Как переводить деньги за рубеж с помощью сервиса MoneyPort

Тем не менее возможности обойти ограничения остаются — одной из таких является сервис MoneyPort . В этом материале разбираем, что он из себя представляет и какие проблемы помогает решить.

С каждым месяцем в отношении российских граждан вводится все больше ограничений, препятствующих выводу средств за рубеж. Особенно от этого страдают релоканты, работающие на российские компании из других стран, а также бизнес, сотрудничающий с зарубежными поставщиками.

Какие проблемы с переводами есть сейчас

С начала специальной военной операции страны Запада ввели одиннадцать пакетов санкций, которые также затронули российский банковский сектор. Одной из санкционных мер стало отключение российских банков от SWIFT — системы передачи финансовых сообщений.

По состоянию на декабрь 2023 года под санкции попали 48 крупнейших российских банков. Для их клиентов это сделало невозможными переводы денег в иностранные банки, только если они не подключены к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка.

Кроме того, российский Центробанк продлил ограничение на переводы средств за рубеж до 31 марта 2024 года. Остается в силе запрет на переводы более $1 млн на любые счета в иностранных банках. Также сохраняется лимит в $10 тысяч на любые транзакции через системы денежных переводов.

Кроме того, сохранился запрет на переводы за рубеж для физических и юридических лиц из недружественных государств. Исключением являются компании, которые находятся под контролем российских физ- или юрлиц.

Санкции в отношении банков сделали популярными P2P-сервисы. Однако с последними тоже не все гладко. В марте 2023 года Евросоюз одобрил десятый пакет санкций, в который включили ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро.

Сразу после этого крупнейшая в мире криптобиржа Binance ограничила операции для россиян, активы которых превышали €10 тысяч. А с 31 января 2024 года платформа и вовсе закроет для российских пользователей операции со всеми валютами, включая рубли.

Наконец, ограничения коснулись ряда сервисов денежных переводов. Например, «Золотая корона» перестала работать с картами подсанкционных банков. А «Юнистрим» попал в SDN — черный список США. Из-за этого с ним отказались работать многие иностранные банки.

Что такое MoneyPort

История сервиса MoneyPort началась четыре года назад — тогда он специализировался на сфере торговли со странами азиатского региона. В прошлом году компания расширила деятельность на международный финансовый сектор, чему способствовало наличие офисов в Европе, Азии и США. Сервис работает на базе расчетных счетов своих компаний, предлагая к ним доступ для проведения транзакций.

Учет операций ведется в личном кабинете и через Telegram-бота в закрытом чате. Срок зачисления денежных средств может варьироваться от пяти минут до трех суток — это зависит от направления платежа/

Для бизнеса MoneyPort полезен тем, что позволяет оплачивать счета зарубежных партнеров, поставщиков услуг и товаров. Просто оформляете заявку на платеж, вносите деньги по реквизитам (можно в рублях), и спустя некоторое время зарубежная компания получает оплату за заказ.

Пополнить счет можно и наличными — для этого у компании есть филиалы в 10 городах России и 35 городах мира. Наличные можно как привезти лично, так и передать через курьера.

MoneyPort поддерживает множество платежных систем: PayPal, Zelle, Wise, Revolut, N26, BBVA, Cash app, Alipay, WeChat, SEPA, SWIFT и ряд других.

Наконец, сервис позволяет отправлять деньги в Россию, например, если необходимо перевести зарплату от иностранного работодателя на карту российского банка или ИП.

При всем этом MoneyPort гарантирует безопасность и надежность транзакций: 97% переводов проходят с первой попытки. По каждому платежу есть подтверждающие документы, которые можно предоставить, если со стороны банка возникнут вопросы. Также вас сопровождает личный менеджер, готовый помочь и проконсультировать в любой момент.

Как пользоваться сервисом

Чтобы начать пользоваться MoneyPort, необходимо создать учетную запись на официальном сайте. После регистрации откроется доступ к личному кабинету, где отображаются баланс счетов и история операций.

На главной странице представлены пять опций: перевод физическому и юридическому лицу, прием из-за рубежа, выдача наличных и обмен криптовалют. Нажимая на опцию, попадаем на страницу создания перевода. С нее — в чат-кассу в Telegram с менеджером, где предстоит указать реквизиты.

Для юрлиц сервис предлагает оплату инвойса по трехстороннему соглашению от одного из своих юрлиц, где тот выступает платежным агентом. Таким образом можно, например, внести на счет наличные рубли в России и оплатить инвойс поставщика за товары в Европе, США, Китае, Японии и других странах.

На выбор для перевода доступны десять валют: рубли, доллары, евро, фунты, юани, японские иены, южнокорейские воны, дихрамы, турецкие лиры и USDT.

Все детали оговариваются в заявке через Telegram: сумма перевода или вилка с разбегом не более 25%, выбранная валюта, номер карты получателя для физлиц, реквизиты компании и банка для юрлиц.

Далее менеджер уточняет детали транзакции, после чего присылает ссылку на оплату. По ссылке доступна форма для заполнения, в которой надо ввести данные карты отправителя.

После этого надо прислать менеджеру подтверждение оплаты и реквизиты получателя. Также можно договориться о том, чтобы привезти наличные. Статус транзакции отслеживается прямо в чате. Обычно на перевод уходит 5-10 минут.

Конечно, помимо MoneyPort остались и другие способы перевести средства за рубеж. Однако с каждым месяцем их становится все меньше. Например, «Райффайзенбанк» — один из немногих, кто до сих пор поддерживал переводы через SWIFT, — уйдет из России в конце декабря.

До недавнего времени P2P-биржи, такие как Binance и OKХ, были доступным способом обойти ограничения. Однако с введением новых пакетов санкций они тоже начали сворачивать свою деятельность в России.

Платежные сервисы, такие как Unistream и «Золотая корона», либо перестали работать с картами подсанкционных банков, либо сами попали в санкционные списки.

Так что MoneyPort — один немногих оставшихся финансовых инструментов, который позволяет без проблем переводить средства за рубеж и обратно. Сервис предлагает множество счетов юридических и физических лиц, а также аккаунтов в платежных системах и касс с наличностью по всему миру. Такое решение будет полезных как для бизнеса, так и для рядовых пользователей.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены MoneyPort