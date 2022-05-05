Большинство жителей Сальвадора отказались от государственных криптокошельков Chivo

В 2021 году Сальвадор признал биткоин официальной валютой наряду с долларом. Для поддержки инициативы был запущен национальный биткоин-кошелек Chivo, а за регистрацию каждый пользователь получал бонус в $30. Однако недавнее исследование показало, что сервис не пользуется популярностью. Сейчас менее 2% платежей совершается в биткоинах через цифровые кошельки.

В исследовании, проведенном Национальным бюро экономических исследований США, НКО, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс, было опрошено 1800 домохозяйств в городах и сельской местности. Это одна из первых попыток оценить итоги эксперимента, за которой не стоит правительство Сальвадора.

Исследователи пришли к выводу: те немногие, кто продолжает пользоваться Chivo, применяют его для хранения и перевода долларов, официальной валюты Сальвадора.

Некоторые респонденты сообщили исследователям, что они используют приложение в качестве дебетовой карты для обмена долларов, при этом 20% пользователей Chivo заявили, что теперь они тратят меньше наличных.

«Нет ни одного эксперимента, в котором валюта была бы введена с такими сильными стимулами и все равно потерпела неудачу», — комментирует Фернандо Альварес, экономист Чикагского университета и один из авторов исследования.

Chivo был запущен в сентябре 2021 года, когда Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин законным платежным средством. Тогда президент Найиб Букеле рассказывал, что приложение помогает гражданам экономить на комиссиях при отправке денежных переводов из-за рубежа ($6 млрд ежегодно) и стимулирует экономику.

Однако все пошло не по плану. Запуск Chivo был сопряжен с проблемами функциональности и безопасности. По данным Национального бюро экономических исследований, на сегодняшний день около половины опрошенных сальвадорцев загрузили Chivo, причем 40% — еще в сентябре 2021 года. Однако около 61% отказались от сервиса после того, как получили бонус в $30 за регистрацию.

По данным Центрального банка Сальвадора, в феврале 2022 года только 1,6% всех денежных переводов осуществлялись в биткоинах через цифровые кошельки.

Между тем, многие, живущие в туристических горячих точках на тихоокеанском побережье, где наблюдается наиболее активное использование биткоина, перешли на другие криптокошельки, например частный Bitcoin Beach.

«Даже не говорите мне о Chivo. Он небезопасен, и я к нему не приближусь», — говорит Каролина Рейес, которая продает закуски туристам в серфинг-деревне Эль-Палмарсито. По ее словам, она и еще минимум тысяча человек открыли приложение в сентябре прошлого года и обнаружили, что кто использовал их личность и украл бонус за регистрацию.

Количество загрузок Chivo в 2022 году было незначительным, что говорит о снижении спроса. Некоторые из тех, кто все еще использует приложение применяют его для транзакций, не связанных с биткоином. Опрос показал, что за месяц средний активный пользователь не отправляет и не получает переводы в биткоинах и не снимает деньги в банкоматах Chivo.

Тот факт, что Chivo получил массовое распространение, но большинство отказалось от него после снятия бонуса, указывает, что биткоин в нынешнем виде «не является таким эффективным платежным средством», говорит Альварес. Исследование показало, что лишь немногие транзакции Chivo связаны с коммерческими или ключевыми случаями использования.

По словам Альвареса, среднестатистический пользователь не видел стимула продолжать использовать биткоин вместо долларов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что миллионы долларов денег налогоплательщиков, могли быть потрачены на создание приложения, которое служит скорее рудиментарным цифровым кошельком, чем новой технологией, которая могла бы помочь превратить Сальвадор в региональный технологический центр, считает Оскар Сальгеро, разработчик и криптоэнтузиаст из Сан-Сальвадора.

По его словам, Chivo — это «очень дорогой клон приложения Square или Cash, который использует невероятно ограниченная и нишевая база пользователей».

Но даже хранить доллары в Chivo не так безопасно, как кажется. 27 апреля местное издание El Faro сообщило, что на самом деле пользователи держат в своем кошельке Chivo не доллары США, а стейблкоины правительства Сальвадора или частных компаний. Эксперты обратили внимание на тревожный факт: Chivo используется как крупный банк, при этом не обязан соблюдать обычные финансовые правила.

Экономист и бывший президент Центрального резервного банка Сальвадора Карлос Асеведо видит в этом обман со стороны правительства, поскольку оно никогда не предлагало гражданам держать цифровые токены вместо биткоинов или долларов.

«Кроме того, если кошелек Chivo широко используется и в какой-то момент люди захотят снять свои деньги, они могут обнаружить, что этих денег не существует», — отмечает он.

Источник.

Фото на обложке: Sergio Rojo / Shutterstock