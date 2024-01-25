Города-призраки: почему в Японии более 8 млн заброшенных домов

Свыше 8,5 млн домов в Японии заброшены, что создает проблему «городов-призраков». Причины — урбанизация и сокращение населения. Если для местных пустые дома становятся обузой, иностранцы видят в них возможность недорого приобрести жилье.

Сейчас миллионы сельских домов в Японии выставлены на продажу. Такое изобилие радует иностранцев, которые могут купить недвижимость всего за $23 тысячи. Однако за этим кроются серьезные изменения в культуре Японии.

Демографическая и экономическая ситуация — в том числе сокращение населения и миграция из деревни в города — создает в стране проблему «городов-призраков».

Согласно самым последним данным, взятым из жилищно-земельного отчета 2018 года, в сельской Японии более 8,5 млн акия — так здесь называют заброшенные дома. По некоторым оценкам, их намного больше.

Исследовательский институт Номура (NRI) считает, что число акия ближе к 11 млн, и прогнозирует, что к 2033 году более 30% домов в стране будут заброшены.

Для иностранцев, которые хотели бы сменить пейзаж за окном, акия — возможность недорого приобрести недвижимость за рубежом. Некоторые даже превратили их в источник заработка, используя для краткосрочной аренды.

Понятно, почему люди покупают акия — они недороги. Ответить, почему так много домов пустуют, уже сложнее.

Почему в Японии так много пустых домов?

Уже несколько десятилетий японцы постепенно переезжают из деревень в города. Как отмечает главный экономист NRI Ричард Ку, сельская местность пустует с середины 90-х годов.

Проблема и в снижающейся численности населения. В 2022 году коэффициент рождаемости в стране снизился в седьмой раз подряд, упав до 1,26 рождений на женщину с 1,3 годом ранее.

Как говорит Крис МакМорран, доцент департамента японских исследований в Национальном университете Сингапура, тренд только усилится, «потому что ядро проблемы в том, что в Японии недостаточно людей».

Почему японцы не покупают заброшенные дома за городом?

Ку отмечает, что местные жители предпочитают новостройки вторичному жилью. Отчасти это связано с тем, что в стране нет культуры самостоятельного ремонта, комментирует Дуглас Сазерленд, старший экономист по мониторингу японской экономики в ОЭСР.

Еще один важный фактор — безопасность: многие акия были построены до поправки в Закон о строительных стандартах 1981 года, которая повысила требования к сейсмоустойчивости зданий.

Наконец, молодежь просто не хочет жить за городом. Кроме того, сами по себе акия не слишком привлекательны.

«Люди не хотят жить в умирающей деревне, окруженной „домами-призраками“» — говорит МакМорран.

Наташа Дьюри, которая получает PhD в Школе антропологии и музейной этнографии Оксфордского университета, занимается полевыми исследованиями в японском городе Гифу.

Она знает нескольких молодых японцев, которые купили и отремонтировали акия, но большинство все еще не готовы к этому.

«В Японии тяготеют к новым вещам, и большинство из этих домов не кажутся привлекательными или пригодными для проживания. Думаю, многие считают, что это подойдет кому-то другому, но не им, потому что ремонт дома требует много усилий» — говорит Дьюри.

Почему правительство Японии не может снести эти дома?

Властям трудно повлиять на ситуацию из-за законодательства. Как объясняет МакМорран, до 2015 года у правительства не было права заставить владельцев следить за акия.

Кроме того, если дом долго пустует, найти хозяев может быть непросто.

Некоторые иностранцы говорят, что отремонтировать акия дешевле, чем купить дом в их стране.

Один из таких покупателей — Эрик МакАскилл из Канады. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя цена на жилье в агломерации Большой Ванкувер в декабре 2023 года составляла $866,6 тыс. МакАскилл рассказывает, что приобрел акия с пятью спальнями в префектуре Нагано за $23,6 тыс., уже потратил $7,4 тыс. на ремонт и примерно столько же заплатит еще.

«Я бы сказал, что это довольно дорого, — говорит он про свой ремонт. — Работы могли бы обойтись дешевле, потому что кое-что я могу сделать сам или попросить друзей, которые этим занимаются».

Джая Терсфилд и его супруга Чихиро переехали из Англии в Японию и в 2019 году купили акия в префектуре Ибараки за $30 тыс. Они потратили на реновацию больше, чем МакАскилл — около $150 тыс. — но считают, что это дешевле, чем приобретать дом в Лондоне.

Друзья Таки Куросава и Джои Стокерманс не могут позволить себе жилье на родине, в Северной Америке, и в июне 2023 года купили домик в городе на острове Кюсю за $42 тыс. Они планируют сдавать его в аренду и приезжать сюда в отпуск.

Также они увидели здесь возможность для бизнеса и основали Akiyamart, онлайн-площадку, которая упрощает поиск акия для иностранцев.

Однако спрос из-за рубежа не может повлиять на отношение местных к пустующим домам.

«Многие, с кем я говорила, родились и выросли здесь. И я бы сказала, они даже не знают, что иностранцы интересуются акия. Это их удивляет» — отмечает Дьюри.

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