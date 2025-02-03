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Как работает и для чего нужен виртуальный номер?

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Дарья Сидорова

Виртуальные номера становятся популярными как среди обычных пользователей, так и в бизнес-среде. Их преимущество — это возможность сохранять конфиденциальность и решать широкий спектр задач без необходимости привязываться к физической SIM-карте.

Но как именно подключить виртуальный номер «Т-Мобайл», как работает этот и другие сервисы и почему онлайн-SIM стала настолько востребованной? В статье рассмотрим, как работает виртуальный номер, какие имеет преимущества, где и как можно его получить. Узнаете, как этот инструмент помогает людям в повседневной жизни и становится незаменимым в современном бизнесе.

Как работает и для чего нужен виртуальный номер?
  1. Истории

Содержание

Что такое виртуальный номер и как он работает?

Это номер, который не зависит от физической SIM-карты или определенного устройства. Его функционирование осуществляется через интернет с использованием VoIP-технологии. Этим пользуются владельцы бизнеса, а также обычные люди в личных целях.

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Типы виртуальных номеров

  1. Для звонков. Нужен, чтобы принимать и совершать вызовы через интернет. Может работать через приложения или программные телефоны.
  2. Для SMS. Предназначены, чтобы принимать и отправлять текстовые сообщения. Подходят для того, чтобы регистрироваться в социальных сетях и онлайн-сервисах или для подтверждения личности через одноразовые коды. Не подходят для звонков, могут быть временными или постоянными.
  3. Многоканальные. Одновременно обслуживают несколько входящих или исходящих вызовов. Их используют колл-центры и службы технической поддержки, а также офисы с большим количеством звонков. Удобны для масштабирования бизнеса, интегрируются с CRM-системами.
  4. Для переадресации. Виртуальная SIM-карта принимает вызовы или сообщения и перенаправляет их на другой телефон. Работает из любой точки мира с сохранением локального номера. Переадресация может быть на мобильный, стационарный телефон или VoIP.
  5. Географические номера привязаны к определенному региону или городу. Внешне они не отличаются от обычных городских. Подходят для работы с местной аудиторией.
  6. Международные. Такие SIM-карты позволяют получить номер любой страны без физического пребывания в ней. Упрощает связь с зарубежными партнерами, снижает расходы на международные звонки.
  7. Одноразовые. Пользователи пользуются этими номерами, например, чтобы зарегистрироваться в онлайн-сервисах. Такие номера автоматически блокируются через определенный промежуток времени.
  8. Корпоративные. Нужны, чтобы общаться внутри компаний. Обеспечивают связь между сотрудниками в разных регионах.

Зачем нужен виртуальный номер и чем он отличается от обычного мобильного?

Это практичное решение как для бизнеса, так и для личного использования. В отличие от традиционного номера, он не закреплен за конкретной SIM-картой или устройством. Далее объясним преимущества и основные отличия от стандартного мобильного.

Рассмотрим ниже, зачем нужен виртуальный номер телефона:

  • Клиенты звонят на единый номер, а система распределяет вызовы между сотрудниками.
  • Можно приобрести номер с кодом другого города или страны, чтобы создать впечатление, что компания находится в регионе пользователя.
  • Разные номера для отдельных рекламных кампаний позволяют легко отследить, какой канал приносит больше лидов.
  • Виртуальный номер сохранит личные данные в тайне. Например, при регистрации на подозрительных сервисах.
  • Не нужно менять SIM-карты или оплачивать роуминг, так как все работает через глобальную сеть.

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Чем виртуальный номер отличается от обычного?

  • Для первого варианта не нужна SIM-карта — он работает на любом устройстве, где есть интернет.
  • Один номер одновременно принимает несколько звонков и сообщений, что невозможно для обычного мобильного.
  • С помощью SIM-карты можно принимать звонки из любой точки мира без дополнительных расходов.

Обычный номер подойдет для личных контактов и повседневных задач. Виртуальный номер удобен, если, например, вы владелец интернет-магазина и хотите вести коммуникацию с клиентами из разных регионов, не раскрывая личные контакты.

В чем отличие:

Критерий Обычный мобильный номер Виртуальный номер
Привязка к устройству Требует SIM-карты и мобильного телефона. Не привязан к SIM-карте, работает через интернет.
Использование Для звонков, SMS, интернета. Для звонков, SMS, переадресации, бизнес-функций.
География Привязан к стране или региону оператора. Можно выбрать любой регион или страну.
Стоимость Зависит от тарифов оператора, есть роуминг. Недорогая стоимость обслуживания
Функциональность Обычные звонки и SMS. Дополнительные функции: переадресация, запись звонков, IVR и др.
Анонимность Привязан к паспортным данным владельца. Может быть анонимным или временным.
Устройства Используется только на устройстве с SIM-картой. Доступен на смартфонах, компьютерах, планшетах и IP-телефонах.

