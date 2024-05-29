5 неочевидных способов ускорить работу ПК с Windows 11

Кажется, что чем мощнее становятся компьютеры, тем заметнее падает их производительность из-за огромного количества вкладок, данных и окон. Если ваш ПК с Windows 11 стал выполнять задачи медленнее, воспользуйтесь этими советами.

Для начала попробуйте эти распространенные способы ускорить работу ПК.

Перезагрузите устройство. Это закроет ресурсоемкие процессы и повысит общую производительность.

Это закроет ресурсоемкие процессы и повысит общую производительность. Проверьте наличие обновлений. Устаревшие драйверы и ПО могут вызвать проблемы с производительностью. В поисковой строке на панели задач введите «Центр обновления Windows» и посмотрите, доступны ли для вашего ПК обновления.

Устаревшие драйверы и ПО могут вызвать проблемы с производительностью. В поисковой строке на панели задач введите «Центр обновления Windows» и посмотрите, доступны ли для вашего ПК обновления. Просканируйте компьютер на наличие вирусов. Для этого воспользуйтесь встроенным защитным ПО Windows или сторонним приложением. Чтобы выполнить сканирование, введите в поисковую строку «Защита от вирусов и угроз». Такая проверка помогает выявить вирусы, рекламное и шпионское ПО, а также другие вредоносные программы.

Если эти способы не помогли, читайте дальше.

Удалите ненужные программы

Это довольно очевидный совет, но если на жестком диске большой объем памяти, можно легко установить множество программ, а затем забыть о них.

Рекомендуется регулярно удалять неиспользуемое и ненужное ПО. Для этого загляните в раздел «Установленные приложения». Так можно освободить место для хранения и уменьшить число фоновых процессов.

Отключите запуск программ

Пожалуй, это самый эффективный способ ускорить работу ПК. Некоторые программы автоматически запускаются при включении компьютера, что замедляет время загрузки и без необходимости поглощает ценные вычислительные ресурсы.

В строке поиска введите «Автозагрузка приложений». Откроется окно со списком программ, которые запускаются автоматически. Рядом с каждой из них находится ползунок — отключите те, что не кажутся необходимым (таких должно быть большинство).

Отключите индексирование поиска

Если вы не часто ищете файлы с помощью Проводника Windows, попробуйте отключить индексирование поиска — это также может повысить производительность.

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Откройте «Параметры индексирования» и выберите «Изменить». В разделе «Изменение выбранных расположений» уберите все установленные флажки и нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.

Проверьте работоспособность ПК

Windows 11 автоматически выполняет некоторые задачи по обслуживанию. Проверить состояние ПК можно в разделе «Производительность и работоспособность устройств». Убедитесь, что в «Отчете о работоспособности» все галочки зеленые. Если нет, следуйте инструкциям, чтобы исправить проблемы.

Отключите визуальные эффекты

Это крайняя мера, поскольку пользовательский опыт может пострадать. Но если вы все-таки хотите выжать максимум производительности из своего компьютера, откройте меню «Система» → «Дополнительные параметры системы». В появившемся окне нажмите вкладку «Дополнительно» и в разделе «Быстродействие» выберите «Параметры».

По умолчанию должен быть установлен параметр «Обеспечить наилучший вид». Выберите либо «Восстановить значения по умолчанию», либо «Настроить для лучшей производительности». Вторая опция отключает почти все визуальные эффекты, доступные в Windows, но в качестве компромисса значительно ускоряет работу компьютера.

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