Эксклюзивный Land Cruiser Prado: коллекционерам на заметку

Чтобы довести юбилейный вариант Land Cruiser Prado до идеала, добавили кое-что из максимальной комплектации и парочку индивидуальных «фишек», которые должны были выделить автомобиль не только из общего потока, но и среди других обладателей Prado.

Популярный в наших широтах внедорожник Land Cruiser Prado еще в прошлом году обзавелся особенной эксклюзивной серией 70th Anniversary. За основу хитрые маркетологи взяли одну из самых продаваемых комплектаций модели, где практически в идеальной пропорции сочетаются цена и оснащение машины.

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Раз-два — и обчелся

Внешне отличить семидесятую, юбилейную, комплектацию от других (ниже и выше) можно по специальным шильдикам 70th Anniversary. Они находятся на задних стойках машины. Главное — не перепутать эту комплектацию с максимальной. В самой богатой версии на задних стойках тоже есть шильдики, но на них красуется название комплектации — Black Onyx.

Внешне отличить юбилейную версию от других можно по шильдику 70th Anniversary

Второе отличие — это колеса. Колесные диски здесь 19 диаметра с оригинальным дизайном. Стоит отметить, что юбилейная спецверсия построена на основе комплектации «Престиж», которая в свое время была очень популярна, потому что в ней сочеталось хорошее соотношение количества нужных опций со стоимостью машины. И, кстати, там были диски 18 диаметра, полностью черные. На мой взгляд, черные смотрелись брутальнее, но были все же малы внедорожнику. Поэтому эта обновка тоже идет в плюс модели. Но это не эксклюзив, а заимствование у «максималки», там тоже большие диски. 70th Anniversary считается предмаксимальной комплектацией. На этом отличия заканчиваются.

Колеса у спецверсии больше, а еще здесь необычный дизайн дисков

Итак, что еще входит в юбилейную версию? Здесь у нас стоит светодиодная оптика, омыватели фар, парктроники, камера спереди, которая образует круговой обзор вместе с камерами под зеркалами и камерой заднего вида, резина 265 на 55.

Подвеска на Land Cruiser Prado полностью пружинная, задняя пневмо доступна только в максимальной комплектации. Подножки с серебристым окрасом. Задние фонари без красных вставок, черно-белые, весь хром на машине темный, за исключением светлых логотипов.

Дверь багажника открывается широко, практически на 90 градусов. В двери две ниши под инструменты, в боковой части багажника — ниша с домкратом, а с другой стороны — розетка на 220 В.

Высота дорожного просвета у внедорожника 215 мм

Запаска полноразмерная, находится под автомобилем. Доступ в багажник можно получить еще и нажав на кнопку в левом углу стекла. Так открывается само стекло. Это удобно, если автомобиль припаркован близко к стене или другой машине и нет возможности открыть дверь багажника. Правда, стоит серьезно оценить свои силы, потому что сумки придется поднимать на приличную высоту.

Честно говоря, хотелось бы больше обновлений от «Тойоты», приуроченной к такой дате, как 70 лет. Скорее всего, много времени не уделили юбилейному варианту из-за того, что компания сейчас сконцентрировала все внимание на создании нового поколения Prado, поэтому сюда были брошены минимальные силы. Японцы просто сделали оптимальный Prado по комплектации и поставили шильдик 70th Anniversary.

Капля в море

Переходим в салон. Здесь намеков на юбилейную спецверсию еще меньше, а если быть совсем точной — один! Основное отличие от других комплектаций в том, что коврики здесь не резиновые, а ворсовые и с шильдиком 70th Land Cruiser Prado. Вот, собственно, и все. И, к сожалению, жизнь этих ковриков будет самой короткой, потому что сделали их светло-бежевыми. После первой посадки в салон грязевая роспись ковриков вам гарантирована. Хочется их просто забрать домой и оставить там, они явно не для наших погодных условий.

Светлые коврики смотрятся красиво, но очень маркий цвет, хоть носи с собой сменку для машины

Кстати, в бежевом цвете сделан весь салон, включая багажное отделение. Смотрится, конечно, красиво, но это максимально маркий цвет. Практичности, естественно, не прибавляет, но ощущение более роскошного, премиального и просторного автомобиля есть. Темный салон смотрится не так круто.

В длину Prado почти 5 метров (4840 мм)

Так как особенности юбилейной версии на этом закончились, дальше поговорим о том, что же здесь будет «как у всех». Итак, поскольку это рамный внедорожник, то второй ряд не такой просторный, как хотелось бы. От такой машины ожидаешь, конечно, большего. Но при этом весьма удобно расположиться здесь смогут даже трое. В дверных картах все достаточно просто — кнопка стеклоподъемника и два подбутыльника. Салон — кожаный с перфорацией.

