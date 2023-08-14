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Истории

Основатель OpenAI запустил свою криптовалюту — для ее использования нужно отсканировать глаза

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

24 июля состоялся глобальный запуск криптовалюты Worldcoin от основателя OpenAI Сэма Альтмана. Чтобы ее использовать, необходимо подтвердить свою личность, отсканировав глаза с помощью устройства под названием Orb, которое выглядит как металлическая сфера.

Пройти эту процедуру решила журналистка Futurism Нур Аль-Сибай. Она поделилась своим опытом, а также рассказала о противоречиях вокруг проекта.

Основатель OpenAI запустил свою криптовалюту — для ее использования нужно отсканировать глаза

Обычно CEO OpenAI Сэма Альтмана упоминают в новостях в связи с тем, какое сильное влияние на общество и рынок труда оказывают технологии его компании, такие как ChatGPT и DALL-E.

Но на этот раз в центре внимания СМИ был его новый проект под названием Worldcoin. Его главная особенная — металлическая сфера Orb, которая сканирует глаза пользователя, чтобы подтвердить его личность. Те, кто прошел эту процедуру, получают криптовалюту Worldcoin.

Создатели проекта аргументируют это так: интернет активно наполняется сгенерированным ИИ контентом, и скоро будет трудно определить, кем создан тот или иной материал — человеком или компьютером. Worldcoin будет служить универсальным удостоверением личности, которое доказывает, что пользователь является человеком.

Но у этой концепции есть и очевидные противоречия.

  • Поток сгенерированного контента в значительной степени вызван технологиями, которые разрабатывает OpenAI. Поэтому Альтман будто решает проблему, которую сам активно создает.
  • Утверждается, что проект «обеспечит глобальные демократические процессы» и «укажет потенциальный путь к безусловному базовому доходу, финансируемому ИИ». При этом не уточняется, каким образом это произойдет.
  • Любой пользователь может сгенерировать контент, используя, к примеру, ChatGPT, а затем подписать его при помощи своего идентификатора Worldcoin, чтобы казалось, будто он создан человеком.

Проект также сталкивается с многочисленными проблемами в реальном мире. Журналисты обнаружили, что в ходе бета-тестирования компания не получила должным образом информированное согласие у людей из развивающихся стран, чьи глаза были отсканированы. Многие из прошедших эту процедуру почувствовали себя обманутыми.

Кроме того, одним из первых спонсоров Worldcoin стал Сэм Бэнкман-Фрид, чья криптобиржа FTX обанкротилась в конце прошлого года. Компания отказалась это комментировать.

Виталик Бутерин, создатель блокчейна Ethereum, на котором работает Worldcoin, раскритиковал проект за проблемы с конфиденциальностью, доступностью и безопасностью.

Я решила выяснить, каково это — отсканировать свои глаза. В дождливый день я отправилась в неприметное здание, где располагался коворкинг, в котором компания предлагала такую возможность жителям Нью-Йорка.

Там я встретила дружелюбного представителя, который предупредил меня о еще одном широко известном недостатке проекта: люди из США не получают криптовалюту в обмен на свои биометрические данные.

Точные причины неясны. В интервью для подкаста Bankless сооснователь Worldcoin Алекс Блания сказал, что не может обсуждать многие детали из-за неопределенности в сфере регулирования в США.

Я полушутя спросила у представителя, можно ли получить токены (они стоят около $58), если использовать VPN. Он отверг эту идею, сказав, что есть много способов подтвердить, что я нахожусь в США. При этом ни приложение, ни оператор Orb не запрашивали у меня никаких идентификационных данных, помимо номера телефона и скана глаза.

Сфера Orb. Фото в тексте: Worldcoin

Несмотря на то что мне не заплатят, я решила поделиться своими биометрическими данными во имя журналистики. Сияющая сфера схожа по весу с легким шаром для боулинга, как я выяснила позже, когда мне разрешили ее поднять.

Когда оператор поднес сферу к моим глазам, я задумалась, чего ожидать. Процесс занял меньше минуты — все это время я просто неловко смотрела на металлическую сферу. Устройство не издавало звуков, не мигало и вообще не делало ничего — тем не менее меня заверили, что на меня смотрели три разных типа камер, включая инфракрасную.

Сразу после этого приложение, где можно зарегистрироваться и создать собственный World ID, уведомило о том, что скан моих глаз успешно добавлен в базу данных. На момент публикации она включает более 2 млн сканов — это значит, что процедуру прошли около 2% от 1% населения мира.

Приложение Worldcoin. Фото в тексте: Worldcoin

К моему разочарованию, через приложение нельзя получить доступ к сканам своих глаз. К тому же ни оператор, ни представитель Worldcoin не ответили на вопросы о том, когда станут известны подробности о безусловном базовом доходе. Однако в конце июля Альтман говорил в беседе с Reuters, что, по его мнению, такая практика станет повсеместной лишь в «очень далеком будущем».

«Мы думаем, что нам нужно начать экспериментировать с разными вещами, чтобы понять, что делать», — сказал он.

Конечно, во все еще развивающихся сферах ИИ и криптовалют не обойтись без экспериментов. Но когда я решила отсканировать свои глаза, я, признаюсь, надеялась на нечто осязаемое. Вместо этого я не получила ни криптовалют, ни возможности помечать свой контент как созданный человеком (насколько мне известно).

Но, как и всегда, Альтман обещает, что все это произойдет в будущем. В конце концов создатели технологии, которая потрясла экономику и жизни многих специалистов, уверяют, что у них есть другой план для нашего спасения.

А пока нам, по-видимому, остается только ждать.

Источник.

Фото в тексте: Worldcoin

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