Номинальный счет, что это и как он работает

Часто компании-посредники во время проведения сделок между своими клиентами используют номинальные счета. Так бизнес не выходит из правового поля, а финансовый поток исключается из выручки фирмы.
В статье узнаете, что такое номинальный счет, как его открыть и какими законами он регулируется.
Содержание
- Что такое номинальный счет
- Виды номинальных счетов
- Кому и зачем он нужен
- Как открыть номинальный счет
- Какими законами регулируется номинальный счет
Что такое номинальный счет
Номинальным называется посреднический банковский счет. Он помогает проводить финансовые операции с деньгами, принадлежащими не его владельцу, а сторонам, заключившим договор.
Взаимодействовать с номинальным счетом могут следующие лица или компании:
- плательщик, или депонент;
- получатель средств, или бенефициар;
- эмитент, или гарант-посредник.
Номинальный счет работает таким образом:
- Платформа, которая владеет счетом, и бенефициар заключают сделку.
- Заказчик и исполнитель подписывают договор через интернет-площадку.
- Первый перечисляет деньги как оплату на номинальный счет.
- Эмитент следит за их нахождением в банке до выполнения условий договора.
- Исполнитель оказывает услугу или передает товар заказчику.
- Тот подтверждает выполнение условий договора.
- Банк перечисляет вознаграждение исполнителю на карту или по реквизитам.
Перед исполнением сделки эмитенту нужно передать информацию о бенефициарах в кредитную организацию. У большинства банков для этого имеется API в приложении.
Виды номинальных счетов
Номинальные счета делятся на несколько категорий в зависимости от способа использования.
Классический
В качестве примера можно привести классический номинальный счет, который открывает в банке опекун несовершеннолетнего или недееспособного гражданина.
Читайте по теме:
Как пополнить расчетный счет для ООО
Как ИП выбрать банк для открытия расчетного счета
Он нужен для зачисления:
- алиментов;
- пенсий;
- пособий;
- других социальных выплат, которые предусмотрены законодательством.
Не переводят на номинальный счет опекуна такие средства:
- материнский капитал,
- компенсации по страховкам,
- проценты по банковским депозитам.
В этом случае в операциях с номинальным счетом участвуют 3 стороны:
- депонент, которым выступает опекун, или владелец счета;
- бенефициар, опекаемое лицо, которому принадлежат права на деньги, хранящиеся на счете;
- эмитент — банк-посредник и гарант безопасности операций.
Для открытия социального номинального счета нужны заявление от родителя или опекуна и следующие документы:
- паспорт лица, которое открывает счет;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего или удостоверение личности недееспособного гражданина;
- справка из органов опеки.
Ограничений на использование денег с такого счета нет. Опекун может снимать средства в интересах подопечного без предварительного уведомления контролирующих органов. Для подтверждения расходов нужно каждый год составлять отчет о расходах и предоставлять его в отдел опеки.
Дополнительно в договоре указывают:
- список лиц, которые могут перечислять или выдавать деньги;
- перечень организаций, в адрес которых допускается переводить средства с номинального счета;
- граждан, согласие которых нужно на операции по счету;
- документы, служащие основанием для переводов;
- обстоятельства, становящиеся причинами для операций.
Социальный номинальный счет закрывают в случае:
- достижения совершеннолетия или снятия недееспособности у опекаемого;
- заявления опекуна, предоставленного лично или через доверенного;
- смерти подопечного или опекуна.
Социальный номинальный счет имеет такие преимущества:
- обеспеченную страховой компанией и органами опеки безопасность;
- начисление процентов на остаток на счете;
- удобное управление через мобильное приложение.
Среди недостатков номинального счета можно выделить:
- ограничение местом проживания для открытия;
- снятие наличных только в отделении банка;
- жесткий контроль со стороны кредитной организации и органов опеки.
Эскроу
Одним из видов номинального счета считается договор эскроу. В России это понятие впервые появилось в 2014 г. в Гражданском кодексе. Согласно законодательству, открытие такого счета нужно для блокировки на нем денег до выполнения указанных в договоре условий.
В сделке эскроу участвуют 3 стороны:
- депонент, или лицо, которое вносит деньги;
- бенефициар, или тот, кто получает вклад;
- эскроу-агент, которым становится банк, открывающий счет и выступающий гарантом выполнения условий сделки.
Номинальными счетами эскроу пользуются в случае:
- операций с недвижимостью,
- оплаты товаров и услуг,
- покупки ценных бумаг.
В 2019 году для сохранения конфиденциальности сделок и обеспечения прав дольщиков при покупке квартир приняли закон, обязывающий хранить деньги на эскроу-счетах. Получить их бенефициар может только после сдачи дома. Но и депонент получит их обратно только в том случае, если застройщик не выполнит условий договора и не сдаст объект в срок.
Читайте по теме:
Как работает овернайт для бизнеса
Овердрафт: что это такое и как работает для юридических лиц
Алгоритм работы номинального эскроу-счета при покупке новой квартиры таков:
- Застройщик получает разрешение на возведение дома.
- Банк открывает ему отдельный расчетный счет.
- Покупатель квартиры, финансовая организация и девелопер подписывают договор долевого участия.
- Банк открывает депоненту (покупателю) счет эскроу.
- Застройщик вместе с покупателем регистрируют сделку в Росреестре.
- Депонент пополняет эскроу.
- Банк хранит деньги до тех пор, пока исполнитель не построит объект.
- Девелопер завершает строительство и сдает дом.
- Покупатель оформляет квартиру в собственность, а банк одновременно переводит деньги на расчетный счет застройщика.
Преимуществами эскроу-счета участники сделки называют:
- гарантию безопасности для покупателя недвижимости;
- страхование денег до 10 млн рублей;
- бесплатное открытие счета для дольщика;
- запрет на арест денег, даже если у покупателя есть долги и неоплаченные штрафы.
