Основатель OpenAI запустил свою криптовалюту — для ее использования нужно отсканировать глаза

Пройти эту процедуру решила журналистка Futurism Нур Аль-Сибай. Она поделилась своим опытом, а также рассказала о противоречиях вокруг проекта.

24 июля состоялся глобальный запуск криптовалюты Worldcoin от основателя OpenAI Сэма Альтмана. Чтобы ее использовать, необходимо подтвердить свою личность, отсканировав глаза с помощью устройства под названием Orb, которое выглядит как металлическая сфера.

Обычно CEO OpenAI Сэма Альтмана упоминают в новостях в связи с тем, какое сильное влияние на общество и рынок труда оказывают технологии его компании, такие как ChatGPT и DALL-E.

Но на этот раз в центре внимания СМИ был его новый проект под названием Worldcoin. Его главная особенная — металлическая сфера Orb, которая сканирует глаза пользователя, чтобы подтвердить его личность. Те, кто прошел эту процедуру, получают криптовалюту Worldcoin.

Создатели проекта аргументируют это так: интернет активно наполняется сгенерированным ИИ контентом, и скоро будет трудно определить, кем создан тот или иной материал — человеком или компьютером. Worldcoin будет служить универсальным удостоверением личности, которое доказывает, что пользователь является человеком.

Но у этой концепции есть и очевидные противоречия.

Поток сгенерированного контента в значительной степени вызван технологиями, которые разрабатывает OpenAI. Поэтому Альтман будто решает проблему, которую сам активно создает.

Утверждается, что проект «обеспечит глобальные демократические процессы» и «укажет потенциальный путь к безусловному базовому доходу, финансируемому ИИ». При этом не уточняется, каким образом это произойдет.

Любой пользователь может сгенерировать контент, используя, к примеру, ChatGPT, а затем подписать его при помощи своего идентификатора Worldcoin, чтобы казалось, будто он создан человеком.

Проект также сталкивается с многочисленными проблемами в реальном мире. Журналисты обнаружили, что в ходе бета-тестирования компания не получила должным образом информированное согласие у людей из развивающихся стран, чьи глаза были отсканированы. Многие из прошедших эту процедуру почувствовали себя обманутыми.

Кроме того, одним из первых спонсоров Worldcoin стал Сэм Бэнкман-Фрид, чья криптобиржа FTX обанкротилась в конце прошлого года. Компания отказалась это комментировать.

Виталик Бутерин, создатель блокчейна Ethereum, на котором работает Worldcoin, раскритиковал проект за проблемы с конфиденциальностью, доступностью и безопасностью.

Я решила выяснить, каково это — отсканировать свои глаза. В дождливый день я отправилась в неприметное здание, где располагался коворкинг, в котором компания предлагала такую возможность жителям Нью-Йорка.

Там я встретила дружелюбного представителя, который предупредил меня о еще одном широко известном недостатке проекта: люди из США не получают криптовалюту в обмен на свои биометрические данные.

Точные причины неясны. В интервью для подкаста Bankless сооснователь Worldcoin Алекс Блания сказал, что не может обсуждать многие детали из-за неопределенности в сфере регулирования в США.

Я полушутя спросила у представителя, можно ли получить токены (они стоят около $58), если использовать VPN. Он отверг эту идею, сказав, что есть много способов подтвердить, что я нахожусь в США. При этом ни приложение, ни оператор Orb не запрашивали у меня никаких идентификационных данных, помимо номера телефона и скана глаза.

Сфера Orb. Фото в тексте: Worldcoin

Несмотря на то что мне не заплатят, я решила поделиться своими биометрическими данными во имя журналистики. Сияющая сфера схожа по весу с легким шаром для боулинга, как я выяснила позже, когда мне разрешили ее поднять.

Когда оператор поднес сферу к моим глазам, я задумалась, чего ожидать. Процесс занял меньше минуты — все это время я просто неловко смотрела на металлическую сферу. Устройство не издавало звуков, не мигало и вообще не делало ничего — тем не менее меня заверили, что на меня смотрели три разных типа камер, включая инфракрасную.

Сразу после этого приложение, где можно зарегистрироваться и создать собственный World ID, уведомило о том, что скан моих глаз успешно добавлен в базу данных. На момент публикации она включает более 2 млн сканов — это значит, что процедуру прошли около 2% от 1% населения мира.

Приложение Worldcoin. Фото в тексте: Worldcoin

К моему разочарованию, через приложение нельзя получить доступ к сканам своих глаз. К тому же ни оператор, ни представитель Worldcoin не ответили на вопросы о том, когда станут известны подробности о безусловном базовом доходе. Однако в конце июля Альтман говорил в беседе с Reuters, что, по его мнению, такая практика станет повсеместной лишь в «очень далеком будущем».

«Мы думаем, что нам нужно начать экспериментировать с разными вещами, чтобы понять, что делать», — сказал он.

Конечно, во все еще развивающихся сферах ИИ и криптовалют не обойтись без экспериментов. Но когда я решила отсканировать свои глаза, я, признаюсь, надеялась на нечто осязаемое. Вместо этого я не получила ни криптовалют, ни возможности помечать свой контент как созданный человеком (насколько мне известно).

Но, как и всегда, Альтман обещает, что все это произойдет в будущем. В конце концов создатели технологии, которая потрясла экономику и жизни многих специалистов, уверяют, что у них есть другой план для нашего спасения.

А пока нам, по-видимому, остается только ждать.

Источник.

Фото в тексте: Worldcoin