В статье разберем что такое временная стоимость денег, почему одна и та же сумма сегодня ценнее, чем в будущем, и как этот принцип используется в инвестициях и финансах.

Идея о том, что деньги, которые у вас есть сейчас, имеют большую ценность, чем такая же сумма в будущем, — это ключевое финансовое правило. Оно основано на том, что деньги могут приносить проценты и, следовательно, прибыль от инвестиций. Это влияет на их стоимость с течением времени.

Введение

Деньги сегодня имеют большую ценность, чем деньги, которые будут завтра. Это и есть концепция временной стоимости денег. Она помогает объяснить, почему инвесторы, банкиры и компании принимают во внимание фактор времени при оценке денежных потоков, инвестиций и кредитов.

Основные принципы временной стоимости денег

Основной принцип временной стоимости денег: один рубль (или доллар) сегодня стоит больше, чем тот же рубль (доллар) в будущем. Если положить 1 тыс. рублей на депозит под 5% годовых, через год будет 1050 рублей.

Со временем стоимость денег уменьшается из-за роста цен на товары и услуги. Допустим, буханка хлеба за 50 рублей через 5 лет будет стоить 63 рубля при инфляции 5% в год. Деньги можно вложить в активы (депозиты, акции, облигации, недвижимость) и получать доход. Инвестиции 100 тыс. рублей под 8% годовых через 10 лет увеличатся до 215,8 тыс. рублей (эффект сложного процента).

Любое финансовое решение связано с выбором: тратя деньги на одно, теряешь возможность заработать на другом.

Деньги в будущем менее ценны из-за риска и неопределенности. Активы в этом случае всегда сопряжены с рисками (банкротство компаний, банков, изменение экономической ситуации).

Например, при выборе между 100 тыс. рублей сегодня и 110 тыс. через 5 лет нужно учитывать инфляцию, процентные ставки и надежность источника.

В чем отличие текущей и будущей стоимости денег ?

Текущая стоимость денег (Present Value, PV) и будущая стоимость денег (Future Value, FV) — это два ключевых понятия ВСД. Они помогают оценивать, сколько стоят деньги сейчас и сколько они будут стоить в будущем с учетом инвестирования или инфляции.

Текущая стоимость (Present Value, PV) — это сумма денег, имеющаяся на данный момент или эквивалентная сумма, которую нужно инвестировать сегодня, чтобы получить определенную сумму в будущем.

Будущая стоимость (Future Value, FV) — это сумма, которую получат в будущем благодаря инвестированию или начислению процентов.

PV — сколько денег нужно сейчас, чтобы получить желаемую сумму в будущем.

— сколько денег нужно сейчас, чтобы получить желаемую сумму в будущем. FV — сколько денег будет в будущем, если инвестировать определенную сумму сегодня.

Основные различия

Критерий Текущая стоимость (PV) Будущая стоимость (FV) Что показывает? Сколько стоит будущая сумма в сегодняшних деньгах Сколько будет стоить текущая сумма в будущем Для чего используется? Определение необходимой инвестиции сегодня Определение будущей стоимости вложений Учитывает проценты? Да, дисконтирует будущие деньги Да, учитывает рост за счёт процентов Учитывает инфляцию? Да, снижает будущую сумму до текущих условий Да, увеличивает текущую сумму за счёт процентов

Пример расчета текущей стоимости денег

Представьте, что у вас есть возможность получить 100 000 рублей прямо сейчас или эту же сумму через год. Интуитивно понятно, что деньги сегодня ценнее, чем в будущем. Причина проста: их можно вложить и заработать больше. Вот как это работает на конкретном примере.

Чтобы понять, сколько 100 тыс. рублей через год стоят сегодня, нужно учесть процентную ставку. Допустим, банк предлагает 10% годовых.

Формула расчета:

Текущая стоимость = Будущая сумма / (1 + ставка в десятичном виде)ⁿ,

где n — количество лет.

Подставляем данные:

100 тыс. / (1 + 0,1)¹ = 90,9 тыс. рублей.

То есть, если у вас есть выбор получить 90,9 тыс. рублей сейчас или 100 тыс. через год, эти варианты примерно равны.

Как использовать этот расчет в бизнесе:

Выбор между авансом и отсроченным платежом. Например, поставщик предлагает скидку 5% за предоплату или стандартную цену с отсрочкой на 6 месяцев. Считаем, выгодно ли платить сразу. Оценка инвестиций. Вы рассматриваете вложение в оборудование, которое принесет прибыль через 2 года. Расчет поможет понять, насколько это окупается. Определение стоимости рассрочки. Если клиентам предлагается покупка с оплатой через год, важно знать, сколько это действительно стоит сейчас.

Этот принцип помогает принимать решения, которые делают бизнес прибыльнее. Ведь деньги сегодня могут работать и приносить доход, а не просто ждать в будущем.

Пример расчета будущей стоимости денег

Представьте, что у вас есть 100 000 рублей, и вы решили вложить их на депозит под 10% годовых. Интересно, сколько у вас будет через 3 года? Это и есть расчет будущей стоимости денег.

Формула для расчета будущей стоимости:

Будущая стоимость = Текущая сумма × (1 + ставка в десятичном виде)ⁿ,

где n — количество лет.

Подставляем данные:

100 тыс. × (1 + 0,1)³ = 100 тыс. × 1,331 = 133,1 тыс. рублей.

Это значит, что через 3 года ваши деньги вырастут до 133 100 рублей без дополнительных вложений.

Как бизнес может работать этими данными:

Планировать доход. Вы знаете, что через 2 года понадобится сумма на закупку оборудования. Можно заранее рассчитать, сколько накопится, если вложить деньги сейчас. Оценить прибыль от инвестиций. Если вы вкладываете в развитие компании, расчет покажет, какую сумму можно получить через несколько лет. Рассчитать, сколько заплатите по кредитам. Будущая стоимость помогает понять, сколько реально придется заплатить по займу или сколько можно заработать, давая товар в кредит.

