«Интерфакс» представил Национальный рейтинг университетов

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала Национальный рейтинг университетов за 2020 год. В него вошли 337 ведущих университетов и институтов России.

Рейтинг вузов составлялся по шести параметрам — образовательная и научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международное сотрудничество, бренд университета, инновации и технологическое предпринимательство.

В топ-10 вошли следующие университеты:

МГУ им. Ломоносова;

НИЯУ МИФИ;

НИУ МФТИ.;

НИУ ВШЭ;

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;

СПбГУ;

Томский национальный исследовательский государственный университет;

Томский национальный исследовательский политехнический университет;

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

Казанский федеральный университет.

Список вузов составлялся на основании данных анкет, которые заполняли представители университетов, публичных данных с сайтов университетов и Министерства науки РФ, данных аналитических систем СКАН и СПАРК.