей.

В прошлом году платформа по трудоустройству Lagou и консультационная служба Yixinli опросили 2200 специалистов в крупнейших городах Китая об их работе. Опрос показал, что 60% опрошенных испытывали беспокойство по поводу неясных перспектив карьерного роста, а 44% были обеспокоены отсутствием баланса между работой и личной жизнью.

«Многие в этой отрасли в какой-то степени испытывают депрессию, давление на нас очень велико», — рассказывает сотрудница TikTok из Китая, признаваясь, что принимает лекарства от проблем с психическим здоровьем. По ее словам, глобальное присутствие TikTok означает, что работа не прекращается никогда: «Я часто посещаю собрания посреди ночи».

Бяо Сян, социальный антрополог из Института Макса Планка, отмечает, что все больше людей связывают личную неопределенность с более масштабными переменами.

«Экономика в целом больше не растет, поэтому возможностей не прибавляется. Что вы сделаете? Вам просто нужно выжимать больше из себя, из своих работников, постоянно наращивая свои усилия, не добиваясь при этом каких-либо реальных выгод» — рассуждает антрополог Бао Сян.

В прошлом месяце вице-президент Baidu по связям с общественностью Цюй Цзин выложила серию роликов, в которых поделилась своими ожиданиями от подчиненных. — Когда видео завирусились, Baidu уволила ее и заявила, что ее взгляды не отражают культуру компании.

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Но китайские работники из технологической сферы признаются, что замечали это отношение и у своих руководителей.

Разработчик из Tencent Games соглашается, что работа часто отнимает все его время. «Внешне я кажусь очень спокойным. Но давление очень сильное, мы похожи на шестеренки, которые скрежещут, пока не сломаются из-за недостатка смазки.

По выходным, если мне не нужно работать сверхурочно, я запираюсь на два дня, чтобы не разговаривать» — говорит он.

Tencent, ByteDance и JD не ответили на запросы о комментариях.

Тем не менее, для многих в Китае технологии остаются лучшим сектором для работы. Новых выпускников привлекает относительная меритократия компаний, где упорный труд и высокие показатели могут привести к социальной мобильности. В этой отрасли одни из самых высокооплачиваемых рабочих мест в стране.

«Причина, по которой я остаюсь, проста — у меня высокая зарплата, — откровенничает сотрудник TikTok. — Это место, где обычные люди могут наслаждаться новыми возможностями благодаря упорному труду». Компании также обычно предлагают льготы, такие как бесплатное питание и посещение тренажерных залов на месте.

Но руководители ожидают от команды еще большего вклада.

Основатель технологической компании Ли Мин говорит, что обдумывает, как заставить свою небольшую команду работать усерднее. Ему не нравится, что некоторые сотрудники каждый вечер уходят раньше него.

«С одной стороны, я понимаю, что мои сотрудники уходят каждый вечер в 19:30, им нужно возвращаться к семьям, — рассуждает он. — С другой стороны, я хочу, чтобы они работали до 9 или 10 часов, как наши конкуренты. Как мы сможем выжить, если этого не делаем?».

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