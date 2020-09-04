Сервис бронирования отелей Priceline запустил функцию «Разрушитель цен» в России

Сервис бронирования жилья Priceline запустил опцию «Разрушитель цен». При ее использовании можно получить скидку до 50% от стоимости проживания. Теперь функция доступна и в России. Об этом сообщила пресс-служба Priceline.

Услуга предлагает большие скидки, если турист согласится забронировать номер вслепую.

При выборе вариантов проживания сервис показывает пользователю три отеля. Бронирование номера в них предлагается по цене, которая до 50% ниже средней по рынку. При оформлении турист не знает, в какой именно из гостиниц он будет проживать. И только когда номер забронирован, пользователю становится известна вся информация.

Отмечается, что, если путешественнику нужны определенные удобства в отеле и номере, это можно учесть. Сервис выдаст варианты с учетом требований пользователя.

«Если вам также нужен бесплатный завтрак и кровать для вашего питомца пуделя, вы это получите. И вы будете платить намного меньше, чем люди в соседней комнате», — отмечает вице-президент по продуктам и мобильной связи Priceline Карен Теппер.

Сервис Priceline входит в группу Booking Holdings, в которой также находятся Booking.com, Rentalcars, Momondo и Kayak. За рубежом функция «Разрушитель цен» была представлена в феврале 2020 года. По заявлению компании, сервис предлагает отели с рейтингом не ниже 7 из 10.

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