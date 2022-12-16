Включит кино, закажет продукты, поможет по дому: что еще умеют умные телевизоры Sber

Один из брендов умных телевизоров в России — Sber. Недавно компания выпустила две новые модели , которые отличаются очень привлекательной ценой.

С появлением смарт-телевизоров обычные стали терять свою привлекательность: умные устройства дают возможность выбирать из тысячи приложений и сервисов, начиная от стриминговых каналов и заканчивая заказом продуктов.

Что такое Смарт ТВ и что умеет умный телевизор?

Смарт ТВ — это телевизор, компьютер и цифровой медиаплеер в одном устройстве. Собраться всей семьей за просмотром кино, включить тренировки и позаниматься спортом в свободное время, заказать доставку продуктов или другие товары, провести развивающие занятия с детьми, просмотреть почту и поучаствовать в рабочей видеоконференции — все это возможности смарт-телевизора, доступные на одном экране.

Смарт ТВ не требует дополнительного подключения кабеля, спутниковой тарелки или приставки. Управлять устройствами можно со смартфона, планшета, пультом, а также голосовыми командами.

Умные телевизоры Sber со Смарт ТВ

В мае 2021 года Sber представил свою операционную систему Салют ТВ. Она адаптирована под различные модели телевизоров, и сегодня на ней работают уже 17 брендов. Меньше чем через год на рынок вышли первые смарт-телевизоры Sber с диагональю от 43 до 65 дюймов. Устройства сразу стали популярными благодаря множеству функций и лаконичному дизайну.

Телевизоры работают на операционной системе Салют ТВ — это полностью российская разработка, что важно с учетом нынешней мировой повестки. Из коробки пользователям доступно более 100 телеканалов бесплатно, восемь онлайн-кинотеатров, несколько промоподписок на видеосервисы, игровые сервисы и телеканалы, приложения с доставкой (например, такие как СберМаркет и СберМегаМаркет), более 75 млн треков в сервисе «Звук», облачный игровой сервис, а также специальный раздел для детей с развлекательным и образовательным контентом.

К Смарт ТВ также можно подключить более 15 сторонних брендов устройств умного дома. Например, с помощью голосовой команды можно выключить все приборы перед выходом из дома или розетки в детской комнате.

Телевизор Sber управляется голосом с помощью виртуальных ассистентов Салют. При желании можно использовать смартфон или стильный и удобный пульт: центральная кнопка для управления меню, настройка громкости, кнопки «Домой» и «Назад», вызов голосового ассистента — нет множества разноцветных кнопок со сложными обозначениями, в которых можно запутаться.

Чтобы подключиться к Смарт ТВ, необходим только домашний интернет и Сбер ID, получить который может любой человек, даже если он не клиент Сбера.

Характеристика новых телевизоров Sber

Осенью 2022 года Sber выпустил две новые модели умных телевизоров с диагоналями 32 и 43 дюйма, а платформа Салют ТВ недавно получила большое обновление.

Новинки, как и другие смарт-устройства бренда, выполнены в минималистичном дизайне — они стильно и современно смотрятся в любом интерьере. А безрамочный экран создает эффект как бы растворенного в пространстве изображения, благодаря чему зрители получают большее удовольствие от просмотра. В комплекте также идут ножки для установки на стол или тумбу.

43-дюймовый экран поддерживает разрешение Full HD, а для меньшей 32-дюймовой модели достаточно HD-разрешения. Широкие углы обзора обеспечивают просмотр видео с любого ракурса, а в совокупности с отсутствием рамок и частотой в 60 Гц даже динамичные сцены или стримы передаются в отличном качестве.

На наш взгляд, модель в 32 дюйма подойдет для небольших комнат, где будет смотреться более чем гармонично. Диагональ такого смарт-устройства и так не самая маленькая — 81 см — а безрамочный дизайн еще больше визуально увеличивает изображение. Для просторных комнат можно выбрать 43-дюймовый экран.

В обеих моделях есть все популярные разъемы для подключения внешних устройств, например, приставки или ноутбука, а 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти отвечают за быструю работу и возможность загружать дополнительные файлы.

Ценовая политика Sber всегда была достаточно лояльной, но новые устройства могут похвастаться одной из самых низких цен на рынке за счет грамотного выбора комплектующих: в официальном интернет-магазине или в сетях розничных партнеров модель с диагональю 32 дюйма стоит 12490 рублей, а цена 43-дюймового экрана — 17990 рублей. Такой смарт-телевизор может стать отличным подарком на предстоящие праздники себе, семье или родителям.

Возможности умного телевизора на Салют ТВ

Салют ТВ — российская операционная система, не зависящая от событий в мире. В нестабильное время это неоспоримое преимущество, которое дает уверенность в том, что все функции будут всегда доступны и получат обновление. Платформа постоянно развивается, а специалисты поддержки на связи 24/7.

При первом запуске Салют ТВ предлагает провести настройки устройства. Сделать это совсем не сложно: нужно просто следовать подсказкам на экране, к тому же интерфейс операционной системы интуитивно понятен.

После завершения настройки пользователи попадают в основное меню, где уже установлены онлайн-кинотеатры, каталог приложений, радиостанции, браузер и файловый менеджер. В меню можно также запустить телеканалы, которые уже подключены с помощью антенны. Кстати, устройство запоминает часто используемые приложения и каналы, и нет необходимости снова искать их в меню.

В Салют ТВ живут целых три виртуальных ассистента, с которыми можно всеми функциями ТВ управлять голосом — что очень удобно, если нет времени или возможности листать меню. Пользователи могут выбрать одного из трех ассистентов: Сбер, Афина и Джой отличаются характером и стилем общения, но станут незаменимыми помощниками в управлении смарт-устройством. Ассистента можно попросить включить фильм, рассказать о погоде, заказать доставку продуктов или даже записать к врачу.

Виртуальные помощники разработаны российской командой SberDevices, поэтому они отлично понимают русский язык и могут поддержать диалог.

В чем уникальность телевизоров Sber на Салют ТВ?

Кроме всех перечисленных возможностей обновленная система Салют ТВ предлагает две платформы онлайн-тренировок для любителей фитнеса — WellBell и Fitstars — с промоподписками за 1 рубль на 90 и 30 дней соответственно. Можно попробовать йогу, растяжку, даже целые фитнес-курсы с профессиональными тренерами, перед тем как выбрать самый удобный и доступный вариант.

Для юных пользователей появился раздел «Детская комната». Попросите ассистентов Салют запустить раздел с тысячей мультфильмов, фильмов, песен, сказок, игр и другого развлекательного и образовательного контента, который прошел модерацию специалистов, и займите ребенка, пока решаете свои дела. Важно, что устройства блокируют взрослый контент и запрещают совершать платежи в «Детском режиме», который можно включить в приложении Салют.

Если же любимых приложений во встроенном каталоге не оказалось, проблем с установкой дополнительных сервисов не будет: их можно загрузить с внешнего носителя, с помощью APK-файла для Смарт ТВ или через облачный личный кабинет. При выборе второго варианта сторонние приложения проходят проверку на вирусы и совместимость с большим экраном для корректного отображения на ТВ.

Салют ТВ постоянно развивается, добавляя новые возможности для пользователей. Отечественные разработки и программное обеспечение, не зависящее от обстановки в мире, позволят быть уверенными в завтрашнем дне, не боясь отключения сервисов или блокировки контента. А соотношение цены, качества и функциональных возможностей делает новинки от Sber доступным центром домашних развлечений для всей семьи.