Знание этого принципа помогает принимать обоснованные финансовые решения и управлять деньгами так, чтобы бизнес рос быстрее.

Как влияет компаундирование и инфляция на временную стоимость денег?

Когда речь идет о деньгах, важно понимать, что их ценность меняется со временем. Сегодняшние 100 тыс. рублей через 5 лет уже не будут стоить столько же. На это влияет компаундирование (сложные проценты) и инфляция. Давайте разберемся, как это работает на практике.

Компаундирование — это когда проценты начисляются не только на изначальную сумму, но и на уже накопленные проценты.

Предположим, у вас есть 100 тыс. рублей, которые вы вложили под 10% годовых с капитализацией. Если проценты начисляются раз в год, через 3 года сумма вырастет так:

Год 1: 100 × 1,1 = 110 тыс.

Год 2: 110 × 1,1 = 121 тыс.

Год 3: 121 × 1,1 = 133 тыс.

Если бы проценты не капитализировались, то за 3 года доход составил бы только 130 000 рублей (100 000 + 10 000 × 3).

Чем дольше деньги работают под сложные проценты, тем больше они растут.

Как инфляция «съедает» деньги?

Это процесс, когда цены растут, а покупательная способность денег падает.

Допустим, инфляция составляет 7% в год. Сегодняшние 100 тыс. рублей через 3 года с такой инфляцией будут эквивалентны:

Год 1: 100 тыс. ÷ 1,07 = 93,4 тыс.

Год 2: 93,4 ÷ 1,07 = 87,3 тыс.

Год 3: 87,3 ÷ 1,07 = 81,7 тыс.

То есть через 3 года на эти деньги можно будет купить товаров уже не на 100 тыс., а только на 81,7 тыс. рублей.

Как учитывать оба фактора:

Если вкладываете деньги, выбирайте инструменты с доходностью выше инфляции. Если занимаетесь бизнесом, закладывайте рост цен в долгосрочное планирование. Если берете кредит, учитывайте, что инфляция со временем уменьшает его реальную стоимость.

Компаундирование помогает увеличить капитал, а инфляция — его уменьшает. Умение учитывать оба процесса позволит правильно распоряжаться деньгами и развивать бизнес.

Как влияет на инвестиции?

Оценка временной стоимости денег влияет на инвестиционные процессы с разных точек зрения:

При анализе денежных потоков (например, от инвестиций) они должны дисконтироваться до текущей цены. Это позволяет инвесторам оценить, насколько выгодным будет проект.

Инвесторы часто сталкиваются с выбором между различными инвестиционными возможностями. Зная ВТД, они могут сравнивать потенциальные доходы с учетом времени, помогая принять решение о том, куда вложить средства.

Вложения, имеющие более высокую степень риска, обычно требуют более высокой ожидаемой доходности, чтобы компенсировать инвестора за принятие дополнительного риска. Это отражает ожидания относительно будущих денежных потоков и их дисконтированную стоимость.

ВТД также учитывает рост цен, который снижает покупательную способность денег со временем. Инвесторы должны учитывать этот фактор при оценке реальной доходности своих вложений.

Концепция ВТД лежит в основе таких финансовых инструментов, как аннуитеты, облигации и другие. Эти инструменты предлагают фиксированные или переменные доходы и зависят от способности инвестора учитывать временную стоимость.

Основы применения в сфере криптовалют

Временная стоимость денег показывает, что 1 биткоин сегодня стоит больше, чем тот же 1 биткоин через год. Причины просты: деньги можно инвестировать, а инфляция и риски уменьшают их будущую ценность. В криптовалютах этот принцип работает особенно ярко.

Как это проявляется в криптовалюте:

Некоторые цифровые активы позволяют получать доход за удержание монет (стейкинг). Например, если у вас 1 Ethereum и стейкинг дает 5% годовых, через год у вас уже 1,05 ETH. Это пример сложного процента — деньги работают сами на себя.

Криптовалюты могут быть инфляционными (например, Dogecoin, где нет лимита на выпуск) или дефляционными (Bitcoin, где максимальное количество — 21 млн). Если предложение растет быстрее спроса, монета теряет ценность со временем.

Представьте, что вам должны 1 биткоин через год. Сегодня это около $60 тыс., но через год он может стоить $30 тыс. или $100 тыс. Это риск временной стоимости денег в криптовалюте.

Как применять это на практике:

Если нужно сохранить стоимость денег , выбирайте стейблкоины (USDT, USDC) или платформы с надежным стейкингом.

, выбирайте стейблкоины (USDT, USDC) или платформы с надежным стейкингом. Если готовы к риску , долгосрочные инвестиции в криптовалюту с сильными перспективами могут принести больше прибыли.

, долгосрочные инвестиции в криптовалюту с сильными перспективами могут принести больше прибыли. Если ведете крипто-бизнес, учитывайте волатильность при расчетах и хеджируйте риски (например, сразу переводите оплату в фиат).

В криптомире временная стоимость денег работает так же, как и в традиционной экономике, но с большим влиянием волатильности. Поэтому важно учитывать риски и правильно распоряжаться цифровыми активами.

Итог

Концепция «временная стоимость денег» — важнейший аспект финансовой грамотности и эффективного управления капиталом. Осознание этого принципа позволяет принимать обоснованные решения в различных сферах: от сбережений до кредитования и ведения бизнеса. Чем раньше начнете применять этот подход, тем больше возможностей откроется перед вами в долгосрочной перспективе.

Фото на обложке: Freepik