Как использовать виртуальный номер в бизнесе?

Виртуальная SIM не зависит от конкретной пластиковой карточки или смартфона, что делает ее универсальным решением для современных компаний.

Преимущества, которые имеет виртуальный номер телефона для бизнеса:

  1. Удобство и свобода. Звонки могут поступать из любой точки мира через приложение на смартфоне или компьютере.
  2. Масштабируемость. Один номер может одновременно обслуживать несколько звонков, что особенно полезно для колл-центров.
  3. Экономия средств. Виртуальные номера помогают избежать расходов на роуминг.

Как использовать виртуальный номер в бизнесе:

  • Виртуальный номер можно использовать, чтобы принимать звонки, сообщения или жалобы. Например, онлайн-магазин может консультировать клиентов по вопросам доставки.
  • Если бизнес хочет расшириться в другой город или страну, можно приобрести номер с соответствующим кодом, чтобы клиенты видели локальный номер и охотнее звонили.
  • Компании могут распределять звонки между сотрудниками. Например, звонок на общий номер может перенаправляться на свободного менеджера.

Представьте интернет-магазин, который запускает рекламу в разных регионах. Для каждого региона создаются отдельные виртуальные номера. Это помогает понять, где кампания работает лучше, а где ее нужно улучшить. Также благодаря виртуальным номерам все клиенты могут легко связаться с менеджером, не переживая о стоимости звонков.

Вот как работает виртуальный номер телефона —- все звонки направляются через облачные сервисы, что позволяет управлять вызовами, перенаправлять их и сохранять историю без использования физической SIM-карты.

Виртуальный номер — это современное и удобное решение для бизнеса, который хочет оставаться на связи с клиентами и при этом экономить ресурсы.

Как получить виртуальный номер?

Шаг 1. Перед выбором провайдера и типа решите, для чего он нужен. Например, для:

  • Звонков и SMS.
  • Международных звонков.
  • Маркетинговых кампаний.
  • Временной регистрации в онлайн-сервисах.

Шаг 2. Выберите провайдера.

В России доступно множество подобных сервисов. Перед выбором обратите внимание на:

  • Поддержку нужного функционала (звонки, SMS, переадресация).
  • Стоимость аренды.
  • Репутацию и отзывы о сервисе.

Шаг 3. Зарегистрируйтесь на платформе.

  1. Создайте аккаунт на сайте.
  2. Укажите контактные данные.
  3. При необходимости подтвердите личность.

Шаг 4. Выберите тип и регион.

  • Локальные с кодами городов России.
  • Международные для связи с зарубежными клиентами.
  • Временные или постоянные.

Шаг 5. Настройте дополнительные параметры:

  • Включите переадресацию звонков на мобильный или стационарный.
  • Проведите интеграцию с бизнес-инструментами (CRM, автоответчики, IVR).

Шаг 6. Оплатите услугу.

Виртуальные номера предоставляют на основе подписки. Это ежемесячная аренда или плата за использование (звонки, SMS).

Стоимость зависит от типа и провайдера:

  • Локальные: от 200-500 рублей в месяц.
  • Международные: от 500 рублей и выше.
  • Временные: от 100 рублей за активацию.

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Сервисы аренды виртуальных номеров

Вот обзор популярных платформ, доступных в России:

  1. Mango Office. Можно подключить локальные и международные номера. Подходит для среднего и крупного бизнеса.
  2. Onlinesim. Временные для SMS-активации. Быстрая активация и низкая стоимость. Для тех, кто хочет защитить личные данные при регистрации на платформах.
  3. VirtualPhone.com. Только международные онлайн-номера. Удобство работы через веб-интерфейс. Стоимость: От $9 в месяц, но оплатить картой РФ не получится. Подходит для бизнеса, который работает на международном уровне.
  4. MyOperator. Здесь найдете локальные и многоканальные номера. Сервис от индийских разработчиков с поддержкой 24/7. Подходит для компаний с большой базой клиентов.

Сервисы регистрации виртуальных номеров

Платформы, которые помогают создать временный или постоянный номер для обширных целей: защиты личных данных; чтобы создать аккаунт на каком-либо сервисе; для бизнес-коммуникации. Выбор зависит от целей: на короткий или долгих срок, местные или международные задачи. Ниже рассмотрим доступные варианты и как работает виртуальный номер:

  1. «Т-Банк». Услуга интегрирована с банковским приложением, что позволяет управлять виртуальным номером прямо через мобильное приложение банка.
  2. «Мой Коннект» от МТС. Можно создать дополнительный номер в приложении МТС для делового общения или временных задач.

Фото на обложке: J Studios / Getty Images

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