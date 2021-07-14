СПбГУТ открыл регистрацию на студенческий чемпионат по ИИ

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича открыл регистрацию на чемпионат по искусственному интеллекту SPb AI Champ-21. К участию приглашаются студенты и школьники с базовыми навыками программирования. Об этом RB рассказали организаторы соревнования.
Участвовать в чемпионате по искусственному интеллекту могут как независимые конкурсанты, так и команды образовательных организаций.
Участникам предстоит самостоятельно написать игровую стратегию и увидеть, как она работает. Задания будут связаны с разработкой алгоритмов игровых стратегий в виртуальной среде, разработкой классифицирующих и генеративных алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта.
Состязание пройдет на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All cups, созданной Mail.ru Group.
Зарегистрироваться можно на сайте до 31 августа. Отборочный этап чемпионата начнется 1 сентября, а финал пройдет в ноябре.
Фото на обложке: Alexander Supertramp/Shutterstock
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