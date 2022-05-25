Как развивался конфликт вокруг «колдунщиков»: хроника

Интернет-компании, обратившиеся в ФАС по вопросу «колдунщиков», утверждают, что их использование для собственных сервисов «Яндекса» ограничивает свободную конкуренцию.

25 мая стало известно о том, что ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках» — этот инструмент «Яндекса» работает в виде интерактивных ответов на запрос пользователя, они появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей.

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2019 год

В июне 2019 года билетный оператор «Кассир.ру» направил в ФАС заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» — суть претензии заключалась в том, что «Яндекс» использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, при этом другие операторы такой возможности не имеют.

В «Кассире.ру» указывали, что цена билетов на мероприятия у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором. В ФАС не стали комментировать заявление.

В июле пять сервисов — Avito, ЦИАН, Profi, 2ГИС и Ivi — потребовали от «Яндекса» равного доступа к интерактивным ответам на запросы пользователей.

Компании утверждали, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. Интернет-компания, по их мнению, отдает приоритет связанным с ней сервисам с помощью «колдунщиков». Интерактивные ответы на запросы пользователей появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей. Сторонние сервисы, по утверждению компаний, не имеют доступа к этому виджету.

По оценкам ЦИАНа, на тот момент из-за ограничений поисковика сторонние сервисы могли недополучать 15–20% трафика. Компании, недовольные политикой «Яндекса», предлагали дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка». «Яндекса» не прокомментировал свою готовность пойти на это.

В октябре «Яндекс» предложил Avito, ЦИАН, ivi, 2ГИС, OneTwoTrip и другим интернет-компаниям разрешить конфликт с поисковой выдачей с помощью нового рекламного формата — возможности дополнять строку о компании или продукте в поиске интерактивным ответом. Обсуждалась визуальная схожесть сервиса с«колдунщиками» — виджетами, стоящими перед результатами поиска и содержащими ссылки на сервисы «Яндекса».

В «Яндексе» заявили, что большинство приглашенных на общую встречу компаний подтвердили заинтересованность в запуске нового формата. При этом коалиция из 11 компаний, в том числе Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС, Drom.ru, ivi, Zoon и Gett, считала, что новый инструмент не решит проблему доминирующего положения «Яндекса», как отметил представлявший их интересы экс-совладелец Wikimart Максим Фалдин.

2020 год

В августе 2020 года стало известно, что онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2GIS и Zoon пожаловались на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) — причиной послужили все те же «колдунщики».

Обращение к регулятору онлайн-сервисы объяснили тем, что позиция «Яндекса» исключила «переговорный способ разрешения конфликта».

К этому моменту «Яндекс» уже представил новый рекламный формат, визуально напоминающий «колдунщики». Однако, по словам поисковика, не все захотели работать с новым форматом.

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что компания готова продолжить дискуссию.

2021 год

В ответ на жалобу, поданную в августе 2020-го, в феврале 2021 года ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» и потребовала прекратить предоставлять преимущество своим сервисам, а также обязала каждые 10 дней информировать о принятых мерах.

В марте 2021 года двадцать российских компаний поддержали «протест»: в их числе «Авито», «Циан», Skyeng, «Туту.ру», «ЯКласс», Profi.ru, 2ГИС, YouDo.com и другие компании, а также ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы ivi, OKKO, MEGOGO, Start, Amediateka и ViP Viasat Play.

Российские онлайн-сервисы в открытом письме выразили обеспокоенность доминирующим положением на рынке поиска со стороны «Яндекса». По мнению компаний, «Яндекс» игнорировал требования прекратить давать преимущество своим сервисам — на исполнение был отведен месяц.

13 апреля ФАС возбудила в отношении «Яндекса» административное дело из-за того, что компания не удовлетворила их предупреждению об отмене дискриминации сторонних компаний в поисковой выдаче.

В июне «Яндекс» подал в суд на ФАС — компания была намерена оспорить факт возбуждения антимонопольного дела о «колдунщиках» .

2022 год

18 января стало известно, что «Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими по делу о «колдунщиках». В рамках соглашения, как подтвердили источники «Интерфакса», «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей «Российскому фонду развития информационных технологий». Представитель «Яндекса» не прокомментировал эту новость.

Кроме того, корпорацию обязали разработать и опубликовать политику непредвзятости поиска, технические требования и условия подключения к партнерской интеграции.

Уже на следующий день, 19 января, ФАС заявили, что дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» закрыто, так как компания исполнила требования антимонопольной службы и устранила все факторы дискриминации, о которых говорили заявители.

Позднее, в феврале, билетный оператор «Кассир.ру» решил оспорить в суде заключение мирового соглашения с «Яндексом» по антимонопольному делу о «колдунщиках». Компания утверждала, что документ не учитывает ее интересы и может нарушать законодательство.

«Кассир.ру» счел незаконным вынесенное 19 января определение суда — якобы оно подлежит отмене по основаниям, «которые будут сформулированы после ознакомления с определением суда в окончательной форме». При этом руководитель антимонопольной практики ЕПАМ Наталья Коростелева сказала, что защита частных интересов оператора не входит в компетенцию ФАС, а все вопросы общерыночного характера соглашение урегулировало.

8 апреля стало известно, что «Кассир.ру» повторно подал в суд кассационную жалобу на мировое соглашение между «Яндексом», коалицией интернет-компаний и ФАС. В первый раз суд жалобу отклонил из-за недостатка аргументов. В новом обращении оператор сообщил, что его в одностороннем порядке исключили из соглашения, а ФАС уклонилась от своих обязанностей.

Основной бенефициар «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн сообщил, что его не устраивает практика «Яндекса» привлекать других в свои агрегаторы, а затем создавать на их основе собственные сервисы. Претензии компании связаны в основном с кнопкой покупки билетов через «Яндекс.Афишу», появляющейся при поиске культурных заведений.

В «Яндексе» не согласились с доводами «Кассира.ру» и заявили, что с лета 2021 года приглашали билетного оператора к диалогу, но компания предпочла «выйти из мирового соглашения по собственному немотивированному решению».

25 мая ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о «колдунщиках».

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