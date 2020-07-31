«Интерфакс» представил Национальный рейтинг университетов
Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала Национальный рейтинг университетов за 2020 год. В него вошли 337 ведущих университетов и институтов России.
Рейтинг вузов составлялся по шести параметрам — образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд университета, инновации и технологическое предпринимательство.
В топ-10 вошли следующие университеты:
- МГУ им. Ломоносова;
- НИЯУ МИФИ;
- НИУ МФТИ.;
- НИУ ВШЭ;
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
- СПбГУ;
- Томский национальный исследовательский государственный университет;
- Томский национальный исследовательский политехнический университет;
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
- Казанский федеральный университет.
Список вузов составлялся на основании данных анкет, которые заполняли представители университетов, публичных данных с сайтов университетов и Министерства науки РФ, данных аналитических систем СКАН и СПАРК.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА