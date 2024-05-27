Номинальный счет, что это и как он работает

Часто компании-посредники во время проведения сделок между своими клиентами используют номинальные счета. Так бизнес не выходит из правового поля, а финансовый поток исключается из выручки фирмы. В статье узнаете, что такое номинальный счет, как его открыть и какими законами он регулируется.

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Что такое номинальный счет

Номинальным называется посреднический банковский счет. Он помогает проводить финансовые операции с деньгами, принадлежащими не его владельцу, а сторонам, заключившим договор.

Взаимодействовать с номинальным счетом могут следующие лица или компании:

плательщик, или депонент;

получатель средств, или бенефициар;

эмитент, или гарант-посредник.

Номинальный счет работает таким образом:

Платформа, которая владеет счетом, и бенефициар заключают сделку. Заказчик и исполнитель подписывают договор через интернет-площадку. Первый перечисляет деньги как оплату на номинальный счет. Эмитент следит за их нахождением в банке до выполнения условий договора. Исполнитель оказывает услугу или передает товар заказчику. Тот подтверждает выполнение условий договора. Банк перечисляет вознаграждение исполнителю на карту или по реквизитам.

Перед исполнением сделки эмитенту нужно передать информацию о бенефициарах в кредитную организацию. У большинства банков для этого имеется API в приложении.

Виды номинальных счетов

Номинальные счета делятся на несколько категорий в зависимости от способа использования.

Классический

В качестве примера можно привести классический номинальный счет, который открывает в банке опекун несовершеннолетнего или недееспособного гражданина.

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Он нужен для зачисления:

алиментов;

пенсий;

пособий;

других социальных выплат, которые предусмотрены законодательством.

Не переводят на номинальный счет опекуна такие средства:

материнский капитал,

компенсации по страховкам,

проценты по банковским депозитам.

В этом случае в операциях с номинальным счетом участвуют 3 стороны:

депонент, которым выступает опекун, или владелец счета;

бенефициар, опекаемое лицо, которому принадлежат права на деньги, хранящиеся на счете;

эмитент — банк-посредник и гарант безопасности операций.

Для открытия социального номинального счета нужны заявление от родителя или опекуна и следующие документы:

паспорт лица, которое открывает счет;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего или удостоверение личности недееспособного гражданина;

справка из органов опеки.

Ограничений на использование денег с такого счета нет. Опекун может снимать средства в интересах подопечного без предварительного уведомления контролирующих органов. Для подтверждения расходов нужно каждый год составлять отчет о расходах и предоставлять его в отдел опеки.

Дополнительно в договоре указывают:

список лиц, которые могут перечислять или выдавать деньги;

перечень организаций, в адрес которых допускается переводить средства с номинального счета;

граждан, согласие которых нужно на операции по счету;

на операции по счету; документы, служащие основанием для переводов;

обстоятельства, становящиеся причинами для операций.

Социальный номинальный счет закрывают в случае:

достижения совершеннолетия или снятия недееспособности у опекаемого;

заявления опекуна, предоставленного лично или через доверенного;

смерти подопечного или опекуна.

Социальный номинальный счет имеет такие преимущества:

обеспеченную страховой компанией и органами опеки безопасность;

начисление процентов на остаток на счете;

удобное управление через мобильное приложение.

Среди недостатков номинального счета можно выделить:

ограничение местом проживания для открытия;

снятие наличных только в отделении банка;

жесткий контроль со стороны кредитной организации и органов опеки.

Эскроу

Одним из видов номинального счета считается договор эскроу. В России это понятие впервые появилось в 2014 г. в Гражданском кодексе. Согласно законодательству, открытие такого счета нужно для блокировки на нем денег до выполнения указанных в договоре условий.

В сделке эскроу участвуют 3 стороны:

депонент, или лицо, которое вносит деньги;

бенефициар, или тот, кто получает вклад;

эскроу-агент, которым становится банк, открывающий счет и выступающий гарантом выполнения условий сделки.

Номинальными счетами эскроу пользуются в случае:

операций с недвижимостью,

оплаты товаров и услуг,

покупки ценных бумаг.

В 2019 году для сохранения конфиденциальности сделок и обеспечения прав дольщиков при покупке квартир приняли закон, обязывающий хранить деньги на эскроу-счетах. Получить их бенефициар может только после сдачи дома. Но и депонент получит их обратно только в том случае, если застройщик не выполнит условий договора и не сдаст объект в срок.

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Алгоритм работы номинального эскроу-счета при покупке новой квартиры таков:

Застройщик получает разрешение на возведение дома. Банк открывает ему отдельный расчетный счет. Покупатель квартиры, финансовая организация и девелопер подписывают договор долевого участия. Банк открывает депоненту (покупателю) счет эскроу. Застройщик вместе с покупателем регистрируют сделку в Росреестре. Депонент пополняет эскроу. Банк хранит деньги до тех пор, пока исполнитель не построит объект. Девелопер завершает строительство и сдает дом. Покупатель оформляет квартиру в собственность, а банк одновременно переводит деньги на расчетный счет застройщика.

Преимуществами эскроу-счета участники сделки называют:

гарантию безопасности для покупателя недвижимости;

страхование денег до 10 млн рублей;

бесплатное открытие счета для дольщика;

для дольщика; запрет на арест денег, даже если у покупателя есть долги и неоплаченные штрафы.

Недостатками эскроу считают:

невозможность застройщика пользоваться деньгами;

блокировку средств до расторжения или исполнения договора;

неначисление процентов (как на банковский депозит).

