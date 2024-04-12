Что такое клиентская база: эффективное ведение и управление

База клиентов — ключевое звено функционирования любой компании. Расскажем, как эффективно вести клиентскую базу для достижения новых вершин в бизнесе.

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Что такое база клиентов?

Это хранилище информации о клиентах, с которыми взаимодействует компания. В базе хранится следующая история о клиентах:

контакты,

архив общения,

история покупок,

неформальные сведения,

предпочтения и интересы.

Клиентская база компании позволяет бизнесу лучше понять свою аудиторию и построить с ней более прочные отношения.

Чем так важна клиентская база?

Большой архив сведений о клиентах помогает решать сразу несколько задач. На основе его компании разрабатывают акции, скидки и программы лояльности для аудитории. Информация из клиентского списка используется для того, чтобы:

Предлагать индивидуальные условия. Например, запускать таргетированную рекламу, которая привлечет внимание клиента и создаст впечатление, что его желание угадали; Анализировать бизнес-процессы. Так, на основе предпочтений формируется УТП (уникальное торговое предложение), которое понравится большому количеству как действующих, так и потенциальных клиентов; Постоянно расти. Информация о клиентах позволяет постоянно пополнять линейку тех услуг и товаров, которые пользуются спросом.

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Сохранить отношения со старыми клиентами дешевле, чем привлекать новых, поэтому удержание лояльных покупателей должно стать стратегическим приоритетом.

Как вести клиентскую базу?

Многие компании используют CRM-системы для автоматизации подобных задач. Что важно знать при работе с клиентской базой:

Регулярно обновляйте информацию о клиентах, отслеживайте их предпочтения и фиксируйте историю взаимодействия; Следите за конфиденциальностью информации согласно закону «О защите персональных данных»; Старайтесь выстраивать доверительные отношения с каждым покупателем; Анализируйте информацию в базе для создания новых стратегий продаж; Обучайте сотрудников работе в CRM-системе. Многие программы поддерживают функцию обратной связи, благодаря которой удобно провести опрос с помощью sms-рассылки или по электронной почте; Излишняя навязчивость портит репутацию компании. Важно сформировать у клиента желание ответить, но ни в коем случае не стоит настаивать на том, чтобы пользователь оставил отклик о товаре или услуге; Все это позволит строить крепкие отношения с клиентами, улучшать качество обслуживания и повышать конкурентоспособность на рынке.

Как наработать клиентскую базу?

Для наращивания базы нужно активно привлекать новых клиентов и удерживать уже существующих. Используйте такие маркетинговые стратегии, как:

реклама в социальных сетях,

e-mail-рассылка,

еженедельные акции для привлечения внимания потенциальных клиентов,

коллаборации с другими компаниями или блогерами.

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Регулярно поддерживайте интерес клиентов: это укрепит отношения с действующими покупателями и обеспечит приток новых.

Холодный обзвон

Звонки по холодной базе – один из главных инструментов телемаркетинга. Работать с этими клиентами сложно, поскольку они не особо заинтересованы в товарах или услугах. Чтобы каждый звонок нес определенную пользу для каждой из сторон, важно придерживаться некоторых правил:

определите свою ЦА;

создайте полезное коммерческое предложение;

разработайте скрипт для разговора;

поддерживайте дружелюбное общение;

работайте до двух отказов.

постоянно анализируйте результаты, дорабатывая каждый из этих шагов.

Холодный обзвон требует тщательной подготовки и постоянного анализа результатов, но при правильной реализации он становится мощным инструментом для привлечения новых клиентов и увеличения выручки компании.

Авторизация при онлайн-покупке

Эффективный способ увеличить клиентскую базу — предложить клиентам авторизоваться при покупке.



Приведем пример, как это работает: ресторан суши предлагает клиентам скидку 10% на первый заказ, но для этого их просят зарегистрироваться на сайте. После авторизации пользователь не только получит скидку, но и станет участником системы накопления баллов за заказы, где 1 балл равен 1 рублю.



Важно помнить, что авторизация должна быть простой и понятной, чтобы не создавать неудобств для пользователей. В противном случае они могут даже отказаться от покупки.

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Социальные сети

Соцсети предоставляют компаниям доступ к огромному списку пользователей. С их помощью можно:

Взаимодействовать с клиентами и повышать узнаваемость бренда через конкурсы, игры, полезный контент;

Искать новых клиентов с помощью хэштегов;

Начать сотрудничать с инфлюенсерами для раскрутки вашего бренда и привлечения новых пользователей.

Эти способы требуют грамотной стратегии и терпения, но это позволит вам масштабировать продукт или услугу, и вы сможете заявить о себе многотысячной аудитории.

