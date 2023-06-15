«Я держала бриллианты за $30 млн и змей»: как работают модели рук

От подгузников до змей — модели рук никогда не знают, что им предстоит держать на следующей съемке. Возможно, потребуется изобразить, что ее руки принадлежат другому человеку, или даже засунуть пальцы в рот незнакомцу. Об особенностях профессии рассказала Эшли Ковингтон, которая работает моделью рук уже 20 лет. Приводим перевод ее интервью VICE в сокращенном виде.
VICE: Как вы стали моделью рук?
Эшли Ковингтон: В детстве я хотела стать актрисой. В подростковом возрасте я участвовала в нескольких показах в своем родном городе Ричмонд, Вирджиния, но никогда не задумывалась о том, чтобы стать моделью.
В колледже я обучалась театральному искусству, а после окончания пыталась сделать снимки для кастингов и найти агента в своем городе. Он порекомендовал мне «сосредоточиться на руках, а не на лице».
Я начала работать в своем городе, а со временем — везде, где нужны руки. У меня часто съемки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
В каких кампаниях вы участвуете?
От Huggies до Harry Winston [производитель люксовых украшений и часов] — буквально любых. Я держала в руках бриллианты стоимостью $30 млн и змей. Мои руки покрывали слизью и перьями, обливали молоком. Я держала в руках все виды газировки, бургеров и драгоценных камней.
Какой доход приносит такая работа?
Это самый сложный вопрос, ведь как фрилансер, я никогда не знаю. Я получала от $150 до $10 тыс. в день. Но $10 тыс. в день — это уникальный случай. Это была реклама SAG: мы сняли 13 разных роликов в один день, и за каждый час платили дневную ставку.
Люди видят, что за некоторые проекты платят, например, $1,2 тыс. в день — такое случается часто — и думают, что модели рук получают столько каждый день. Но это не так.
Мой последний проект был три недели назад, и это вполне нормально. Сейчас у меня нет заказов, и это тоже нормально. Работа часто появляется в последнюю минуту, и из-за этого я отменила много отпусков и планов, потому что неизвестно, когда будет следующий заказ.
Приходилось ли вам менять хобби из-за работы?
Мне нравилось играть в настольный футбол, но когда я начала работать моделью рук на постоянной основе, от него пришлось практически отказаться. У меня постоянно появлялись синяки на запястьях, и в любой момент я могла сломать ноготь.
Фото в тексте: Эшли Ковингтон
Я не люблю загорать, поэтому отказаться от солнца было не трудно. Если мне предстоит долго находиться на улице, я делаю все возможное, чтобы не загореть.
Как выглядит съемочный день?
Обычный рабочий день — всегда сюрприз. Мне звонят в разное время, и все съемки проходят по-разному. Я выжимала лимоны для сотен роликов, и каждый раз это происходит по-разному. Неизменно лишь то, что я работаю с невероятно талантливыми людьми.
Расскажите о самых незабываемых съемках.
Одна из моих любимых историй — когда я играла руки Энди Сэмберга [американский актер]. Я сидела на ящике для яблок позади него и держала его за талию одной рукой, чтобы сохранять равновесие. Другая рука была в рукаве его рубашки и лежала у него на лице. Это было уморительно, кажется, я просидела несколько часов, обвивая его руками.
Было весело побыть руками Энди, и все же это одна из самых странных задач, которые приходится выполнять модели рук. Мы должны стать руками другого человека, скрывая остальное тело и делая так, чтобы руки двигались естественно и казались частью человека.
Самое странное — засовывать пальцы в рот незнакомым людям. «Привет. Приятно познакомиться. Теперь я засуну пальцы вам в рот и размажу помаду по лицу для этой косметической кампании». Хорошо уметь быстро подружиться, иначе может быть некомфортно.
Как вы тренируетесь позировать?
Модели рук становятся акробатами. Нужно знать, как держать что-то и как каждый палец будет выглядеть на продукте, не видя своей руки. Я годами практиковалась перед зеркалом и до сих пор тренируюсь в повседневной жизни.
Фото в тексте: Эшли Ковингтон
Когда я наливаю лимонад к обеду, часто делаю это левой рукой. Затем пытаюсь наливать его на разной высоте, чтобы держать руки в форме в те дни, когда я не работаю.
Что можете посоветовать тем, кто хочет попасть в эту сферу?
Научитесь двигать руками. Здорово, если у вас красивые руки и вы можете красиво держать что-то, но если вы умеете взаимодействовать с продуктами, у вас будет работа.
Фото на обложке: Dev_Maryna /
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