Стокгольмский синдром в офисе: когда работа берет нас в заложники

И все же даже на самых захватывающих проектах и в самых лучших командах мы можем в итоге оказаться в лапах самого настоящего Стокгольмского синдрома. Как справиться с проблемой, читайте в материале.

На часах уже 11 вечера, а мы все еще сидим за компьютером. Никто не думает, что такое может случиться с ним. Мы слышали так много историй о выгорании, но разве такое может произойти с нами? Мы любим свою работу!

Как мы полностью растворяемся в работе

Все начинается довольно невинно. Звездная команда, поддерживающий начальник, искренне заинтересованный в нашем росте, важные проекты — на все это не жалко потратить несколько лишних часов.

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Это как токсичные отношения — мы не осознаем, сколько мы отдаем, потому что слишком зависим от них. Мы начинаем думать о работе постоянно. С друзьями или семьей мы говорим только о проектах. Сначала мы чувствуем гордость, делясь историями побед и вызовов. Но не понимаем, что становимся тенью своей работы.

Чтобы вырваться из этой ловушки и вернуть себе свою жизнь, нужно устроить побег.

Начните с малого. Не проверяйте электронную почту после 7 вечера, не решайте рабочие вопросы в выходные. Стряхните пыль с забытого пианино или сходите в поход, загляните в караоке или на мастер-класс по живописи.

Возможно, поначалу вы будете мучиться чувством вины, ваши руки будут тянуться к компьютеру при каждом уведомлении о новом письме. Но мир не рухнет. Команда справится с проектами, а вы заново откроете радость делать что-то только для себя.

Ваша производительность нисколько не пострадает от этого — разум станет яснее, вы начнете видеть перспективу и наполнитесь энергией. Вы даже начнете опять рваться на работу — не из-за обязательств, а из искреннего интереса.

Советы, которые помогут вернуться в реальную жизнь

Не растворяйтесь в работе

Мы можем относиться к проектам как к детям, особенно в продакт-менеджменте. Мы так много в них вкладываем, что они становятся частью нас. Постоянно жонглируя ожиданиями заинтересованных лиц, дедлайнами и потребностями клиентов, мы начинаем воспринимать себя исключительно как работника.

Абсолютно нормально беспокоиться о проектах, но опасно растворяться в них полностью. Вы — больше, чем ваша должность.

Не чувствуйте себя «незаменимым»

Ощущение собственной незаменимости приятно щекочет наше эго. Но хотите секрет? Компания не развалится без вас. И это нормально. Ваша ценность не измеряется в том, сколько дедлайнов вы закрыли на работе.

Нам нравится чувствовать, что именно на нас держится команда или проект. Однако это может привести к тому, что мы взваливаем на себя все новые и новые обязательства, хотя с ними отлично мог бы справиться кто-то другой.

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Отступите назад. Это не признак слабости, а путь к свободе.

Верните себе жизнь вне работы

Найдите хобби, проводите время с родными и близкими, зайдите в уютный ресторанчик, мимо которого столько раз проходили. Жизнь — это то, что происходит каждый день вокруг вас. Не пропускайте ее из-за очередного «очень важного совещания».

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