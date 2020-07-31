Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Интерфакс» представил Национальный рейтинг университетов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала Национальный рейтинг университетов за 2020 год. В него вошли 337 ведущих университетов и институтов России. 

«Интерфакс» представил Национальный рейтинг университетов

Рейтинг вузов составлялся по шести параметрам — образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд университета, инновации и технологическое предпринимательство.

В топ-10 вошли следующие университеты:

  • МГУ им. Ломоносова;
  • НИЯУ  МИФИ;
  • НИУ МФТИ.;
  • НИУ ВШЭ;
  • Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
  • СПбГУ;
  • Томский национальный исследовательский государственный университет;
  • Томский национальный исследовательский политехнический университет;
  • Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
  • Казанский федеральный университет.

Список вузов составлялся на основании данных анкет, которые заполняли представители университетов, публичных данных с сайтов университетов и Министерства науки РФ, данных аналитических систем СКАН и СПАРК. 

Фото на обложке: Shutterstock / MAD.vertise

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

31 июля 2020

MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма