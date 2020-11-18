«Локация не имеет значения»: как пандемия изменила корпоративы

Мир переживает смутные времена: пандемия коронавируса подтолкнула бизнес к тому, чтобы перевести привычные мероприятия — бизнес-завтраки, конференции и корпоративы — в онлайн. Но сделать это не так просто: отсутствие опыта и непонимание всех тонкостей формата приводят к не самому лучшему результату.

Но на рынке онлайн-услуг уже есть свои первопроходцы, которые успешно проводят корпоративные мероприятия на неограниченное количество гостей в удаленном формате. Ивент-компания EventyOn начинала как кулинарная студия CulinaryOn, а сегодня занимает одну из ключевых позиций на рынке по организации корпоративных и частных мероприятий. За 7 лет компания провела свыше 15 тысяч мероприятий для 500 тысяч гостей, заслужила доверие Samsung, Nike, Pfizer, Avon и многих других. Сейчас EventyOn продолжает работать и устраивать мероприятия — теперь как в студии, так и онлайн.

Мы сосредоточены не на одной узкой области, а всегда ищем новые идеи и быстро адаптируемся к инновациям. Широкий опыт в офлайне помог нам быстро и качественно трансформироваться в онлайн-формат Александр Бланк, совладелец и основатель EventyOn

EventyOn начала реализовывать онлайн-мероприятия для бизнеса ещё до начала локдауна: сначала это был формат для компаний с представительствами в разных странах, у которых не было возможности собрать сотрудников в одном месте. Этот опыт оказался бесценным после наступления локдауна — пока остальные учились осваивать Zoom, у EventyOn уже были свои платформы и опыт работы с Twitch и YouTube. Сейчас у компании практически профессиональные съемочные площадки, которые проводят мероприятия онлайн 24/7 c качественным звуком, светом и 4К-разрешением.

Вместе с технической частью компании пришлось доработать и программу самих мероприятий: изменить меню кулинарных мастер-классов, чтобы блюда можно было готовить на кухне без специального оборудования. Галерею картин для арт-мероприятий тоже обновили, чтобы домашний результат не отличался от полученного в студии. Перестраиваться пришлось быстро: в конце марта и апреле резко отменили запланированные мероприятия, и пришлось переносить их в новый формат.

Переход в онлайн

Отношение со стороны поначалу тоже было скептическое — казалось, что онлайн никогда не заменит полноценного общения с коллегами. Но вскоре стали заметны и плюсы. На онлайн-корпоративе не надо соблюдать дресс-код, можно без проблем взять супругов и детей и нет необходимости беспокоиться об обратной дороге.

С тимбилдингами сложнее: здесь не пройдут скучные квесты, всех участников нужно вовлечь в процесс, а ограничений на место проведения быть не должно. EventyOn делает такие мероприятия «под ключ», и каждое оказывается уникальным. Команда подготовит меню и напитки, выберет подарки для победителей тимбилдингов, а всем участникам помогут подключиться к онлайн-трансляции. Все необходимое оборудование доставляют бесконтактно.

В итоге EventyOn адаптировала под онлайн такие форматы мероприятий:

Кулинарный тимбилдинг — приготовление блюда под руководством шеф-повара. Самый любимый формат в России.

Винная дегустация в прямом эфире — шеф-сомелье подбирает уникальные вина, команда доставляет закуски участникам. Может сочетаться с «Мафией» или интеллектуальной игрой «Квиз», в которых принимают участие до тысячи гостей одновременно.

Коктейльная вечеринка — мастер-класс с бартендером. Может сочетаться с музыкальной игрой «Угадай мелодию» в современном исполнении.

Арт-мастер-класс — творческий вечер с художником. Мольберт, краски и закуски доставляют участникам. Готовыми картинами можно украсить офис.

Как отмечают сами сотрудники EventyOn, определенные сложности возникли при построении логистики: все ингредиенты и материалы должны доставляться в срок — это особенно важно для кулинарных мастер-классов, где успех блюда зависит от свежести составляющих. Повышенные требования онлайн-формат предъявляет и к ведущим — заинтересовать всех участников не так просто. Необходимо поддерживать визуальный контакт с камерой, отвечать на вопросы и укладываться в отведенное время. Но результат работы в Eventy оценивают высоко и считают, что формат укрепится и после того, как закончится пандемия.

Важна постоянная коммуникация с клиентами, понимание важности полного комплекса услуг по организации праздника «под ключ» и экономия времени и средств заказчика, а также высокое качество исполнения Джулио Д’эрме, совладелец и основатель EventyOn

Из первых уст

Вот что говорят сами клиенты, регулярно заказывающие онлайн-тимбилдинги EventyOn.

Александра Познахирко, менеджер по организации мероприятий в IT-компании «Space-307»:

«Мы хотим дать возможность нашим сотрудникам отвлечься от проблем в мире, на работе, дома — и просто побыть вместе с командой за приятным делом. Стабильно два раза в неделю мы проводим разные мероприятия. За время карантина мы устроили больше десяти мероприятий с EventyOn: лекции, квизы, «Угадай мелодию», творческие и кулинарные мастер-классы. Мне очень нравится профессиональный подход к организации. «От и до» меня сопровождают люди, которые держат все в руках до мельчайших деталей. Отзывчивость менеджеров, оперативность, вариативность, точность — это то, что должно быть в хорошем партнере. Сотрудники счастливы, сыты и довольны, а это лучший показатель!»

София Балина, event-manager в компании «OCS Distribution»:

«Мы проводим очень много корпоративных мероприятий, у нас большой отдел HR, который в том числе занимается подготовкой разных активностей. Если мероприятие внутри отдела, то главная задача — чтобы все отдохнули, перезагрузились. Когда приезжают коллеги из регионов, надо познакомить людей, сплотить. Бывает, что нужно сделать телемост между городами. За период карантина нам удалось провести с EventyOn три мероприятия. Первый ивент был внутренний, коллектив запросил кулинарный мастер-класс — это объединяющая тема, когда коллеги встречаются за общим делом — приготовить еду, выпить вина. Второй раз была винная дегустация, тоже от коллег получили прямой запрос на такой формат, нужен был сомелье — и тут члены команды очень оперативно проработали наши требования, гибко подошли ко всем запросам. В третий раз был бизнес-завтрак, на нем все просто — нужно было на встрече всех накормить, тут опять все отлично получилось.

Мы уже планируем следующее мероприятие с EventyOn, которые себя зарекомендовали в онлайн-пространстве — с грамотными техническими специалистами и интересным контентом для клиента».

Фото: EventyOn