Модель пяти сил Портера в бизнесе: определите, что мешает бизнесу развиваться

Этот инструмент помогает понять, какие факторы влияют на организацию и как можно укрепить свои позиции. В статье рассмотрим, что это за модель, зачем она нужна и как ее применять на практике.

Свое предприятие — это постоянная конкуренция. Чтобы обойти соперников и занять сильные позиции на рынке, предприниматели анализируют ситуацию, оценивают угрозы и ищут новые возможности. Один из самых популярных методов — пяти конкурентных сил Портера.

Что такое модель 5 сил Портера

Метод назван в честь профессора Гарварда Майкла Портера и одного из ведущих специалистов в области стратегии бизнеса. В 1979 году он разработал модель пяти сил конкуренции Портера, которая помогает предприятиям анализировать конкуренцию и определять свою позицию на рынке.

Этот метод рассматривает рынок не только с точки зрения прямых соперников, но и учитывает другие факторы.

Основная идея заключается в том, что на бизнес действуют 5 сил, каждая из которых может либо ослаблять, либо усиливать его позиции.

Если все 5 сил Портера оказывают сильное давление, компании приходится адаптировать свою стратегию и внедрять меры для защиты. Напротив, если угрозы минимальны, бизнес может смело инвестировать в развитие, увеличивать долю рынка и повышать прибыльность.

Такой анализ помогает организации принимать взвешенные решения по конкурентоспособности, ценовой политике, выбору поставщиков и маркетинговым стратегиям.

Пять конкурентных сил М. Портера используется, чтобы выстроить план, который позволяет фирмам не только выжить на рынке, но и успешно развиваться, конкурировать и снижать риски.

Для чего нужен метод

Пять сил конкуренции М. Портера — это инструмент используют предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи и аналитики, чтобы разработать конкурентные стратегии.

С помощью метода:

Оценивают уровень конкурентов в отрасли.

Фирмы, которые уже работают в этой сфере, борются за клиентов, используют разные стратегии и стараются занять большую долю рынка. Если соперничество высокое, бизнесу сложнее удерживать прибыль.

В области онлайн-образования много платформ, которые предлагают курсы. Чтобы выделиться, организации используют разные стратегии — уникальный контент, персонализированное обучение, выгодные цены, скидки на первое занятие.

Выявляют давление со стороны поставщиков.

Компании, которые продают бизнесу сырье, комплектующие или услуги. Если у них сильные позиции, они могут повышать цены, ухудшать условия сотрудничества или даже прекращать снабжение.

Производители смартфонов зависят от поставщиков процессоров. Если подрядчики поднимают прайс или ограничивают поставки, себестоимость смартфонов растет.

Анализируют влияние покупателей.

Клиенты, которые выбирают между разными предложениями. Если у них есть много вариантов, они требуют лучшие условия, скидки, дополнительный сервис.

В индустрии доставки еды пользователи могут выбирать между разными сервисами. Организации вынуждены снижать цены, предлагать акции и ускорять доставку, чтобы привлечь покупателей.

Оценивают угрозы со стороны новых игроков.

Предприятия, которые могут выйти на рынок. Чем ниже барьеры входа, тем выше конкуренция. Если открыть бизнес легко, то новые предприниматели будут постоянно появляться и снижать прибыль существующих фирм.

Изучают влияние товаров-заменителей.

Альтернативные продукты, которые могут вытеснить текущие решения. Если их много, бизнесу сложнее удерживать клиентов.

Кинотеатры конкурируют не только друг с другом, но и с онлайн-показами и стриминговыми сервисами. Люди могут выбрать просмотр фильма дома, вместо того чтобы идти в кино.

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Анализ могут использовать:

Стартапы — чтобы понять, насколько перспективен рынок.

— чтобы понять, насколько перспективен рынок. Действующие фирмы — чтобы оценить конкурентную среду.

— чтобы оценить конкурентную среду. Инвесторы — чтобы определить, стоит ли вкладываться в проект.

— чтобы определить, стоит ли вкладываться в проект. Маркетологи — чтобы разработать стратегии продвижения.

Когда стоит проводить анализ:

Перед тем, как запустить бизнес или новый продукт

Когда выходят на новый рынок

Если изменилась конкурентная ситуация

Преимущества и недостатки

Метод пяти сил Портера имеет как сильные, так и слабые стороны.

Достоинства:

Методика позволяет изучить рынок не только с точки зрения прямых конкурентов, но и через влияние поставщиков, покупателей, новых игроков и товаров-заменителей.

