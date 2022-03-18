8 способов находить ценных сотрудников, которых часто упускают работодатели

Сейчас как никогда важны разносторонние кадры, которые могут быстро адаптироваться к новым условиям. Среди них значительное число нестандартных соискателей — тех, кто решился на значительные изменения в карьере и находится в начале пути. Работодатели часто игнорируют их, упуская огромные возможности. В материале — о том, как исключить предубеждения и сделать отбор эффективнее.

Мы живем в эпоху больших изменений. Благодаря доступу к онлайн-курсам и специализированному обучению люди получили возможность уйти из низкооплачиваемой или пострадавшей в экономическом плане сферы, выбрав нетрадиционный путь для освоения важных навыков. Однако потенциальные работодатели по-прежнему склонны игнорировать и недооценивать таких кандидатов. Рассказываем, как искать такие кадры и проводить для них собеседование.

Как найти квалифицированных кандидатов, которые выбрали другой путь для приобретения нужных навыков

Пересмотрите описание вакансии. Возможно, компании придется пересмотреть свои методы подбора персонала, чтобы гарантировать, что работники будут уверены в себе и своей квалификации. Вместо того, чтобы подчеркивать конкретный опыт работы или требования к образованию, укажите необходимые жесткие и мягкие навыки, которые понадобятся на данной позиции.

Обратите внимание на нетрадиционные образовательные ресурсы, например онлайн-курсы или буткампы. Для многих это более быстрый и доступный вариант повышения квалификации, чем классическое образование.

Откажитесь от традиционных методов подбора персонала. Они не помогут найти нетипичных кандидатов. Вместо этого проводите виртуальные мероприятия, соревнования по программированию или сотрудничайте с учебными курсами. Amazon и Boeing являются яркими примерами компаний, которые добились успеха в поиске талантов с помощью такого подхода.

Как проводить собеседования с нестандартными кандидатами

Будьте прозрачны с самого начала

Кандидаты с менее традиционным образованием могут не иметь большого опыта работы с формальными процедурами. Подробно расскажите, как будут проходить различные этапы собеседования, кто в них будет участвовать и какие задачи выполнять. Это позволит кандидату лучше подготовиться и чувствовать себя более информированным.

Нанимайте вслепую

Постарайтесь внедрить процедуру, которая исключит все идентифицируемые характеристики кандидата, включая его имя или физические качества. Это исключит предвзятость. Пусть собеседования будут стандартизированы: привлекайте одних и тех же интервьюеров и предлагайте одни и те же вопросы всем кандидатам, проходящим собеседование на определенную должность.

Задавайте вопросы, которые выявляют сильные стороны кандидатов

Разработайте вопросы так, чтобы получить уникальную и актуальную информацию о предыдущем опыте и знаниях кандидатов. Это не даст пропустить подходящего человека.

Спросите, как потенциальный сотрудник поддерживает навыки в актуальном состоянии, а также о его увлечениях — все это даст представление о характере или необходимых умениях.

Используйте стандартизированные оценки

Команды по найму должны использовать преимущества стандартизированных оценок, которые маскируют справочную информацию и гарантируют, что выбор сделан на основе навыков, а не названий брендов или колледжей в резюме.

Обеспечьте гибкость планирования

Нестандартные кандидаты не всегда могут посетить собеседование в рабочее время. Используйте платформы и инструменты планирования, чтобы быстро согласовать графики и подтвердить доступность соискателя. Также это сделает подбор кадров инклюзивнее.

Квалифицированные, но нестандартные специалисты часто недооцениваются. Однако они заслуживают места в коллективе и могут значительно усилить его. Уделяя больше внимания навыкам, вы сможете создать более справедливые условия, и как результат, более эффективную команду.

Источник.

Фото на обложке: Production Perig / Shutterstock