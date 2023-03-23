Главное из отчета Fuelarts об инвестициях в ArtTech и NFT

Fuelarts — это акселератор, который специализируется на ArtTech и NFT-стартапах. Проект был представлен Денисом Белькевичем на конференции Deloitte Art & Finance в 2019 году. В новом отчете компания анализирует инвестиционный климат в сфере ArtTech в 2022 году.

По данным исследования Fuelarts, за прошедший год инвестиции получили 249 ArtTech-стартапов, 14 из которых занимались традиционным «физическим» искусством и 235 — цифровым. Общий объем финансирования в этой сфере в 2022 году составил $3,48 млрд — это 49,3% от совокупного объема инвестиций в ArtTech с 2000 года. Среди стран, в которых были зарегистрированы стартапы, получившие инвестиции в 2022 году, лидируют США с 92 компаниями.

Всего в 2022 году 249 стартапов из ArtTech и NFT провели 262 раунда финансирования, в которых приняло участие 854 инвестора. Что интересно, Fuelarts сообщает, что проекты, связанные с «физическим» искусством получили лишь 3% от общего объема инвестиций или примерно $104,6 млн.

В сегменте цифрового искусства наибольшее количество инвестиций в 2022 году отмечено в области R&D (исследование и разработка). В сумме 81 R&D-стартап получил $1,647 млрд. Компании, занимающиеся GameFi, собрали $790,4 млн, а проекты из сферы торговли — $565,7 млн.

По результатам опроса, 87% стартапов считают свою текущую бизнес-модель устойчивой перед лицом потенциальных кризисов и только 7% респондентов отвечают иначе. По мнению исследователей, наибольшую угрозу для развития рынка ArtTech представляет текущий медвежий тренд, который отметили 38% опрошенных стартапов. Ключом к массовому принятию и возрождению NFT-рынка называют бычий рынок и общий рост криптоиндустрии.

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