Организация получает полное представление о внешних факторах, влияющих на ее бизнес.

Приведем пример. Производитель смартфонов анализирует не только другие бренды, но и поставщиков комплектующих, новых производителей на рынке и альтернативные устройства, чтобы отстроиться от конкурентов.

Анализ пяти сил М. Портера помогает выявить угрозы заранее. Компания, которая производит традиционные лампы накаливания, видит рост популярности светодиодных ламп и разрабатывает новую линейку продукции, чтобы сохранить позиции в торговле.

Позволяет найти конкурентные преимущества. Онлайн-магазин проводит оценку и понимает, что у конкурентов проблемы с доставкой. Он делает ставку именно на это и получит больше клиентов.

Минусы:

Не учитывает внутренние факторы компании. Например, фирма оценила конкурентную среду, но не учла собственные проблемы — нехватку опыта у команды или слабую маркетинговую стратегию.

Не дает точного прогноза на будущее. Компания вложилась в производство компакт-дисков, но через год стриминговые сервисы сделали этот продукт устаревшим.

Требует собирать актуальную информацию. Маленькая организация хочет изучить нужную область, но у нее нет бюджета на исследования, а открытые источники содержат устаревшую информацию.

Не рассматривает влияние государственных и технологических факторов. Модель пяти сил конкуренции М. Портера не учитывает законы, налоги, правительственные ограничения и резкие технологические прорывы. Например, бизнес-аналитики не учли, что государство ввело жесткие ограничения на рекламу определенных товаров, из-за чего продвигать их стало сложнее.

Делаем анализ 5 сил Портера

Шаг 1. Для начала определяем конкурентов в отрасли

Соперники — это все те, кто предлагает похожие товары или услуги. Чем больше игроков в области, тем сложнее удерживать прибыль.

Что нужно сделать:

Определить ключевых конкурентов.

Оценить их сильные и слабые стороны.

Узнать, какие стратегии они используют (цена, качество, маркетинг).

Магазин бытовой техники анализирует, какие сети работают в этом сегменте: крупные ритейлеры, интернет-магазины и локальные магазины. Он изучает их цены, ассортимент, уровень сервиса и скорость доставки.

Если конкуренты предлагают бесплатную доставку, магазину нужно придумать дополнительное преимущество, например, скидку на установку техники.

Шаг 2. Оцениваем влияние поставщиков

Подрядчики — это компании, которые продают бизнесу материалы, комплектующие или услуги. Если они обладают сильной позицией, то могут диктовать цены и условия.

Что нужно сделать:

Определить, сколько торговцев доступно в сегменте.

Узнать, есть ли зависимость от одного поставщика.

Оценить возможность смены подрядчика без потери качества.

Приведем пример. Автопроизводитель анализирует рынок поставщиков запчастей. Только один продавец двигателей, он может устанавливать высокие цены.

Если использовать модель анализа пяти сил Портера, то предприятие может заранее определить степень зависимости и разработать стратегию по альтернативным источникам, чтобы снизить риски.

Шаг 3. Анализируем силу покупателей

Если у клиентов есть много вариаций, они могут диктовать свои условия: требовать скидки, улучшенный сервис или персонализированные предложения.

Что нужно сделать:

Оценить, сколько у покупателей аналогов.

Понять, насколько важно для них качество, цена или сервис.

Узнать, как они принимают решение о покупке.

Например, в индустрии авиаперелетов пассажиры сравнивают прайс на билет, удобство рейса и дополнительные услуги (багаж, питание). Авиакомпании конкурируют не только стоимостью, но и лояльностью клиентов — предлагают бонусные программы, улучшенные условия для постоянных пассажиров.

Шаг 4. Оцениваем угрозу новых игроков

Если вход на рынок легкий, то со временем появится больше конкурентов, что снизит прибыль. Высокие барьеры, наоборот, защищают уже работающие организации.

Что нужно сделать:

Оценить, насколько сложно открыть бизнес в этой сфере.

Узнать, какие инвестиции и лицензии требуются.

Посмотреть, насколько развиты технологии, которые могут упростить выход в торговлю.

К примеру, войти в сферу производства автомобилей сложно: нужны миллиарды рублей на заводы, тестирование, сертификацию. А вот открыть онлайн-магазин одежды гораздо проще — достаточно создать сайт и договориться с поставщиками.

Шаг 5. Изучаем угрозу товаров-заменителей

Это альтернативные продукты, которые могут удовлетворить ту же потребность клиентов. Если их много, предпринимателю сложнее удерживать покупателей.

