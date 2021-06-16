Как подать апелляцию, если не устраивают баллы за ЕГЭ

Тестовая часть решена, задания с развёрнутым ответом написаны по всем критериям, и даже сочинение выпало на знакомую тему, в общем, вы полностью уверены в своей работе. Но приходят результаты за экзамен, и вместо ожидаемых 85+ баллов – вы видите гораздо меньше. Что делать в такой ситуации разбираемся с руководителем онлайн-центра подготовки к ЕГЭ «Репетиторская империя» Виктором Медведевым.

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Об апелляции я знаю не только по случаям своих учеников, но и из собственного опыта. В 2019 году мне выставили 99 баллов по обществознанию, хотя я был твёрдо уверен в том, что работа написана на максимальный балл. Поэтому я решил развенчать миф, что с высокими баллами на апелляцию лучше не ходить, написал заявление и прошел все этапы этой процедуры. Мой результат – 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию.

Существуют два вида апелляции: о несогласии с результатами ЕГЭ и о нарушении порядка проведения экзамена.

В случае, если была нарушена сама процедура проведения ЕГЭ, например, не выдали черновик, слишком долго несли бланки (это очень частая проблема для гуманитарных предметов!), бланк был плохо пропечатан, не соблюдалась тишина в классе и т.д. – подавать апелляцию нужно сразу же, не покидая здания, где проходил экзамен.

Если же по каким-то причинам вы не согласны с результатами ЕГЭ, то в течение двух рабочих дней после публикации официальных итогов по предмету, есть полное право их обжаловать.

В каких случаях стоит подавать апелляцию?

Основным поводом для подачи апелляции является несогласие ученика с выставленными ему баллами за задания с развернутым ответом. Это ситуация, при которой подается большая часть заявлений.

Апелляция за неправильную оценку тестовой части, конечно, возможна, но такие случаи достаточно редки. Во-первых, потому что она проверяется компьютером, а ошибается он действительно нечасто, примерно 1 раз на 10 000 работ. Во-вторых, потому что задания из первой части в принципе в плане баллов «стоят дешево», а значит, и оспаривают их оценку реже.

К сожалению, у комиссий нет единой позиции по поводу апелляций баллов за тестовую часть. В некоторых регионах при подаче заявления о технической ошибке при проверке первой части, перепроверяют только то, что не засчитал компьютер. Но в других (в моей практике у учеников были такие случаи) – пересматривают всю работу.

Например, бывало, что за тестовую часть школьникам возвращали 1-2 балла, а затем начинали вычитывать развернутые ответы и сочинения, находили в них ошибки и снимали по 5-6 баллов.

В прошлом году по России несколько сотен выпускников решили, что компьютер не зачел им последнее задание по русскому языку, но оказалось, что это была просто очень распространенная ошибка – ребята сами забыли перенести ответ в бланк. И как раз эти массовые апелляции показали, как неоднородна переоценка работ по стране, несмотря на то, что экзамен называется «единым».

Как подать апелляцию в 2021 году?

Из-за сохраняющейся неблагоприятной ситуации с коронавирусом, скорее всего, апелляция, как и подача документов в вузы, будет доступна в дистанционномрежиме.

Подробная информация о порядке проведения апелляции в вашем регионе должна быть размещена на региональном сайте образования. Чтобы найти её, нужно написать в поиске «департамент образования (ваш субъект»). Например, вот так выглядит инструкция для Республики Башкортостан.

Почему важно знать о разнице в региональных апелляциях? По общему правилу эксперты должны заново проверить всю вашу работу, но в некоторых регионах при онлайн-подаче заявления просили указать конкретные номера заданий, по которым вы просите пересмотреть результаты.

Это, конечно, не очень справедливо и честно, так как противоречит единому подходу к экзамену, но, увы, такова практика.

Что важно знать об апелляции

Порядок проведения апелляции и ваши права на ней определяются приказом Росборнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

Если вы участвуете в рассмотрении заявления на апелляцию, вам должны предоставить комплект документов и заключение экспертов предметной комиссии.

Вы должны удостовериться в том, что информацию с ваших бланков распознали правильно и что работу проверили в соответствии с установленными требованиями.

Привлеченные эксперты во время рассмотрения апелляции в вашем присутствии и присутствии законных представителей (родителей/опекунов) по запросу могут давать необходимые пояснения по проверке.

Рекомендованное время на объяснение оценки устных ответов – 20 минут.

Если рассмотрение апелляции будет проходить дистанционно, вам все равно должны предоставить проверяемые экзаменационные материалы, а также провести запись заседания.

У апелляции два возможных исхода: либо комиссия отклоняет ее и сохраняет количество баллов, так как признано отсутствие технических ошибок или ошибок в проверке заданий с развёрнутым ответом, либо удовлетворяет заявление и изменяет количество баллов, если будут доказаны факты нарушений.

Ваши права на апелляции:

вас обязаны проинформировать о времени и месте рассмотрения апелляции;

с вами на апелляции могут присутствовать родители/опекуны и другие представители – учителя, репетиторы (при наличии нотариальной доверенности);

вашу апелляцию должны рассматривать в спокойной и доброжелательной обстановке – это очень важное право, если оно нарушается, сразу же сообщайте об этом и требуйте его соблюдения;

право ознакомиться с КИМом и вашими отсканированными бланками – крайне важно: если комиссия не предоставила эти материалы, сразу же сделайте акцент на нарушении и попросите его исправить;

у конфликтной комиссии есть право обратиться в Комиссию по разработке КИМ в случае, если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы, то есть, если эксперты сомневаются или их доводы противоречат друг другу, то напомните им об этой опции.

На что ссылаться при апелляции?

Перед походом на апелляцию нужно обязательно хорошо изучить критерии части 2, найти их можно в демоверсии ЕГЭ. Кроме того, нужно иметь четкое представление о методических рекомендациях для экспертов, где подробно раскрывается каждый из критериев, на эти документы можно смело ссылаться на апелляции.

Хотите в качестве аргумента использовать какой-либо учебник? Лучше, если он будет находиться в Федеральном перечне, иначе довод не воспримут всерьез.

Может ли апелляция обернуться против вас?

Возможны три результата апелляции: повышение баллов, понижение и оставление текущих. Как правило, баллы либо прибавляют, либо оставляют без изменений. Я практически не сталкивался с фактом их занижения, хотя этим активно пугают учителя, отговаривая от апелляции.

Если вы твердо уверены, что на экзамене все сделали правильно, добивайтесь пересмотра оценки, ведь может не хватить как раз пары баллов для поступления на бюджет в вуз мечты – за них стоит побороться.

Чек-лист для успешной апелляции:

К апелляции нужно готовиться.

Ошибочно полагать, что вы придёте на апелляцию и добрые эксперты сделают всю работу за вас. Перед подачей заявления на апелляцию я бы рекомендовал проконсультироваться у экспертов предметных комиссий или репетитора на предмет того, есть ли шансы для повышения баллов.

Если они есть – необходимо выстроить линию защиты: критерии, методические рекомендации для экспертов, учебники из Федерального перечня. Помните, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, поэтому при походе на апелляцию нужно хорошо владеть материалом.

Возьмите с собой взрослых.

Один в поле не воин. С апелляцией дело обстоит так же. Каким бы самостоятельным и ответственным человеком вы ни были, попросите родителей, учителей или репетитора присутствовать с вами. Но не забывайте, что в этом случае необходимо оформить доверенность, которая должна быть заверена у нотариуса.

Как минимум, это не навредит, вы заручитесь поддержкой свидетеля, а значит, избежите ненужных разговоров не по делу. Ваш представитель может участвовать в дискуссии и убеждать экспертов в ошибке – иногда это дает отличные результаты. При самом плохом исходе вы хотя бы будете иметь рядом человека, который вас поддержит.

Нет объяснения – нет итога апелляции.

Другими словами, пока вам не дадут четкого и внятного объяснения, почему были снижены баллы, не соглашайтесь с комиссией. Если понимаете, что эксперт руководствуется не критериями оценки, если нет четко сформулированных аргументов, почему оценка такая, а не иная – продолжайте спорить.

И ничего не подписывайте, пока не поймете, в чем причина потери баллов. «Слишком умно для вашего возраста» – это не аргумент.

Если результат не устраивает, повышайте уровень.

Если вы не согласны с решением конфликтной комиссии, вы можете обратиться в вышестоящую инстанцию (это может быть региональный департамент образования или же Рособрнадзор), либо в суд. В теории существует еще федеральная конфликтная комиссия, но действующее законодательство не раскрывает механизмов обращения в неё.

Не бойтесь пробовать.

Да, споры – это всегда неприятно, но вы отстаиваете свои права и боретесь за свое поступление, поэтому все средства хороши. А извечная «страшилка» про снятие баллов на апелляции: да, такое действительно случается, но подобные случаи – скорее, исключение, а не правило. На самом деле вам могут даже без особых возражений добавить несколько баллов, которые обеспечат место в заветном списке поступивших.

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