Аккредитив

Еще один вид номинального счета — аккредитив. На нем хранят деньги, которые предназначены для оплаты сделок, товаров и услуг между продавцом и покупателем при посредничестве банка.

В такой операции участвуют 3 стороны:

приказодатель (плательщик) — сторона, покупающая товары или услуги;

бенефициар (продавец) — компания, получающая деньги после исполнения договора;

(продавец) — компания, получающая деньги после исполнения договора; эмитент (финансовая структура) — посредник, нужный для сохранения безопасности сделки.

Аккредитивами пользуются в таких случаях:

с целью проведения крупных сделок между физическими лицами;

для операций внутри страны между юридическими лицами;

во внешней торговле.

Существуют такие виды аккредитивов:

отзывный , который покупатель имеет право отменить без ведома продавца;

, который покупатель имеет право отменить без ведома продавца; безотзывный , для аннулирования которого нужны согласия обеих сторон сделки;

, для аннулирования которого нужны согласия обеих сторон сделки; покрытый , когда деньги из банка покупателя поступают в банк продавца сразу в полном объеме;

, когда деньги из банка покупателя поступают в банк продавца сразу в полном объеме; непокрытый , если средства со счета списываются постепенно по мере выполнения условий договора;

, если средства со счета списываются постепенно по мере выполнения условий договора; подтвержденный , когда для повышения безопасности привлекается дополнительная кредитная организация;

, когда для повышения безопасности привлекается дополнительная кредитная организация; неподтвержденный , если дополнительным гарантом становится сам банк-эмитент;

, если дополнительным гарантом становится сам банк-эмитент; кумулятивный , разрешающий владельцу присоединить остаток денег к новому аккредитиву;

, разрешающий владельцу присоединить остаток денег к новому аккредитиву; некумулятивный, если неизрасходованные деньги не аккумулируются на новом счете.

Преимущества аккредитива:

прозрачность и безопасность расчетов для обеих сторон сделки;

расчетов для обеих сторон сделки; большое количество банков, работающих с аккредитивами;

простое и быстрое открытие;

и быстрое открытие; необязательность личного присутствия при раскрытии.

Недостатки аккредитива:

отсутствие страхования вклада;

сложность документооборота при раскрытии;

комиссии банка за ведение счета;

ограниченность сроков при проведении сделки.

Кому и зачем он нужен

Существует несколько категорий предприятий, которым нужен номинальный счет для работы согласно российскому законодательству.

Среди них:

компании, зарегистрированные в реестре информационных платформ и операторов цифровых систем;

риэлторские агентства;

предприятия, участвующие в лизинговых схемах;

организации, выполняющие функции эскроу-агентов.

Часто пользуются номинальным счетом:

маркетплейсы;

интернет-платформы, которые сотрудничают с самозанятыми клиентами;

компании-гаранты безопасности сделок.

Остальные предприятия могут открывать номинальные счета добровольно, если им нужно разделить свои и клиентские деньги.

Компании открывают номинальный счет, чтобы:

Снизить налогооблагаемую базу. Так как деньги на нем разделены на 2 части – клиентские и свои, налог будет рассчитываться не с полной суммы, а только с размера комиссии, взимаемой посредником. Так компания или ИП избегают вопросов от ФНС по поводу маленького налога при большом обороте. Автоматизировать документооборот. Все операции с номинальным счетом проходят через API. Поэтому нагрузка на бухгалтерию при постоянном контроле перемещения средств минимальная. Гарантии безопасности для контрагентов. Деньги, переведенные на номинальные счета, остаются собственностью бенефициаров. Если у депонента возникают финансовые трудности и активы на основном расчетном счете арестованы, то блокировать средства клиентов на номинальном счете запрещено. Обезопасить средства участников крупных сделок. В операциях с недвижимостью посреднические платформы с помощью номинального счета ограждают продавца и покупателя от мошенничества, гарантируя передачу денег только после выполнения условий договора.

Как открыть номинальный счет

Для открытия номинального счета нужно выполнить следующие действия:

Узнать, какие кредитные организации оказывают такую услугу. Связаться с менеджером или клиентской службой, чтобы узнать условия и список нужных документов. Заполнить анкету на портале банка. Дождаться сообщения от его представителя. Согласовать дату и время визита в отделение банка. Написать заявление на открытие номинального счета. Подписать договор. Начать пользоваться номинальным счетом.

Список документов банки формируют самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства.

Чаще всего в него входят:

устав компании с изменениями;

решение полномочного органа о назначении руководителя предприятия;

приказ о его вступлении в должность;

лицензии, выданные фирме для работы;

карта с образцами печати и подписей руководителей;

выписка, подтверждающая адрес, по которому зарегистрирована компания.

Банк определяет, какие документы должны быть представлены подлинниками или копиями. Способ их заверения тоже определяют правила кредитной организации.

Какими законами регулируется номинальный счет

Работа с номинальными счетами утверждена в параграфе 2 Гражданского кодекса РФ.

В ст. 860 рассматриваются следующие вопросы:

основные понятия;

вопросы по заключению договора номинального счета;

описание и правила совершения операций по нему;

предоставление бенефициару информации по номинальному счету, являющейся коммерческой тайной;

основания для ареста и списания со счета денег;

денег; принципы внесения изменений, условия расторжения договора, замены бенефициаров.

Инвестиционные и финансовые платформы открывают номинальные счета в соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020 № 211-ФЗ и от 08.11.2007 № 259-ФЗ.

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