Что нужно сделать:

Определить, какие аналоги могут заменить ваше предложение.

Оценить, насколько легко клиенту перейти на заменитель.

Узнать, чем можно выделиться на фоне этихтоваров.

Допустим, фитнес-клубы конкурируют не только между собой, но и с домашними тренировками и мобильными приложениями для занятий спортом.

Чтобы привлечь и удержать клиентов, они предлагают:

Групповые занятия, создающие эффект команды и мотивации.

Специальное оборудование, недоступное в домашних условиях.

Программы питания и сопровождение специалистов (диетологов, реабилитологов).

Оценка результатов и примеры анализа

После того как компания проведет анализ пяти конкурентных сил Портера, требуется правильно интерпретировать полученные сведения.

Это позволит понять, какие факторы оказывают наибольшее влияние на бизнес, какие угрозы нужно учитывать и какие возможности можно использовать для роста.

Нужно определить, какие силы оказывают наибольшее давление:

Если конкуренция высокая, компании нужно выделяться за счет уникальных предложений.

Если поставщики имеют сильное влияние, стоит искать альтернативные источники сырья или партнеров.

Если покупатели диктуют условия, можно усилить программу лояльности или улучшить сервис.

Выявить главные риски и угрозы:

Какие факторы ограничивают развитие бизнеса?

Что может негативно повлиять на продажи, ценообразование, поставки?

Какие компании или технологии могут занять вашу нишу?

Найти возможности для роста:

Если рынок не перегружен конкурентами, можно занять более выгодные позиции.

Если влияние поставщиков слабое, можно диктовать им условия.

Если у товаров-заменителей низкая популярность, бизнесу проще удерживать клиентов.

Разработать стратегию на основе полученных сведений:

Если клиенты ищут доступный прайс, можно пересмотреть ценовую политику.

Если рынок насыщен конкурентами, стоит усилить маркетинг и брендирование.

Если поставщики имеют большое влияние, можно наладить собственное производство при возможности.

Матрица пяти сил Портера позволит предприятию проанализировать внешние факторы и выстроить грамотную стратегию, чтобы укрепить позиции в своей отрасли.

Примеры анализа пяти сил Портера

Если оценивать рынок по пяти силам конкуренции по Портеру, фирмы могут выявить основные угрозы и возможности для развития. Рассмотрим 2 случая:

Пример 1. Производитель смартфонов

Конкуренция: высокая (Xiaomi, Realme, Infinix, Honor). Поставщики: сильное влияние (чипы, экраны, аккумуляторы импортируются). Покупатели: сравнивают характеристики, ищут баланс цены и качества. Новые игроки: рынок сложный, но китайские бренды продолжают заходить. Товары-заменители: планшеты, кнопочные телефоны, умные часы.

Вывод:

Бренду стоит делать ставку на локальное производство, чтобы снизить зависимость от импорта.

Развивать и создавать уникальное ПО, что поможет выделиться на фоне конкурентов.

Маркетинговая стратегия должна включать фокус на надежность, доступность и гарантийное обслуживание.

Пример 2. Сеть кофеен

Конкуренция: высокая («Шоколадница», «Кофе Хауз», One Price Coffee, локальные кофейни). Поставщики: среднее влияние, но цены на кофе зависят от курса валют. Покупатели: ценят удобное расположение, качество напитков, сервис. Новые игроки: рынок насыщенный, но небольшие заведения продолжают открываться. Товары-заменители: кофе на вынос из заправок, вендинговые автоматы, домашний кофе.

Вывод:

Сделать акцент на развитии собственной системы обжарки, что поможет снизить зависимость от поставщиков.

Внедрить программу лояльности и бонусов, что увеличит количество постоянных клиентов.

Сделать ставку на уникальные вкусы и сезонные предложения и это поможет выделиться среди соперников.

Придумать интересное название кофейни и ее тематику (например, «Непроходимый лес») и соответствовать названию: украсить стены сухими ветками, ввести необычное меню, которое будет соответствовать тематике.

Итог

Модель пяти сил Портера помогает бизнесу понять, какие факторы влияют на его конкурентоспособность.

Если использовать этот анализ, компания сможет разработать стратегию, которая позволит ей занять устойчивые позиции в нужной сфере. Однако важно учитывать, что рынок постоянно меняется, поэтому оценку нужно проводить регулярно и корректировать бизнес-стратегию в соответствии с новыми реалиями.

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