Анкетирование или рассылка

Важно поощрять клиентов бонусами и скидками взамен на заполнение анкеты или подписку на рассылку. Это увеличит количество лояльной аудитории. Однако письма не должны быть похожи на спам. Чтобы рассылка была эффективной, рекомендуется транслировать ее ценность в первых 5 словах.

Сотрудник с готовой базой

Работа с клиентской базой пойдет легче, если нанять человека, у которого уже есть собственный архив сведений о покупателях. . Это позволит компании масштабировать свой бизнес в более короткие сроки.

Какие бывают клиентские базы?

В зависимости от задач бизнеса, базы делятся на 3 категории:

Активная . Реестр постоянных клиентов, которых менеджеры ведут по воронке продаж;

. Реестр постоянных клиентов, которых менеджеры ведут по воронке продаж; Неактивная . Здесь хранится информация о тех клиентах, которые обращались в компанию, но не воспользовались услугой или не купили товар;

. Здесь хранится информация о тех клиентах, которые обращались в компанию, но не воспользовались услугой или не купили товар; Общая. Список потенциальных и существующих контрагентов.

Какую информацию собирать?

Недостаточно знать только контактную информацию и дату последней покупки. Обратите внимание на сбор следующей информации:

Дата регистрации клиента, которая совпадает с датой первого заказа;

Сумма и дата последнего заказа;

Общая потраченная сумма;

Реакция в дни скидок и акций;

Общая степень активности;

Обращения в службу поддержки.

Сбор этой информации позволит создать более целенаправленные стратегии взаимодействия с клиентами и улучшить ваш продукт.

Как анализировать данные?

На этом этапе проведите учет уже собранной информации. Вот что можно предпринять для анализа в базах клиентов:

Очистите клиентскую базу от ошибок, дубликатов и пропусков. Это поможет сделать анализ более точным; Определите ключевые метрики, например, средний чек, частота покупок и возвраты. Эти метрики будут определять успешность ваших стратегий маркетинга и обслуживания клиентов; Используйте диаграммы и графики, чтобы визуализировать результаты; Задействуйте статистику для прогнозирования будущих трендов и поведения клиентов. Это поможет вам разработать более точные стратегии; Постоянно обновляйте клиентскую базу, поскольку предпочтения пользователей могут часто меняться.

Анализ базы клиентов — это непрерывный процесс, который требует внимания и ресурсов, но в итоге это помогает сделать ваш бизнес лучше и конкурентоспособнее.

Как правильно использовать клиентскую базу?

Чтобы отслеживать каждого потребителя в воронке продаж было проще, придерживайтесь следующих рекомендаций:

ведите клиентскую базу в единой системе;

постоянно обновляйте ваш список, вносите дополнительные сведения, которые удалось узнать во время разговора с клиентом;

следите, чтобы клиентская база данных была понятной для вас;

сегментируйте клиентов по группам и другим критериям.

Что такое сегментация и зачем она нужна

порядка в работе;

составления портрета ЦА;

определения потребностей каждого клиента;

составления и запуска предложений.

Это разделение клиентской базы на группы на основе таких характеристик, как демография, поведение или активность. Сегментация нужна для:

Распределение на группы позволяет лучше понимать свою аудиторию, выявлять запросы, и улучшать качество услуг. Например, для удобства можно разметить отдельные сегменты внутри базы клиентов. Для этого выделим клиентов цветным маркером по уровню лояльности:

Заинтересованных клиентов — зеленым маркером; Желтым цветом — тех, кто по каким-либо причинам отписался от рассылки или отказался оформлять заказ; Белый цвет – те, о ком пока нет информации, как правило, это потенциальные покупатели; Красный – клиенты, которые не выходили на связь более года и никак не взаимодействовали с компанией; Черный – отказ от сотрудничества, как правило, с такими клиентами возобновляется диалог спустя некоторое время.

Сервисы для ведения клиентской базы

Перечислим несколько популярных сервисов для ведения базы клиентов:



CRM-системы (Customer Relationship Management)

Битрикс24;

МойСклад.

Unisender,

Sendsay.

Google Contacts,

Microsoft Outlook Contacts.

Выбор программы для ведения клиентской базы зависит от ваших потребностей.

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Не только качество: что заставляет клиента возвращаться

Как обеспечить безопасность данных?

Конфиденциальность клиентской базы играет решающую роль для любого бизнеса. Несколько шагов для организации безопасности:

Регулярное обновление ПО; Использование сильных паролей и многофакторной аутентификации; Использование протоколов шифрования SSL и TLS; Резервное копирование информации.

Важно также обучать сотрудников основам безопасности и устанавливать строгие правила доступа к информации. Только тщательное соблюдение этих мер позволит минимизировать риск утечки или кражи персональных данных клиентов.

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