Подлокотник сделан тоже в коже, внутри — два подстаканника. Есть климат-контроль для пассажиров второго ряда на центральном тоннеле. С его помощью можно регулировать свою зону климата, а также включить обогрев сидений. Слева внизу есть розетка на 12 В. Тоннель на галерке невысокий, так что сидеть втроем будет удобно. Моего любимого люка здесь нет, он полагается только максимальной комплектации. Сидения дивана имеют продольную регулировку, также их можно легко сложить с помощью специального рычага за спинкой.

Второй ряд сидений складывается в соотношении 40/20/40

Сидение водителя — с вентиляцией, электрорегулировками и поясничным подпором. Памяти сидений в юбилейной версии нет, зато есть электрорегулировка руля. Кстати, руль прадовский — с гидроусилителем. На нем расположились кнопки управления мультимедиа и бортовым компьютером, а сбоку за рулем можно настроить круиз-контроль.

Приборная панель здесь аналоговая, дисплей вертикальный, всего 4,2 дюйма. Приборы простые, но зато читаемые и ничем не нагружены.

В салоне есть вставки «под дерево»

Подлокотник выдвижной и в нем спрятан мини-холодильник. Дисплей мультимедиа 9-дюймовый, раньше был восьми, поддерживает сервисы Android Auto и Apple CarPlay, правда, только через провод. Но качество графики, скорость работы и картинка с камер отстают лет на десять от нынешней реальности. Климат-контроль с синей подсветкой — вообще раритет, но тем не менее эти машины покупают не за подсветки, а за их надежность, качество, ликвидность и сохранение стоимости.

Ничего нового

Что касается начинки, то здесь все оставили как есть. Да и смысла в апдейте особого не было, ведь обновки и так недавно были, а, как известно, лучшее — враг хорошего.

До последнего обновления мощность дизельной версии внедорожника составляла 177 «лошадок», теперь их стало 200. Крутящий момент вырос с 450 до 500 нм. Следовательно, получаем лучшую динамику — нынешний Prado первую сотню разменивает за 9,9 секунды против прежних 12-ти.

Собирают внедорожник в Японии

На газ машина реагирует намного живее. Теперь, чтобы нормально ехать, не обязательно переходить в спортивный режим, хватает и режима Normal. А Sport, соответственно, стал шустрее. Также здесь есть и режим Eco. Как раз в нем я и ездила, чтобы дойти до обещанных производителем 9,5 литра в городе на 100 км. Но мой личный рекорд, как бы я ни старалась, остался на отметке 10,6 литра.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач не изменилась, но с более мощным двигателем работает мягче. Кроме того, инженеры поработали над вибрациями, их стало меньше: запускаешь двигатель — и на холостом ходу «дрожь» по кузову почти исчезла.

Смотрится Land Cruiser Prado в любой версии брутально

Лучше всего полноприводный Prado себя чувствует на пересеченной местности, но у нас, конечно, большую часть времени автомобиль эксплуатируют на асфальте. Именно поэтому производитель постарался сделать его универсальным, насколько это возможно. Да и, в конце концов, жалко поцарапать или, не дай бог, помять где-то в лесу автомобиль стоимостью более 6 млн рублей по прайсу пресс-службы — и более 10 млн рублей на просторах интернета в центрах «Тойоты».

Резкий скачок стоимости машин и такая разница в рекомендованных и реальных ценах, конечно, отпугивают сегодня покупателей. Но есть надежда, что все придет в норму. Тем более, что в пресс-службе Тoyota заявили, что автопроизводитель не только не будет уходить с российского рынка, но и не планирует закрывать завод в Санкт-Петербурге. В компании уточнили, что пока производство и поставки временно приостановлены из-за нарушения логистики, но официальные дилерские центры работают в штатном режиме. И, кстати, юбилейный Prado есть в наличии.

Так что можно сказать, что эта модель вне категорий и, на мой взгляд, вне времени. Prado не перестанут любить и покупать, даже если автомобиль не будет меняться снаружи и внутри вообще, при условии, конечно, что уровень цен станет приемлемым.

В мире пользуется популярностью аж семидесятый кузов модели, так что 150, каким бы он ни был, так и будет входить в число бестселлеров. А спецверсия, скорее всего, подойдет автоколлекционерам или заядлым любителям именно этой модели, которые гордо будут заявлять, что у них эксклюзивная юбилейная версия Prado, приуроченная к 70-летию. И это, пожалуй, самая главная особенность этой версии легендарного внедорожника.

Технические характеристики

Тип двигателя: дизельный;

Рабочий объем (куб. см): 2755;

Максимальная мощность (л.с.): 200;

Максимальная мощность (кВт при частоте вращения об/мин): 147/3400;

Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин): 500/1600-2400;

Максимальная скорость (км/ч): 175;

Разгон 0-100 км/ч (с): 9,9;

Расход топлива (л/100 км): смешанный цикл — 7,7, городской цикл — 9,5, загородный цикл — 6,7;

Снаряженная масса автомобиля (кг): 2235-2305

Длина (мм): 4840;

Ширина (мм): 1885;

Высота (мм): 1895.

Фото: Алёна Августинка