Недостатками эскроу считают:
- невозможность застройщика пользоваться деньгами;
- блокировку средств до расторжения или исполнения договора;
- неначисление процентов (как на банковский депозит).
Аккредитив
Еще один вид номинального счета — аккредитив. На нем хранят деньги, которые предназначены для оплаты сделок, товаров и услуг между продавцом и покупателем при посредничестве банка.
В такой операции участвуют 3 стороны:
- приказодатель (плательщик) — сторона, покупающая товары или услуги;
- бенефициар (продавец) — компания, получающая деньги после исполнения договора;
- эмитент (финансовая структура) — посредник, нужный для сохранения безопасности сделки.
Аккредитивами пользуются в таких случаях:
- с целью проведения крупных сделок между физическими лицами;
- для операций внутри страны между юридическими лицами;
- во внешней торговле.
Существуют такие виды аккредитивов:
- отзывный, который покупатель имеет право отменить без ведома продавца;
- безотзывный, для аннулирования которого нужны согласия обеих сторон сделки;
- покрытый, когда деньги из банка покупателя поступают в банк продавца сразу в полном объеме;
- непокрытый, если средства со счета списываются постепенно по мере выполнения условий договора;
- подтвержденный, когда для повышения безопасности привлекается дополнительная кредитная организация;
- неподтвержденный, если дополнительным гарантом становится сам банк-эмитент;
- кумулятивный, разрешающий владельцу присоединить остаток денег к новому аккредитиву;
- некумулятивный, если неизрасходованные деньги не аккумулируются на новом счете.
Преимущества аккредитива:
- прозрачность и безопасность расчетов для обеих сторон сделки;
- большое количество банков, работающих с аккредитивами;
- простое и быстрое открытие;
- необязательность личного присутствия при раскрытии.
Недостатки аккредитива:
- отсутствие страхования вклада;
- сложность документооборота при раскрытии;
- комиссии банка за ведение счета;
- ограниченность сроков при проведении сделки.
Кому и зачем он нужен
Существует несколько категорий предприятий, которым нужен номинальный счет для работы согласно российскому законодательству.
Среди них:
- компании, зарегистрированные в реестре информационных платформ и операторов цифровых систем;
- риэлторские агентства;
- предприятия, участвующие в лизинговых схемах;
- организации, выполняющие функции эскроу-агентов.
Часто пользуются номинальным счетом:
- маркетплейсы;
- интернет-платформы, которые сотрудничают с самозанятыми клиентами;
- компании-гаранты безопасности сделок.
Остальные предприятия могут открывать номинальные счета добровольно, если им нужно разделить свои и клиентские деньги.
Компании открывают номинальный счет, чтобы:
- Снизить налогооблагаемую базу. Так как деньги на нем разделены на 2 части – клиентские и свои, налог будет рассчитываться не с полной суммы, а только с размера комиссии, взимаемой посредником. Так компания или ИП избегают вопросов от ФНС по поводу маленького налога при большом обороте.
- Автоматизировать документооборот. Все операции с номинальным счетом проходят через API. Поэтому нагрузка на бухгалтерию при постоянном контроле перемещения средств минимальная. Гарантии безопасности для контрагентов. Деньги, переведенные на номинальные счета, остаются собственностью бенефициаров. Если у депонента возникают финансовые трудности и активы на основном расчетном счете арестованы, то блокировать средства клиентов на номинальном счете запрещено.
- Обезопасить средства участников крупных сделок. В операциях с недвижимостью посреднические платформы с помощью номинального счета ограждают продавца и покупателя от мошенничества, гарантируя передачу денег только после выполнения условий договора.
Как открыть номинальный счет
Для открытия номинального счета нужно выполнить следующие действия:
- Узнать, какие кредитные организации оказывают такую услугу.
- Связаться с менеджером или клиентской службой, чтобы узнать условия и список нужных документов.
- Заполнить анкету на портале банка.
- Дождаться сообщения от его представителя.
- Согласовать дату и время визита в отделение банка.
- Написать заявление на открытие номинального счета.
- Подписать договор.
- Начать пользоваться номинальным счетом.
Список документов банки формируют самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства.
Чаще всего в него входят:
- устав компании с изменениями;
- решение полномочного органа о назначении руководителя предприятия;
- приказ о его вступлении в должность;
- лицензии, выданные фирме для работы;
- карта с образцами печати и подписей руководителей;
- выписка, подтверждающая адрес, по которому зарегистрирована компания.
Банк определяет, какие документы должны быть представлены подлинниками или копиями. Способ их заверения тоже определяют правила кредитной организации.
Какими законами регулируется номинальный счет
Работа с номинальными счетами утверждена в параграфе 2 Гражданского кодекса РФ.
В ст. 860 рассматриваются следующие вопросы:
- основные понятия;
- вопросы по заключению договора номинального счета;
- описание и правила совершения операций по нему;
- предоставление бенефициару информации по номинальному счету, являющейся коммерческой тайной;
- основания для ареста и списания со счета денег;
- принципы внесения изменений, условия расторжения договора, замены бенефициаров.
Инвестиционные и финансовые платформы открывают номинальные счета в соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020 № 211-ФЗ и от 08.11.2007 № 259-ФЗ.
Фото на обложке: Pexels
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 НСПК вводит комиссию для погашения займов МФО с помощью карт
- 2 Дилеры стали отказываться от «серых» машин, «Всеинструменты.ру» собирается на IPO: главное 27 мая
- 3 Главный аналитик «Банки.ру» назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти
- 4 Что такое маржа и маржинальность
- 5 Целевой кредит: что это, как получить и в чем отличие от обычного кредита
ВОЗМОЖНОСТИ
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024