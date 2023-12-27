Получите возможность увеличить свой доход со Сбером

Заработком в интернете никого не удивить. Другое дело — партнерская программа. Например, как у СберБанка. Рассказываем, что это и как работает.

Что такое партнерская программа

Партнерская программа — форма делового сотрудничества между компаниями и партнерами, при которой партнеры рекомендуют товары или услуги компаний другим людям и получают за это вознаграждение.

Работает это так: вы становитесь партнером Сбера, получаете персонифицированную ссылку (или QR-код) и промоматериалы и делитесь ими с другими людьми (отправляете лично, размещаете в социальных сетях). За каждого, кто перейдет по ссылке/QR-коду и совершит целевое действие, вы получите вознаграждение.

Целевое действие, которое должен выполнить партнер, может быть разным. Например, в одном случае он должен привести покупателя (кто реально купит товар), в другом — потенциального клиента (кто просто оформит заявку или зарегистрируется).

Вознаграждение тоже может быть разным, например:

фиксированная ставка — вы приводите клиента и получаете определенную сумму за продажу дебетовой карты;

процент — вы приводите клиента и получаете процент с продажи.

В результате выигрывают все. Продавец получает клиента, вы — вознаграждение, а покупатель — качественный продукт по вашей рекомендации.

Что можно рекомендовать

В партнерской программе СберБанка можно рекомендовать его продукты и сервисы, такие как дебетовая СберКарта, кредитная СберКарта, кредиты, вклады и другое.

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

Зарегистрироваться на сайте партнерской программы. Выбрать продукт из каталога. Скопировать реферальную ссылку и поделиться ею с другими людьми.

Стать партнером Сбера могут физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Регистрация осуществляется по Сбер ID (физлица и самозанятые) или СберБизнес ID (индивидуальные предприниматели и юридические лица).

С партнерами работают менеджеры, которые всегда подскажут и помогут в любых ситуациях. Они проведут обучение по работе в программе, подберут подходящие продукты и сервисы СберБанка и расскажут об их возможностях, помогут сделать первые рекомендации и поделятся секретами продаж и историями успеха других партнеров.

Какое количество вознаграждения можно получить

Чем больше привлеченных клиентов, тем выше размер вашего вознаграждения. На сайте есть примерный калькулятор, с помощью которого можно узнать приблизительный доход.

Подробнее о партнерской программе, имеющихся ограничениях и иных условиях — на сайте.

Подробнее о дебетовой СберКарте, кредитной СберКарте, кредитах, вкладах их условиях, ограничениях — на sberbank.ru.

QR-код (от англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) — это двухмерный штрихкод (или бар-код), предоставляющий информацию для ее быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

erid: 4CQwVszH9pWvJXCnXpa

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock